Das Restaurant Landturm findet man im Lauffener Landturm, am ehemaligen Württembergischen Landgraben im Hof Landturm der Stadt Lauffen am Neckar, einer Stadt im Landkreis Heilbronn. Bekannt ist Lauffen als Geburtsstadt des Dichters Friedrich Hölderlin, dem sie die seit 2022 offiziell geführte Zusatzbezeichnung Hölderlinstadt verdankt, und als zweitgrößte Weinbaugemeinde Württembergs.

Maitre Uwe Straub und seine Frau Xenia gehen seit November 2019 konsequent neue Wege.Entspannte, herzliche Atmosphäre finden Sie im Restaurant Landturm in Lauffen. Die bekannt kreative Küche bleibt auch in den neuen Räumen vielbestaunt mutig und vortrefflich regional. Freundlich, fröhlich und verbindlich.

Maitre Uwe Straub hat es sich zur Aufgabe gemacht, regionale & traditionelle Produkte die jeder kennt, neu auf den Teller zu bringen. Die Lieferanten wurden bewusst ausgewählt, da diese, wie auch sie selbst, stets darauf achten Qualität abzuliefern. Am wichtigsten ist bei Ihnen die höchste Qualität und der optimale Geschmack der verwendeten Lebensmittel. Da der Geschmack und das Produkt im Vordergrund stehen, sind sie nur von Top-Qualität hergestellt. Diese Auszeichnung ist die höchste Ehre für Restaurants. Denn in den Kreis der Toques d’Or ausgezeichneten Restaurants kann man nur ernannt werden. Die Toques d’Or ausgezeichneten Restaurants, Chefs und Maîtres sehen sich als Bewahrer und Hüter der Ess- und Lebenskultur und vereinigen gegenwärtig über 2500 Spitzenköche, Restaurants und Fachgeschäfte weltweit. Das ausgezeichnete Restaurant verpflichtet sich, den strengen Ehrenkodex, die Lebensmittel-Charta und die Garantie-Urkunde einzuhalten und dadurch die große Tradition des Essens und Trinkens als Teil der Ess-Kultur zu fördern. Ausgeprägte berufliche Ehre und das Handwerksethos stehen an erster Stelle. Unter diesem Motto führen Xenia und Uwe Straub das kleine Restaurant. Vor allem ist Ihnen wichtig, dass Sie als Gast bei Ihnen einen entspannten sowie kulinarisch wertvollen Aufenthalt verbringen und mit einem Lächeln im Gesicht nach Hause gehen. Der Küchenstil ist eine innovative Marktküche „Ausgezeichnete Geschmacksknospen und ein Hang zum Experimentellen“: Das zeichnet Maitre Uwe aus – und natürlich seine Küche. Dafür steht er nämlich! Das Ambiente ist vortrefflich, innen wie außen, der Service ist perfekt. Die Speisekarte ist ausreichend, nicht zu groß, dafür alles super gut und richtig frisch. Sehr gute Weine aus der Pfalz und Baden. „Natürlich wird unsere Speisekarte an dieser Stelle stets aktuell gehalten. Da wir aber kompromisslos nur Produkte von den uns ausgewählten Lieferanten des Vertrauens beziehen und immer im Einklang mit den Jahreszeiten und regionalen Verfügbarkeiten arbeiten, kann es durchaus vorkommen, dass bei Ihrem Besuch das ein oder andere Gericht bereits umgeschrieben wurde. Die Güte des Lebensmittels ist uns wichtiger als die uneingeschränkte Verfügbarkeit“, so Straub.

In seinen Gerichten stecken nicht nur Leidenschaft, Fingerspitzengefühl und ganz viel Geschmack, sondern vor allen Dingen Kreativität. Seit Jahrzehnten Freude an der Arbeit und glückliche Gäste. Er vereint nun diese Aspekte in seinen lukullischen Kreationen. Im Restaurant Landturm treffen sich Tradition auf Innovation. Der Gast trifft auf ein Gourmet-Erlebnis für alle Sinne. Die Speisen werden erst durch individuell darauf abgestimmte Getränke komplettiert. Und das Restaurant Landturm, wäre nicht das Restaurant Landturm, wenn es nicht auch dabei seine ganz persönliche Note einbringen würde. So lässt sich Xenia Straub zu jedem Gericht das wirklich passende Getränk einfallen. Und mit eben diesen bringt sie frischen Wind in die traditionelle Getränkebegleitung eines Restaurants. Die Kreativität im Restaurant Landturm hört nämlich noch nicht auf, sobald das Essen angerichtet ist!

Restaurant Landturm, Lauffen am Neckar, in die unabhängige, weltweite Union der Toques d’Or Restaurants aufgenommen und Maitre Uwe Straub mit dem Toques d’Or ausgezeichnet

Der Namen Toques d’Or setzt sich zusammen aus den Begriffen la toque und I’Or (französisch für goldener Kochhut), dem Standeszeichen der Köche, als Bollwerk gegen Fast Food und Pfusch in der Nahrung gegründet. “Unsere Lobby ist die sichere Produktqualität. Lebensmittelsicherheit, Respekt gegenüber dem Qualitätsprodukt setzt Fachkenntnisse voraus. Denn hier kocht ein berufener Toques d’Or Chefkoch mit einem Qualitäts-Produkt nach Jahreszeit. Gleich richtig basisgekocht, um unserem Koch-Berufsstand nicht zu schaden –klassisch oder modern – Es gibt nur eine Küche, die Gute,” so Präsident Ulrich Schassberger im Gourmet Report Gespräch.

Toques d’Or, die Köche-Gilde mit dem blauen Kragen, im Dienste einer gesunden Ernährung.

Alle Toques d’Or ausgezeichneten Restaurants, berufene Chefs / Maîtres findet man unter www.toquesdor-guide.com. Der kostenlose Toques d’Or Smartphone Guide in allen Fremdsprachen mit QR-Code und Navigation. Der ständige digitale Begleiter für alle Smartphone- und Tablet-Inhaber inkl. ortsbezogener Toques d’Or- Suche –in über 130 Ländern weltweit.

