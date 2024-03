Der 2024 MICHELIN Korea-Restaurantführer stellt die erste Ausgabe mit Restaurants der Stadt Busan , sowie 22 Neuzugänge in Seoul. Wir haben die komplette Liste!

Michelin Korea 2024

Die Ausgabe 2024 von Seoul enthält eine Auswahl von insgesamt 177 Restaurants

darunter drei neue Restaurants mit einem MICHELIN-Stern und 2 neu ausgezeichnete Restaurants mit zwei MICHELIN-Sternen

57 Seouler Bib Gourmand-Restaurants wurden letzte Woche bekannt gegeben, darunter 6 Neuzugänge

Zum ersten Mal wurden 43 Restaurants in Busan in den MICHELIN-Führer aufgenommen, darunter 3 Restaurants mit einem MICHELIN-Stern, 15 Bib Gourmand und 25 empfohlene Restaurants

Mit Beginn des neuen Jahres 2024 bringt der MICHELIN Guide den ersten MICHELIN Guide für Busan auf den Markt, nachdem der Erfolg der Seoul-Ausgabe anhält und die beiden kulinarischen Szenen aufblühen.

Der MICHELIN Guide Seoul & Busan 2024″ empfiehlt insgesamt 222 Restaurants: 177 in Seoul, 43 in Busan.

In Seoul haben Köche und Restaurantfachleute im Laufe der Jahre eine beeindruckende Kreativität und Exzellenz an den Tag gelegt. Mit 33 mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichneten Restaurants, darunter zwei Restaurants, die von einem MICHELIN-Stern auf zwei MICHELIN-Sterne aufgestiegen sind, und drei neuen Restaurants, die einen MICHELIN-Stern erhalten haben, wurden insgesamt 22 neue Restaurants in den MICHELIN Guide Seoul 2024 aufgenommen.

Busan ist die Heimat des größten Hafens Koreas und einer grenzenlosen Naturschönheit. Bei einem Streifzug durch die zweitgrößte Stadt des Landes wurde den Inspektoren das unbegrenzte Potenzial dieser Stadt bewusst. Zum ersten Mal wurden insgesamt 43 Restaurants in Busan in den MICHELIN-Führer aufgenommen, darunter drei Restaurants mit einem MICHELIN-Stern und 15 Bib Gourmand-Restaurants.

“Wir freuen uns sehr, die erste Auswahl für Busan vorzustellen, die einen wichtigen Meilenstein in der dynamischen Entwicklung der kulinarischen Exzellenz in Korea darstellt“, so Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor des MICHELIN-Führers gegenüber Gourmet Reort. “Auf der Grundlage unserer Erfahrungen mit der sich ständig weiterentwickelnden kulinarischen Landschaft von Seoul stellen wir uns gerne der Herausforderung, der Welt die bemerkenswerte Vielfalt der Restaurantszene von Busan vor Augen zu führen. Mit einer großen Vielfalt an kulinarischen Angeboten in beiden Städten und inspirierenden Hotels werden Seoul und Busan mehr denn je zu faszinierenden Reisezielen für Gourmets und Reisende, die nach unvergesslichen Reisen voller Authentizität und kulturellem Reichtum suchen.”

2 Restaurants mit zwei MICHELIN-Sternen ausgezeichnet

Das Mitou (japanisch) präsentiert die kulinarischen Talente der Köche Kwon, Young-woon, und Kim, Bo-mi, die aus saisonalen Zutaten traditionelle japanische Gerichte mit ihrer eigenen Note zubereiten. Die Köche bereiten die Gerichte des Mitou im Einklang mit den wechselnden Jahreszeiten zu und beziehen hochwertige Zutaten wie das Nagoya-Cochin-Huhn von ihren eigenen Familien. Durch ihre Hingabe und ihr Fachwissen liefern die Köche des Mitou exquisite Präsentationen, die ihr Engagement für kulinarische Spitzenleistungen widerspiegeln und die Gäste mit Spannung auf die Angebote der jeweiligen Saison warten lassen.

