Stollenfest am 7. Dezember mit Stollenmädchen-Parade 

Die Dresdner Stollensaison startet in ihre Hochphase: Traditionell beginnt nach dem Reformationstag die Jahreszeit des beliebten Weihnachtsgebäcks. Am Donnerstag und somit exakt einen Monat vor dem diesjährigen Stollenfest, informierte der Schutzverband Dresdner Stollen e.V. über die diesjährige Jahreskampagne und die geplanten Aktionen in den kommenden Wochen.

Durch die Verwendung von Quark ist dieser Stollen weniger kalorienreich als ein klassischer Christstollen und wird besonders saftig

Stollenfest am 7. Dezember

Himmlische Stollenfans: Engel in Puderzuckerwolken. Auch Engel lieben das goldgesiegelte Backwerk: In der neuen Werbekampagne der Marke Dresdner Christstollen tafeln die Engel im siebten Dresdner-Stollen-Himmel. Zum ganz irdischen und offiziellen Start der Stollensaison brachten die Dresdner Stollenbäcker eine große Tafel an den Fürstenzug und somit einen besonderen Ort mitten in der Dresdner Altstadt. Das symbolische Zeichen: Weihnachten bringt die Menschen an festlich gedeckten Tafeln zusammen – und der Dresdner Christstollen ist dabei vielfach das verbindende Element.

Karoline Marschallek, Geschäftsführerin Schutzverband Dresdner Stollen e.V.: „In dieser Stollensaison spielen die Engel nicht nur im Stollenhimmel eine ganz besondere Rolle. Sie begleiten uns als Verband wie ein roter Faden bei unserer Kommunikation im On- und Offlinebereich. Zum zehnten Mal stellen wir unseren Mitgliedsbetrieben beispielsweise auch in diesem Jahr ein wertiges Magazin kostenfrei zur Verfügung.“

Geworben wird für den Dresdner Stollen vor allem auch außerhalb Sachsens. In diesem Jahr haben die Dresdner Stollenbäcker Norddeutschland im Visier. Ab dem 1. Advent wird in Bremen, Hamburg, Kiel, Lübeck, Hannover, Neumünster, Wolfsburg und Flensburg Appetit auf Dresdner Christstollen gemacht.

Kooperation der Weihnachtsbotschafter: Wendt & Kühn-Sonderfigur mit Dresdner Christstollen. Exklusiv und ausschließlich im Jahr 2024 verzaubert eine Sonderfigur die Weihnachtswelt: Auf einem Schlitten zieht der kleine Elfpunkte-Engel der Traditionsmarke Wendt & Kühn aus dem erzgebirgischen Grünhainichen einen Dresdner Christstollen, der von einer Banderole mit dem goldenen Stollensiegel umschlossen ist. In fast 40 Arbeitsschritten liebevoll von Hand gefertigt, berühren die Holzfiguren die Herzen und begleiten Familiengenerationen weltweit.

Exklusiv für den Schutzverband Dresdner Stollen e. V. wurde die Sonderfigur kreiert. 1.600 Engel wurden in liebevoller Manufakturarbeit bereits im Sommer hergestellt. Eigentlich sind die besonderen Grünhainichener Engel seit September bei einigen Stollenbäckereien erhältlich, aufgrund der großen Nachfrage aber bereits fast vollständig vergriffen. Am 15. Dezember 2024 aber haben Dresdner-Stollen- und Wendt & Kühn-Fans noch eine Chance. Dann wird die Sonderfigur in einer kleinen Auflage in der Schaubackstube auf dem Striezelmarkt verkauft.

Karoline Marschallek, Geschäftsführerin Schutzverband Dresdner Stollen e.V.: „Manche Dinge kommen nie aus der Mode. Die erste Scheibe Stollen am 1. Advent zum Beispiel. Oder das Schmücken mit allerlei liebevollen Schätzen, wie den weltberühmten Engel von Wendt & Kühn. Dass wir in diesem Jahr im Rahmen einer Kooperation unsere beiden sächsischen Marken zusammenbringen konnten, freut uns unglaublich.“

Thomas Rost, Marketing- und Vertriebsleiter Wendt & Kühn: „Es ist ein besonderer Zauber, der über der Weihnachtszeit liegt und Traditionen lebendig macht. Passend zum Kampagnenthema konnten wir den Dresdner Christstollen sinnbildlich in unsere Manufaktur der Engel holen und unsere sächsischen Weihnachtsbotschafter in einer exklusiven Konstellation zusammenbringen.“

Wanderkarte: Touren durch das Stollenland. Entdeckungstouren unterm Sternenhimmel oder mit taghellen Ausblicken präsentiert die in diesem Jahr aufgelegte Wanderkarte der Dresdner Stollenbäcker. Inspiriert vom diesjährigen Stollenmädchen Lorna wurden verschiedene Touren im Stollenland zusammengestellt. Die Karte gibt es beim Stollenschutzverband oder in der Schaubackstube auf dem Striezelmarkt. Auch in der komoot-App finden sich Tourenvorschläge für eine Stollenbäcker-Entdeckungstour.

