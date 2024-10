HiddenTable App zum günstiger Essengehen

Fine Dining via App zum Spezialpreis. Mit der neuen HiddenTable App optimieren Gastronomen ihre Auslastung und Gästen wird bei der kurzfristigen Restaurantsuche geholfen

Mit der Hidden Table App günstiger kurzfristig zum Fine Dining

HiddenTable App

Die Fine-Dining-Entdecker-App „HiddenTable“ der Hamburger Entrepreneure Malte Herbst und Laura Hutter bringt das beste zweier Welten zusammen: Mehr Genuss im Alltag für Gäste, die exklusive Restaurants zum Kennenlernpreis entdecken können. Und für Gastronomen anstatt leerer Tische und Absagen in letzter Minute, ein spezielles und vorab via App bezahltes Menü. Großartige Nebeneffekte für beide – Gäste entdecken neue Locations in der eigenen Stadt oder auf Reisen und kulinarische Genüsse, Gastronomen sprechen neue Gäste an und haben ein weiteres Vermarktungstool, und für alle ist es in Zeiten gestiegener Preise und sprunghafter Abendplanung ein großer Gewinn.

“Wir haben HiddenTable gegründet, um kulinarische Erlebnisse zugänglicher zu machen und die Gastronomie zu unterstützen. Unser Ziel ist eine hochwertige Win-Win-Plattform mit echtem Mehrwert für beide Seiten”, erläutert HiddenTable-Gründer Malte Herbst im Gourmet Report Gespräch.

Derzeit in Hamburg aktiv – bundesweite Planung

Bereits bei Start sind namhafte Hamburger Gastronomien von gehoben bis Sternerestaurant dabei wie Bianc, Jellyfish, XO Seafood Bar, Grill Royal, Wolfs Junge, Heimatjuwel, Witwenball, Koer und viele mehr. Zum Launch ist HiddenTable sofort weit oben in die Gastro-App-Charts geschossen. Und auch die Expansion in andere deutsche Kulinarikstädte haben die beiden Gründer im Blick und planen bereits zu Beginn des nächsten Jahres den Launch in München, Düsseldorf und Frankfurt sind ebenfalls bereits in der Planung.

Die App ist für Nutzer kostenlos, Gastronomen geben einen kleinen Anteil des bezahlten Menüpreises an HiddenTable. „Wir wollen einen Beitrag für eine lebendige Gastro-Szene leisten, die vielerorts stark unter Druck steht“, erklärt App-Unternehmer Malte Herbst. „Mit der App und einer starken Präsenz auf Social Media unterstützen wir zudem die Gastronomen, die selbst für diese Aufgabe keine Zeit finden“, ergänzt Laura Hutter, die sich besonders um das digitale Marketing kümmert.

https://www.hiddentable.de