Restaurant Allen (Zeitgenössisch) Unter der Leitung von Küchenchef Seo Hyun-min bietet das Restaurant Allen eine anspruchsvolle moderne Küche, die für ihren Schwerpunkt auf Qualität und Aufrichtigkeit bekannt ist. Chef Seo integriert sorgfältig lokale, saisonale Zutaten in seine Gerichte, was zu geschmackvollen Kreationen führt, die die Eigenschaften der Zutaten ohne unnötige Komplexität hervorheben. Die tadellose Teamarbeit des Restaurants sorgt für ein angenehmes Esserlebnis, das den saisonalen kulinarischen Ansatz ergänzt und den Gästen Freude bereitet.

Vinho (Zeitgenössisch) L

Haobin (Chinesisch) U

L’impression (Zeitgenössisch) G

Drei Restaurants, die jetzt einen MICHELIN-Stern tragen

Vinho, geleitet von Küchenchef Jeon Seong-bin und Sommelier Kim Jin-ho

Das Vinho bietet eine lebendige Atmosphäre mit großen Fenstern und einer offenen Küche. Die umfangreiche Weinauswahl, gepaart mit sorgfältigem Service und geschmacksintensiven Saucen, macht das Essen zu einem besonderen Erlebnis. Typische Gerichte wie Gelbschwanztartar sind ein Beispiel für Vinhos Engagement, zu zeigen, wie Wein die moderne Küche bereichert.

Unter der Leitung von Chefkoch Hu Deok-juk ist das Haobin bekannt für seine koreanisch-chinesische Küche und kantonesische Raffinesse. Der Name des Restaurants, der auf Chinesisch “kostbare Gäste” bedeutet, unterstreicht die Hingabe des Küchenchefs Hu für seine Gäste. Bekannt für Gerichte wie geschmorte Seegurke und “Buddha springt über die Mauer”-Suppe, legt das Haobin Wert auf unverfälschte Aromen und bietet neben seinem vielfältigen kulinarischen Angebot auch saisonale Gerichte an, die die Lebenskraft der Gäste stärken. und bietet neben seinem vielfältigen kulinarischen Angebot auch saisonale Gerichte zur Stärkung an.

L’impression (Zeitgenössisch) Unter der Leitung von Chefkoch Yoon Tae-gyun wurde das L’impression nach den Grundsätzen von “Raffinesse” und “Essenz” neu eröffnet und konzentriert sich nun auf natürliche Aromen und intuitiven Geschmack. Die Speisekarte legt den Schwerpunkt auf Zutaten, die durch geschmacksintensive Saucen zur Geltung kommen und das feine Gespür des Küchenchefs in jedem Gericht zum Ausdruck bringen. Trotz der zurückhaltenden Anrichteweise zeichnet sich das L’impression dadurch aus, dass es den Eigengeschmack jeder Zutat zur Geltung bringt und seinen Gästen eine anspruchsvolle Küche in einem raffinierten Ambiente bietet.

Koreanischer Grill

Drei Busan-Restaurants, die mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet wurden

Mori (Japanisch) Das Mori, das von einem in Japan ausgebildeten koreanischen Küchenchef und seiner japanischen Frau gemeinsam betrieben wird, bietet authentische japanische Kaiseki-Gerichte in wunderschöner Präsentation. Küchenchef Kim Wan-gyu bereitet mit viel Geschick delikate Gerichte mit frischen Meeresfrüchten und saisonalen Produkten aus Busan zu und zeigt dabei seine bemerkenswerte kulinarische Ausgewogenheit und seinen Rhythmus. Die Gäste können echte japanische Küche in einer gemütlichen Atmosphäre genießen, die durch die sorgfältig zubereiteten Gerichte des Chefkochs und den aufmerksamen Service seiner Frau noch verstärkt wird.



Fiotto (Italienisch) Das auf dem Dalmaji-Hügel gelegene Fiotto ist ein gemütliches Bistro, das sich auf Pastagerichte spezialisiert hat und von einem Ehepaar geführt wird. Die Entscheidung, sich ausschließlich auf Pasta zu konzentrieren, lässt zunächst aufhorchen, doch die vielfältigen Geschmacksrichtungen der Gerichte sind äußerst zufriedenstellend. Die Köche bevorzugen hausgemachte oder lokal bezogene Zutaten, einschließlich frischer Pasta, Schinken und Gemüse aus dem Familienbetrieb, was zu einem unverwechselbaren und nachhaltigen Speiseerlebnis führt. Eine Reservierung ist unbedingt erforderlich, da nur eine Gruppe pro Stunde bedient wird, um einen effizienten Service zu gewährleisten.

