Michelin zeichnet 217 Hotels in der DACH Region aus

Michelin präsentiert die erste MICHELIN Key-Auswahl für Hotels in Deutschland, Österreich und der Schweiz: Insgesamt zeichnet Michelin 271 Häuser aus, die sämtliche Voraussetzungen für einen erstklassigen Aufenthalt bieten. 17 davon erhalten drei MICHELIN Keys, 85 Hotels zwei MICHELIN Keys und 169 einen MICHELIN Key.

Die Hotelauswahl des Guide MICHELIN bietet Nutzern einen immer umfassenderen Service und gibt Empfehlungen für ein ganzheitliches Reiseerlebnis. Die MICHELIN Keys sind ein neuer internationaler Standard für die Bewertung von Hotels: Sie werden vom Inspektionsteam des Guide MICHELIN auf Grundlage anonymer Aufenthalte oder Besuche vergeben – unabhängig von bestehenden Labels, Tourismus-Sternen und vorher festgelegten Quoten. Sie sollen Reisende zu Unterkünften führen, die sich durch ein einzigartiges Gastronomiekonzept, einen unverwechselbaren Charakter, einen herzlichen Empfang und ein enorm hohes Serviceniveau auszeichnen.

271 MICHELIN Keys für Hotels in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Nach der Vorstellung der MICHELIN Key-Auswahl in Frankreich, Spanien, Italien, Japan, den USA, Kanada, Mexiko, Thailand, Großbritannien und Irland haben die Inspektoren des Guide MICHELIN ihre Recherchen nun auf Deutschland, Österreich und die Schweiz ausgeweitet.

Nach mehreren anonymen Aufenthalten oder Besuchen und der Bewertung der Hotels anhand von fünf internationalen Kriterien zeichneten die MICHELIN Inspektoren unter mehr als 600 im Guide MICHELIN empfohlenen Hotels nun 271 davon mit den MICHELIN Keys aus. Davon befinden sich 122 in Deutschland, 62 in Österreich und 87 in der Schweiz.

Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor des Guide MICHELIN erklärt Gourmet Report: „Wir freuen uns sehr, den Reisenden aus aller Welt unsere erste MICHELIN Key-Auswahl für Deutschland, Österreich und die Schweiz zu präsentieren. Mit nicht weniger als 271 herausragenden Hotels lädt diese Auswahl dazu ein, die drei Länder zu erkunden, ihre geschichtsträchtigen Städte zu besichtigen, sich bei reizvollen Landschaften zu entspannen oder die beeindruckenden Berglandschaften zu genießen. Von Boutique-Hotels und historischen Grand Hotels in Großstädten bis hin zu Landhäusern in traumhafter Umgebung, von atemberaubenden Berg-Resorts bis hin zu exklusiven Wintersport-Chalets: Jedes Hotel, das mit einem, zwei oder drei MICHELIN Keys ausgezeichnet wurde, ist ein von talentierten Fachleuten geschaffenes Juwel. Über die digitalen Plattformen des Guide MICHELIN können Reisende nun ihre Suche filtern und Hotels für hoffentlich unvergessliche Aufenthalte buchen.“

Ein, zwei und drei MICHELIN Keys

Genau wie die berühmten MICHELIN Sterne, die für beste kulinarische Erlebnisse stehen, zeigen die MICHELIN Keys in der Hotelauswahl des Guide MICHELIN die herausragendsten Unterkünfte an. Sie sind ein neuer Maßstab für Reisende, die Auszeichnung reicht weit über die reine Ausstattung der Hotels hinaus.

Ein MICHELIN Key: ein ganz besonderer Aufenthalt

Ein mit einem Key ausgezeichnetes Hotel ist ein wahres Juwel mit eigenem Charakter und eigener Persönlichkeit. Es kann aus der Reihe tanzen, etwas anderes bieten oder einfach eines der besten seiner Art sein. Der Service geht immer einen Schritt weiter und bietet deutlich mehr als vergleichbar teure Einrichtungen.