Gelebte Tradition: Stollenfest mit Stollenmädchen-Parade am 7. Dezember 2024. Das Dresdner Stollenfest feiert am Samstag, 7. Dezember (ab 10 Uhr) den Striezel in einer besonderen Form mit einem Umzug durch die Dresdner Altstadt und Aktionen auf dem Vorplatz des Kulturpalastes in direkter Nachbarschaft zum traditionsreichen Striezelmarkt. Seit 1994 lädt der Schutzverband Dresdner Stollen e. V. zum Fest nach historischem Vorbild von Kurfürst August des Starken inklusive Riesenstollen ein. Der Stollengigant wird rund eine Woche vor dem Event nach einem besonderen Bauprinzip in der Dresdner Messe zusammengesetzt. Die vielen Hundert Stollenplatten werden im Rahmen eines Backtages aller Dresdner Stollenbäcker hergestellt.

Umzug wieder durch die historische Altstadt und Parade aller Dresdner Stollenmädchen. Das 30. Dresdner Stollenmädchen Lorna Prenzel bekommt als Schirmherrin in diesem Jahr Unterstützung ihrer 29. Vorgängerinnen, von denen schon mehr als 20 ihre Teilnahme bestätigt haben. Auf Einladung des Schutzverbandes werden die Damen, die einst die Rolle der Markenbotschafterin übernommen hatten, im Rahmen des Festumzuges ein separates Umzugsbild bekommen.

Der rund einstündige Festumzug mit mehr als 20 Bildern und 400 Teilnehmern startet und endet jeweils vor dem Kulturpalast und führt durch die historische Altstadt, vorbei am Residenzschloss entlang des Fürstenzuges hin zur Frauenkirche. Mit der Route knüpfen die Stollenbäcker an die beliebte Strecke vorheriger Stollenfeste an. Auf dem Festgelände sind einige Neuerungen geplant. So wird die deutlich größere Bühne während des Festumzuges durch die Moderatoren Kristin und André Hardt von Medienpartner Radio Dresden bespielt und das Geschehen sowie der Verkauf des Riesenstollens aus mindestens zwei Kameraperspektiven live auf die große LED-Wand übertragen.

Traditioneller Anschnitt, guter Zweck und ein Unikat. Nach der Ankunft des Festumzuges gegen 12 Uhr erfolgt der Anschnitt des Riesenstollens durch das amtierende Dresdner Stollenmädchen Lorna Prenzel mit dem zwölf Kilogramm schweren und 1,60 Meter langen Riesenstollenmesser, das Anfang der 1990er Jahre eigens nach historischem Vorbild hergestellt wurde. Für 10 Euro je ca. 500 Gramm Riesenstollen können sich Stollenfans ein Stück Striezelglück gönnen und auch noch gutes Tun. Im Tagesverlauf warten zahlreiche weitere Highlights auf die Besucher.

Karoline Marschallek, Geschäftsführerin Schutzverband Dresdner Stollen e.V.: „Dieses Stollenfest wird besonders! Wir haben im Vergleich zum Vorjahr an einigen Stellschrauben gedreht, u.a. die Route angepasst, den Besucherbereich entzerrt und wieder viele kleine und große emotionale Elemente integriert. Es freut uns ungemein, dass wir einen Großteil der bisherigen Stollenmädchen zum großen Jubiläum begrüßen dürfen. Das Stollenfest stellt für uns Jahr für Jahr den Höhepunkt unserer Saison dar. Seit mehr als einem Vierteljahrhundert gelingt es den Mitgliedsbetrieben unseres Schutzverbandes Dresdner Stollen e. V. mit der Unterstützung von unzähligen Partnern, eine kulinarische Tradition und das Handwerk zu präsentieren und zu feiern. Darauf sind wir sehr stolz!“

Stollenfest am 7. Dezember

Stollenfest-Ablauf im Überblick:

10.00 – 11.00 Uhr: Eröffnungsprogramm inkl. Begrüßung des Stollenmädchens, Zimmererklatsch und Enthüllung des Dresdner Riesenstollen 2024

11.00 – 12.00 Uhr: Festumzug durch die historische Altstadt mit ca. 20 Bilder und 400 Personen (Start und Ende jeweils vor dem Kulturpalast)

12.00 Uhr: Ankunft des Festumzugs am Kulturpalast

12.10 Uhr: Anschnitt des Riesenstollens und Beginn des Verkaufs für einen guten Zweck

Begleitend zum Stollenverkauf bis ca. 14.30 Uhr: Unterhaltsames Bühnenprogramm mit Kunst und Kultur sowie Wissenswertem rund um den Dresdner Christstollen

ca. 14.30 Uhr: Verkündung der finalen Spendensumme und Ende Veranstaltung

Veranstalter: Schutzverband Dresdner Stollen e. V.

Alles über Stollen auf Gourmet Report: https://www.gourmet-report.de/?s=Stollen

Abonniere den Gourmet Report Newsletter!