Palate (Contemporary) Das Palate in Busan bietet avantgardistische französische Küche, die die vielfältigen kulinarischen Erfahrungen und den innovativen Ansatz von Küchenchef Kim Jae-hoon widerspiegelt. Obwohl das Restaurant in der Tradition verwurzelt ist, setzt es auf kulinarische Experimente, was seit seiner Gründung offensichtlich ist. Das Zusammentreffen der traditionellen Restaurantszene Busans mit der fortschrittlichen Küche von Palate schafft ein faszinierendes Speiseerlebnis, das durch den malerischen Blick auf die Yonghoman Bay Wharf und die Gwangandaegyo Bridge ergänzt wird.

MICHELIN Sonderauszeichnungen

Mit seinen Sonderpreisen möchte der MICHELIN-Führer die erstaunliche Vielfalt der Aufgaben im Gastgewerbe sowie seine talentiertesten und inspirierendsten Mitarbeiter hervorheben.

Kim Jin-ho von Vinho erhält den Sommelier Award für seine exzellente Beratung, sein Wissen, seine Leidenschaft und sein Verständnis für die Bedürfnisse der Gastronomen. Mit seinem Geschick, die Weine auf die Gerichte des Küchenchefs abzustimmen und den Gästen aufschlussreiche Erklärungen zu geben, bereichert seine flexible Gastfreundschaft das Esserlebnis.

Küchenchef Hu Deok-juk von Haobin, eine angesehene Persönlichkeit der chinesischen Küche mit über 50 Jahren Erfahrung, wird mit dem Mentor Chef Award ausgezeichnet. Er war früher im Hotel Shilla tätig und betreibt nun das Haobin, wobei er seine Hingabe für die geschätzten Gäste unterstreicht. Chefkoch Hu’s beständiger Ruf zieht treue Gäste aus der Ferne an, die seine unübertroffene Gastfreundschaft bewundern und jüngere Köche zur Hingabe an sein Handwerk inspirieren.

Der Servicepreis geht an das hervorragende Team des Eatanic Garden. Der Service des Teams ist professionell und raffiniert, mit präzisen Erklärungen, persönlichem Service und echter Gastfreundschaft im gesamten Restaurantbereich.

Der MICHELIN Guide Seoul & Busan 2024″ auf einen Blick:

177 Restaurants in Seoul, darunter:

1 Restaurant mit drei MICHELIN-Sternen

9 Restaurants mit zwei MICHELIN-Sternen (2 aufgestiegen)

23 Restaurants mit einem MICHELIN-Stern (3 neue)

57 Bib Gourmand-Restaurants (6 neu)

2 MICHELIN Green Star-Restaurants (1 neu)

87 ausgewählte MICHELIN-Restaurants (13 neu)

43 neue Restaurants in Busan, darunter:

3 Restaurants mit einem MICHELIN-Stern – 1 MICHELIN Green Star Restaurant – 15 Bib Gourmand Restaurants

25 ausgewählte MICHELIN-Restaurants

Die vollständige Auswahl des MICHELIN Guide Seoul & Busan 2024 finden Sie untenstehend

THE MICHELIN GUIDE SEOUL & BUSAN

AWARDS LIST 2024

MICHELIN Guide Seoul 2024 Sterne Restaurants

미쉐린 가이드 서울 2024 스타 레스토랑 명단(가나다순)