Zwei MICHELIN Keys: ein außergewöhnlicher Aufenthalt

Ein Hotel mit zwei Keys ist in jeder Hinsicht außergewöhnlich – ein unvergessliches Erlebnis für Reisende ist garantiert. Das Haus hat Charakter, Persönlichkeit und Charme, es wird mit offensichtlichem Stolz und großer Sorgfalt geführt. Ein auffälliges Design oder eine auffällige Architektur sowie ein echtes Gespür für den Ort machen dieses Hotel zu einem außergewöhnlichen Ort für einen Aufenthalt.

Drei MICHELIN Keys: ein einzigartiger Aufenthalt

In diesen Häusern dreht sich alles um Erstaunen und Genuss – sie sind das Nonplusultra an Komfort und Service, Stil und Eleganz. Ein Hotel mit drei Keys ist eines der bemerkenswertesten und außergewöhnlichsten Hotels der Welt und ein Ziel für die Reise des Lebens. Hier finden sich sämtliche Aspekte wahrhaft großartiger Gastfreundschaft. Jeder Aufenthalt bleibt lange im Gedächtnis – und in den Herzen der Reisenden.

17 einzigartige Hotels erhalten drei MICHELIN Keys

Drei MICHELIN Keys stehen für einen außergewöhnlichen Aufenthalt und Hotels, die eine besondere Reise wert sind. Insgesamt 17 Hotels in Deutschland, Österreich und der Schweiz haben diese Auszeichnung erhalten.

In Deutschland haben sechs Hotels die Inspektoren durch ihr einzigartiges Angebot und ihren tadellosen Service beeindruckt. In Baiersbronn im Naturpark Schwarzwald erhalten das Hotel Bareiss und das Hotel Traube Tonbach die höchste Auszeichnung. Hervorgegangen aus dem Gasthaus Kranz in Mitteltal, ist das Hotel Bareiss heute ein renommiertes Haus mit ausgezeichneter Gastronomie, einem großzügigen Wellnessbereich und weitläufigen Außenanlagen. Das nach wie vor inhabergeführte Hotel überzeugt mit einem eleganten Landhausstil, neun Pools, einem Naturteich und einem Restaurant mit drei MICHELIN Sternen unter der Leitung von Küchenchef Claus-Peter Lumpp. Das Hotel Traube Tonbach im modernen Landhausstil verfügt über geräumige Zimmer und Suiten, die alle in beruhigendem Weiß und neutralen Tönen gehalten sind und über Balkone oder Terrassen mit Blick auf den umliegenden Wald verfügen. Das Hotel bietet ein umfangreiches Spa-Programm, verschiedene Outdoor-Aktivitäten sowie nicht weniger als vier Restaurants: darunter die mit drei MICHELIN Sternen ausgezeichnete Schwarzwaldstube und das mit einem MICHELIN Stern ausgezeichnete Restaurant 1789. Auch in Hamburg erhalten zwei Hotels drei MICHELIN Keys: das historische und ikonische Fairmont Hotel Vier Jahreszeiten und das urbane The Fontenay, das der Architekt Jan Störmer als sein „Hotel im Park“ bezeichnete. Am schönen Tegernsee, in der oberbayerischen Gemeinde Rottach-Egern, ist das Althoff Seehotel Überfahrt das ganze Jahr über ein herrliches Ziel für Wanderer, Radfahrer und Skifahrer. Das Hotel verfügt über einen beeindruckenden Wellnessbereich mit mehreren Pools, einen Privatstrand, einen Fitnessraum und eine internationale Auswahl an Saunen – von finnisch bis japanisch. Das Schloss Elmau Luxury Spa Retreat & Cultural Hideaway in Elmau ist ein modernes Luxushotel, das in einem majestätischen, imposanten Schloss untergebracht ist. Zu den zahlreichen Angeboten und Services zählen mehrere Spas, darunter das Nature Spa mit seinen Behandlungen in einem bewaldeten Tal entlang eines Gebirgsbachs, sowie eine Vielzahl an kulturellen Angeboten. Insgesamt präsentiert sich das Hotel in einem einzigartigen Look: einer Mischung aus traditionellem Bayern und modernem High-End-Luxus.



