Günstige Reisen

Reisen muss nicht immer unbezahlbar sein. Einige der begehrtesten Reiseziele, denen das Klischee anhängt, besonders kostspielig zu sein, bieten auch diverse kostengünstigere oder gar kostenfreie Aktivitäten. Wir stellen einige der schönsten Reiseerlebnisse vor, die günstiger als gedacht sind.

Das Promi-Paradies vor den Toren New Yorks günstiger entdecken

Long Island gehört zu einem der Traumziele in den vereinigten Staaten, hat doch die New York City vorgelagerte Insel den Ruf, besonders viele Promis zu beherbergen. Scarlett Johansson, Sarah Jessica Parker, Steven Spielberg, Calvin Klein oder Ralph Lauren haben Häuser in den Hamptons. Die puderzuckerweißen Strände nutzen sie aber genauso wie normale Besucher. Wer also die hohe Chance auf einen Promi zu treffen, nutzen und die Natur genießen möchte, der sollte sich aufs Fahrrad schwingen und sich den Downtown Deals Travel Pass besorgen. Mit dem Pass bekommt man Vergünstigungen bei zahlreichen Aktivitäten, in Museen oder auch Brauereien und Restaurants.

Die Malediven müssen nicht unbezahlbar sein

Wer „Malediven“ hört, denkt wahrscheinlich sofort „Fünf Sterne Plus und unbezahlbar!“. Das muss jedoch nicht sein. Auch auf den Trauminseln im indischen Ozean gibt es günstigere Unterkünfte. So gibt es auf den Local Islands Guesthouses, die weitaus günstiger sind als die Hotels auf den Resortinseln. Wer ein Resort trotzdem vorzieht, findet jedoch auf den Malediven auch erschwingliche Alternativen. Das SAii Lagoon Maldives – Curio Collection by Hilton liegt beispielsweise nur 15 Minuten mit dem Speedboat vom Flughafen Malé entfernt und lockt als Teil von CROSSROADS Maldives mit facettenreichen Erlebnissen. Einen ungefähr einstündigen Inlandsflug von Malé entfernt befindet sich beispielsweise das Mercure Maldives Kooddoo Resort, welches ebenfalls mit attraktiven Preisen lockt.

Die Luxusresorts von Scottsdale zum Sonderpreis erleben

Übernachten in einer der wunderschönen Unterkünfte von Airbnb, tagsüber den Komfort im Luxushotel genießen? In Scottsdale bieten viele der örtlichen exklusiven Resorts Tagespässe an. Mit diesen können Gäste, die nicht im Resort übernachten, beispielsweise große Poollandschaften nutzen – beispielsweise im Arizona Biltmore, Fairmont Scottsdale Princess, Hotel Valley Ho, Canopy by Hilton Scottsdale Old Town oder Mountain Shadows Resort. Alle, die jedoch das vollständige Resort-Erlebnis in Scottsdale erleben möchten, sollten die Sommersaison im Blick haben: Während den Sommermonaten sind die Hotelpreise in Scottsdale signifikant erschwinglicher als im Winter oder Frühling – passend zu den hiesigen Sommerferien.

Arizonas Naturschönheiten erwandern

Arizona ist weltberühmt für seine wunderbare Natur. Die Amerikaner lieben es, sie wandernd zu erleben. Warum es ihnen nicht nachtun? Hunderte von Wanderwegen führen zu und durch die beeindruckenden Naturschauspiele. Es gibt ganz einfache Wanderungen, aber auch Routen, die Könner an mehreren Tagen durch die Wildnis leiten, ganz ohne Eintrittskarte. Profi-Wanderer können in Arizona übrigens etwas ganz Besonderes erleben und den National Scenic Trail absolvieren. Der längste Wanderweg des Staates zieht sich durch ganz Arizona. Eintritt zahlen muss man nicht – nur sollten Wanderbegeisterte vor Beginn in eine gute Ausrüstung und vor allem genügend Wasser investieren.

Kostenlose Kunsterlebnisse

Lust auf ein wenig Kunst und Kultur? In St. Pete/Clearwater ist das sogar ganz umsonst und draußen möglich. In der gesamten Stadt gibt es Kunst an Mauern und Gebäuden in Form von Murals zu betrachten. Die Stadt ist ein einziges Freilichtmuseum für zeitgenössische Kunst, wenn man so will. Also bequeme Schuhe an und entlang der Kunstmeile der Stadt spazieren. Die so genannten Murals – von Mauer – finden sich überall in St. Pete/Clearwater. Auf der Internetseite von St. Pete/Clearwater gibt es eine Karte, auf der sämtliche Murals verzeichnet sind, so dass man sich seine eigene Tour zusammenstellen kann. Wer es lieber klimatisiert mag, der kann sich auch eine kostenlose Tour durch die lokalen Galerien kreieren. Sie alle können ohne Eintrittskarte besucht werden – und dazu gehören auch das Morean Arts Center, das Morean Arts Center for Clay, Florida CraftArt und die Duncan McClellan Gallery. Auch auf der neuen St. Pete Pier finden sich einige weitere wunderschöne Beispiele von öffentlicher Kunst. Donnerstags ab fünf Uhr nachmittags geben zudem verschiedene Museen Rabatte – wie beispielsweise das Dali Museum oder auch das Museum of Fine Arts.

Überraschend günstige Hotels, Frühstück inkludiert

Auch in Sachen Hotels gibt es eine große, die günstiger sind als gedacht. So befinden sich im 18 Marken umfassenden Portfolio von Hilton mit beispielsweise Hampton by Hilton über 2,800 erschwingliche Hotels an beliebten Reisezielen rund um den Globus. Die Hotels bieten modern ausgestattete Zimmer, dank kostenfreiem Frühstück wird zudem für einen guten Start in den Tag gesorgt. Mit unteranderem Berlin, Konstanz, Kiel, München oder Freiburg zählen auch favorisierte Städte in Deutschland zu den Standorten der Marke. Reisende, die es nach Nordamerika zieht, sollten die Augen nach Hotels der neuen Marke Tru by Hilton aufhalten. Derzeit gibt es 222 Tru by Hilton Hotels in pulsierenden Metropolen, aber auch in Strandnähe wie in St. Petersburg oder Pompano Beach, Florida, die über moderne Gästezimmer mit großen Fenstern für mehr Tageslicht verfügen, kostenfreies Wi-Fi und ebenfalls kostenloses Frühstück anbieten. Siehe auch unseren Ratgeber im Blog „Hotels günstiger buchen„

Die Fluglinie, die günstig verbindet

Günstig nach Island oder Amerika? Die isländische Fluglinie PLAY macht es möglich. Sie bietet Flüge von Berlin über Reykjavik nach New York, Boston und Washington an – und das teils für sogar weniger als 150 Euro pro Strecke. Selbstverständlich empfiehlt es sich, frühzeitig zu buchen und auf spezielle Rabattaktionen zu achten, die regelmäßig aufgelegt werden. Auch, wenn man nur nach Island reisen möchte, ist PLAY mit Flugpreisen von manchmal nur knapp über 100 Euro die Airline der Wahl. Auch Norse ab Berlin in die USA oder Scoot nach Singapur bieten oft günstige Flüge an!