Restaurant 레스토랑 Cuisine Type 요리유형 Mosu 모수 Innovative 이노베이티브

Restaurant 레스토랑 Cuisine Type 요리유형 Kwon Sook Soo 권숙수 Korean 한식 La Yeon 라연 Korean 한식 Restaurant Allen 레스토랑 알렌 (promoted) Contemporary 컨템퍼러리 Mitou 미토우 (promoted) Japanese 일식 Mingles 밍글스 Contemporary 컨템퍼러리 Soigné 스와니예 Innovative 이노베이티브 Alla Prima 알라 프리마 Innovative 이노베이티브 Jungsik 정식당 Contemporary 컨템퍼러리 Kojima 코지마 Sushi 스시

Restaurant 레스토랑 Cuisine Type 요리유형 Vinho 빈호 N Contemporary 컨템퍼러리 L’impression 임프레션 N Contemporary 컨템퍼러리 Haobin 호빈 N Chinese 중식 KANGMINCHUL Restaurant 강민철 레스토랑 Contemporary 컨템퍼러리 Goryori Ken 고료리 켄 Contemporary 컨템퍼러리 L’Amant Secret 라망 시크레 Contemporary 컨템퍼러리 L’Amitié 라미띠에 French 프렌치 Muni 무니 Japanese 일식 Muoki 무오키 Contemporary 컨템퍼러리 Bicena 비채나 Korean 한식 7th door 세븐스도어 Contemporary 컨템퍼러리 Soseoul Hannam 소설한남 Korean 한식 Soul 소울 Contemporary 컨템퍼러리 Solbam 솔밤 Contemporary 컨템퍼러리 Sushi Matsumoto 스시 마츠모토 Sushi 스시 Evett 에빗 Innovative 이노베이티브 Onjium 온지음 Korean 한식 YUN 윤서울 Korean 한식 Eatanic garden 이타닉 가든 Innovative 이노베이티브 Exquisine 익스퀴진 Contemporary 컨템퍼러리 Zero Complex 제로 콤플렉스 Innovative 이노베이티브 Kojacha 코자차 Asian 아시안 HANE 하네 Sushi 스시

MICHELIN Guide Seoul 2024 Green Star

미쉐린 가이드 서울 2024 그린 스타 레스토랑 명단 (가나다순)

Restaurant 레스토랑 Cuisine Type 요리유형 Distinction 구분 GIGAS 기가스 Mediterranean 지중해식 Selection of the MICHELIN Guide 미쉐린 가이드 셀렉션 A Flower Blossom on the Rice 꽃, 밥에피다 Korean 한식 Bib Gourmand 빕 구르망

MICHELIN Guide Seoul 2024 Bib Gourmand

미쉐린 가이드 서울 2024 빕 구르망 레스토랑 명단 (가나다순)