Ebenfalls drei MICHELIN Keys erhalten das Rosewood Schloss Fuschl (in Hof bei Salzburg, Österreich) und das Hotel Sacher Wien in Österreich. Das erste, am Ufer des spektakulären Fuschlsees gelegene Hotel, ist ein Luxushotel der Moderne, teilweise untergebracht in einem Schloss aus dem 15. Jahrhundert. Das zweite ist eines der legendärsten Grandhotels der Welt und wird bald 150 Jahre alt. Der kaiserliche Stil des Hotel Sacher Wien ist nach wie vor opulent, auch wenn der Designer Pierre-Yves Rochon das Interieur der Zimmer und Suiten in der Zwischenzeit in das 21. Jahrhundert geführt hat.

In der Schweiz erhielten gleich neun einzigartige Hotels drei MICHELIN Keys. Von historischen Hotels wie dem Grand Resort Bad Ragaz (dort befinden sich auch ein 3-, ein 2- sowie ein 1-Stern-Restaurant), dem Hotel Les Trois Rois (in Basel, ebenfalls mit 3-Sterne-Restaurant), dem Beau-Rivage Genf, dem Baur au Lac (Zürich) oder dem Badrutt‘s Palace Hotel (St. Moritz) bis hin zu atemberaubenden Alpenresorts wie dem Carlton Hotel St. Moritz (mit seinem 2-Sterne-Restaurant) oder dem The Alpina Gstaad bestätigt diese Auswahl das hervorragende Niveau und den Ruf der Schweizer Gastfreundschaft. In einem anderen Stil gehalten ist das Bürgenstock Resort in der historischen Kurregion des Vierwaldstättersees – das Hotel ist ein echter Zufluchtsort. Die mehr als hundert einzigartig gestalteten Luxussuiten bieten alle einen Blick auf den See, dazu kommt ein 10.000 m² großer Spa-Bereich. Am Ufer des Genfer Sees mit Blick auf den Mont Blanc liegt das Woodward, ein jahrhundertealtes Suitenhotel, dessen 26 Zimmer mit bestem zeitgenössischem Luxus ausgestattet sind. Dort findet sich auch das 2-Sterne-Restaurant L‘Atelier Robuchon.

Zwei MICHELIN Keys für 85 einzigartige Objekte

Als Zeichen für einen einzigartigen Aufenthalt erhielten 85 Hotels zwei MICHELIN Keys. Davon befinden sich 36 in Deutschland, 17 in Österreich und 32 in der Schweiz.

Einige Beispiele: Das Severin‘s Resort & Spa liegt auf der Insel Sylt im historischen Dorf Keitum und ist ein modernes Luxushotel im authentischen friesischen Bauernhausstil. Es ist eines von insgesamt vier Hotels auf der Insel, die allesamt zwei MICHELIN Keys erhalten haben. Die drei anderen sind das BUDERSAND Hotel – Golf & Spa, das Landhaus Stricker und das Söl‘ring Hof. Das Severin‘s Resort & Spa verfügt über 95 Zimmer und Suiten – von antiken Einflüssen geprägt und gleichzeitig sehr modern. Das Hotel Louis C. Jacob (in Hamburg), das Kempinski Hotel Taschenbergpalais (in Dresden) und das Excelsior Hotel Ernst (in Köln) sind drei Vorzeigebeispiele für klassische und historische Häuser, alle ausgezeichnet mit zwei MICHELIN Keys. Das Excelsior Hotel Ernst, lange Zeit Kölns Grandhotel Nummer eins, thront seit 1863 am Domplatz. Die Inneneinrichtung mit ihren antiken Möbeln ist nach wie vor traditionell gehalten, zur Patina hinzu kommen Neuerungen wie die stilvolle Lobby. In Berlin erhielten fünf Hotels jeweils zwei MICHELIN Keys: das unübersehbare Hotel am Steinplatz, das Hotel de Rome, das luxuriöse The Ritz-Carlton, Berlin, das trendige Telegraphenamt und das intime Patrick Hellmann Schlosshotel.

In Österreich finden sich die Hotels mit zwei MICHELIN Keys hauptsächlich in Wien und in den Bergen. Allein in der Hauptstadt gibt es fünf ausgezeichnete Hotels. Eines davon ist das Hotel Imperial, 1873 eröffnet und nach wie vor im Stil des 19. Jahrhunderts gehalten. Das Haus bietet Reisenden eine offene Tür zu zeitloser Gastfreundschaft: von der großen Marmortreppe, die zu den königlichen Suiten im ersten Stock führt, bis hin zu den Zimmern, die mit Antiquitäten und wertvollen Stoffen dekoriert sind. Das Grand Tirolia Kitzbühel liegt in den Kitzbüheler Alpen und ist ein Hotel der gehobenen Klasse mit einem vielfältigen Unterhaltungs- und Erlebnisangebot. Auch wenn der Fokus auf dem Wintersport liegt, liefert das Hotel auch außerhalb der Saison genügend Abwechslung mit einem erstklassigen Golfplatz, atemberaubenden Wanderungen und allen Arten von Wassersport. Ruhiger zu geht es im Family Nature Resort Moar Gut in Großarl. Der Schwerpunkt liegt hier auf Aktivitäten für die ganze Familie: mit idyllischen Wanderungen durch das österreichische Großarltal, einem eigenen Trampolinraum, einem Streichelzoo mit 16 Islandpferden und einem Baby-Spa. Als Ski-Chalet verbindet das Aktiv & Wellnesshotel Bergfried in Tux traditionelles Ambiente mit zeitgemäßer Après-Ski-Energie. Die Zimmer sind nach klassischer Tiroler Art eingerichtet, mit viel Naturholz, herrlicher Aussicht, Plüschdecken und Rundbögen. Herzstück des Hauses ist die Bergfriedalm, hier kommen die Gäste zusammen. Das Hotel Schloss Seefels in Techelsberg am Ufer des Wörthersees ist ein malerisches Boutiquehotel, dessen Zimmer und Suiten einzigartig mit Designermöbeln und farbenfrohen Kunstwerken eingerichtet sind.

In der Schweiz schließlich können Reisende unter 32 Häusern mit zwei MICHELIN Keys wählen, darunter die in den Bergen gelegenen Tschuggen Grand Hotel oder Valsana Hotel & Appartements in Arosa, dem Gstaad Palace, Le Grand Bellevue oder dem Park Gstaad in Gstaad, dem CERVO Mountain Resort oder dem Matterhorn FOCUS in Zermatt. Ausgezeichnet wurden auch charmante Häuser am See wie das Beau-Rivage Palace in Lausanne, das Mandarin Oriental Palace in Luzern oder das Park Hotel Vitznau. Dazu kommen historische oder internationale Stadthotels wie das La Réserve Eden au Lac Zürich, oder das Four Seasons Hotel des Bergues in Genf sowie atemberaubende Designhotels wie das The Chedi Andermatt, das 7132 Hotel in Vals oder etwas abgelegenere Häuser wie das Hotel Villa Honegg in Ennetbürgen.

169 Hotels erhalten einen MICHELIN Key

Insgesamt 169 Hotels erhalten einen MICHELIN Key – sie bieten Reisenden ganz besondere Erlebnisse. Von den 169 neu prämierten Hotels befinden sich 80 in Deutschland, 43 in Österreich und 46 in der Schweiz.