Restaurant 레스토랑 Cuisine Type 요리유형 Kyewol Gomtang 계월곰탕 N Gomtang 곰탕 Damtaek 담택 N Ramen 라멘 Mattdol 맷돌 N Mexican 멕시칸 Sarukame 사루카메 N Ramen 라멘 Anam 안암 N Dwaeji-Gukbap 돼지국밥 Horapa 호라파 N Thai 타이 Gaeseong Mandu Koong 개성만두 궁 Mandu 만두 Gebangsikdang 게방식당 Gejang 게장 Gwanghwamun Gukbap 광화문 국밥 Dwaeji-Gukbap 돼지국밥 Kyodaiya 교다이야 Udon 우동 Kyoyang Siksa 교양식사 Barbecue 바비큐 Goobok Mandu 구복만두 Dim sum 딤섬 Geumdwaeji Sikdang 금돼지식당 Barbecue 바비큐 A Flower Blossom on the Rice 꽃, 밥에피다 Korean 한식 Ggupdang 꿉당 Barbecue 바비큐 Nampo Myeonok 남포면옥 Naengmyeon 냉면 Daesungjip 대성집 Doganitang 도가니탕 Mapo Ok 마포옥 Seolleongtang 설렁탕 Mandujip 만두집 Mandu 만두 Manjok Ohyang Jokbal 만족오향족발 Jokbal 족발 Menten 멘텐 Ramen 라멘 Myeongdong Kyoja 명동 교자 Kalguksu 칼국수 Mijin 미진 Memil-Guksu 메밀국수 Base is nice 베이스 이즈 나이스 Vegetarian 베지테리안 Bongsanok 봉산옥 Mandu 만두 Buchon Yukhoe 부촌육회 Yukhoe 육회 Samcheongdong Sujebi 삼청동 수제비 Sujebi 수제비 Soi Mao 소이연남마오 Thai 타이 Subaru 스바루 Soba 소바 Yangyang Memil Makguksu 양양 메밀 막국수 Memil-Guksu 메밀국수 Egg & Flour 에그 앤 플라워 Italian 이탤리언 Yukjeon Hoekwan 역전회관 Bulgogi 불고기 Oreno Ramen 오레노 라멘 Ramen 라멘 Okdongsik 옥동식 Dwaeji-Gukbap 돼지국밥 Yonggeumok 용금옥 Chueotang 추어탕 Woo Lae Oak 우래옥 Naengmyeon 냉면 Niroumianguan 우육면관 Noodles 국수 One degree North 원 디그리 노스 Asian 아시안 Yurimmyeon 유림면 Memil-Guksu 메밀국수 Limbyungjoo Sandong Kalguksu 임병주 산동 칼국수 Kalguksu 칼국수 Jaha Son Mandu 자하 손만두 Mandu 만두 Jeongmyeon 정면 Noodles 국수 Tasty Cube 정육면체 Noodles 국수 Jungin Myeonok 정인면옥 Naengmyeon 냉면 Jinmi Pyeongyang Naengmyeon 진미 평양냉면 Naengmyeon 냉면 Jin Jin 진진 Chinese 중식 Tuk Tuk Noodle Thai 툭툭 누들 타이 Thai 타이 Tim Ho Wan 팀호완 Dim sum 딤섬 FAGP 팩피 Italian 이탤리언 Pildong Myeonok 필동면옥 Naengmyeon 냉면 Hadongkwan 하동관 Gomtang 곰탕 Halmaejip 할매집 Jokbal 족발 Hapjeongok 합정옥 Gomtang 곰탕 Hyun Udon 현우동 Udon 우동 Hwa Hae Dang 화해당 Gejang 게장 Hwanggeum Kongbat 황금콩밭 Dubu 두부 Hwangsaengga Kalguksu 황생가 칼국수 Kalguksu 칼국수

MICHELIN Guide Busan 2024 Sterne Restaurants

미쉐린 가이드 부산 2024 스타 레스토랑 명단(가나다순)

Restaurant 레스토랑 Cuisine Type 요리유형 Mori 모리 N Japanese 일식 Palate 팔레트 N Contemporary 컨템퍼러리 Fiotto 피오또 N Italian 이탤리언

MICHELIN Guide Busan 2024 Green Star

미쉐린 가이드 부산 2024 그린 스타 레스토랑 명단 (가나다순)

Restaurant 레스토랑 Cuisine Type 요리유형 Distinction 구분 Fiotto 피오또 N Italian 이탤리언 Starred Restaurant 스타 레스토랑

MICHELIN Guide Busan 2024 Bib Gourmand

미쉐린 가이드 부산 2024 빕 구르망 레스토랑 명단 (가나다순)

Restaurant 레스토랑 Cuisine Type 요리유형 Nagahama Mangetsu 나가하마 만게츠 N Ramen 라멘 Niurou mian guan zi 뉴러우멘관즈 N Taiwanese 타이완 Damiok 담미옥 N Naengmyeon 냉면 Tokyo Babsang 동경밥상 N Unagi / Freshwater Eel 장어 Loveurth 러브얼스 N Vegan 비건 Bao Haus 바오하우스 N Taiwanese 타이완 Buda Myeonoak 부다면옥 N Naengmyeon 냉면 Shunsai Kubo 슌사이 쿠보 N Unagi / Freshwater Eel 장어 ARP 아르프 N Vegan 비건 Anmok 안목 N Dwaeji-Gukbap 돼지국밥 Yakitori Onjung 야키토리 온정 N Yakitori 야키토리 Cor Pasta bar 코르 파스타바 N Italian 이탤리언 PILI PILI 피리피리 N Thai 타이 Hapcheon Gukbapjip 합천국밥집 N Dwaeji-Gukbap 돼지국밥 Haemok 해목 N Japanese 일식