Unter den Hotels mit einem Key finden Bergliebhaber*innen in den drei Ländern eine breite Auswahl, von spektakulären Design-Boutique-Hotels wie beispielsweise dem Boutiquehotel Blaue Burg Falkenstein in Pfronten (Deutschland), dem Au Club Alpin in Champex-Lac oder dem Boutique Hotel Glacier in Grindelwald (beide in der Schweiz), bis hin zu Luxus-Lodges und Rückzugsorten wie dem Hideaway Hotel Montestyria Chalets & Suiten in Mariazell (Österreich) oder dem Kulturhof Stanggass in Berchtesgaden (Deutschland). Ebenfalls einen Key erhalten so atemberaubende Mountain Resorts wie das AMERON Davos Swiss Mountain Resort oder das Frutt Mountain Resort in Frutt (beide Schweiz), das Burg Vital Resort in Lech am Arlberg oder das HOCHKÖNIGIN Mountain Resort in Maria Alm am Steinernen Meer (Österreich).

Das Hôtel Palafitte in Neuchâtel (Schweiz) ist ein futuristisches Hotel mit modernen Pavillons. Sie bieten einen beeindruckenden Blick auf den See und einen unmittelbaren Zugang zur Natur. Das RIVA – Das Hotel am Bodensee in Konstanz (Deutschland) besticht unter anderem durch seine Lage. Das Strandhotel Fischland in Dierhagen (Deutschland) ist ein modernes Hotel an der Ostseeküste, umgeben von unberührter Natur. Nur wenige Minuten außerhalb von Hamburg liegt das Landhaus Flottbek Boutique Hotel, ein ehemaliger Bauernhofkomplex und nun Rückzugsort für Reisende. Die Zimmer und Suiten des Hotels folgen diesem Konzept in vier verschiedenen Arten: Einige sind im etwas zurückhaltenderen Landhausstil oder im rustikal-eleganten Scheunenstil gehalten, andere erinnern an die skandinavisch-urbane Moderne oder an die Hampton-inspirierte Strandhausatmosphäre.

Wer ein geschichtsträchtiges Hotel sucht, sollte einen Aufenthalt im Wilmina Hotel in Berlin in Betracht ziehen. Das Wilmina, ein ehemaliges Gerichtsgebäude und Frauengefängnis in Charlottenburg, ist heute ein charmantes und lebhaftes Boutique-Hotel mit elegantem, modernem Interieur. Etwas klassischer geht es im Bayerischen Hof München zu, dem ehemaligen Grandhotel der Münchner Aristokraten, Filmstars und Pop-Idole. Die Zimmer variieren in ihrem Stil, von dezentem afrikanisch-kolonialen Stil über einen klassisch-bayerischen Look von Hans Minarik bis hin zu zwei verschiedenen englischen Landhausmustern: das eine minimalistisch und monochromatisch, das andere von Laura Ashley entworfen und mit Blumendrucken sowie Chintz verziert. Das deutlich ältere Schloss Schauenstein ist ein Neun-Zimmer-Hotel, untergebracht im Schloss Fürstenau. Dort findet sich auch das mit drei Sternen und mit Grünem Stern ausgezeichnete Restaurant von Andreas Caminada. Das Volkshaus Basel ist nun ein hübsches Boutique-Hotel und blickt auf eine Geschichte als Schloss, Brauerei, Konzerthaus und Bürokomplex zurück. In Salzburg (Österreich) besteht das Hotel Goldener Hirsch bereits seit 1407. In diesem Jahr wurde in den Stadtarchiven erstmals ein Gasthaus an gleichem Ort in der Salzburger Altstadt erwähnt. Das heutige Gebäude geht auf das Jahr 1948 zurück und lädt mit seinen jahrzehntealten Antiquitäten und seiner Einrichtung im Stil einer rustikalen Hütte zu einer Reise in die Vergangenheit ein.

Alle Hotelempfehlungen des Guide MICHELIN sind kostenlos auf der Website des Guide MICHELIN verfügbar. Auf dieser können alle empfohlenen Hotels direkt zum besten Marktpreis gebucht werden.