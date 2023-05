Am 22. Mai 2023 ist es endlich so weit und das Food Innovation Camp (FIC) in Hamburg wird wieder seine Tore öffnen.

Food Innovation Camp (FIC)

Beim fünften Branchentreff der nachhaltigen Food Szene zeigen rund 85 innovative Food-Startups ihre Produkte und Innovationen. Spannende Entdeckungen und Begegnungen mit den Foodtrends der Zukunft stehen auf der Tagesordnung und ‚Learn from the Best‘ wird der Schwerpunkt des diesjährigen Food Innovation Camps sein.

Den erwarteten 2.000 Fachbesuchern bietet das Camp Raum für Inspiration, gezieltes Networking und Business. Top-Entscheider aus Handel, Gastronomie, Investment und Politik geben und erfahren spannende Branchen-Insights in der Konferenz, können über 40 Startup-Pitches auf der Pitch-Bühne verfolgen und Startup-Produkte live in der FIC Show Kitchen verkosten.

Als Teilnehmer der Podiumsdiskussionen, Mitglieder der Pitch-Jury oder Speaker in der Konferenz können sich die Teilnehmer freuen auf:

Katharina Fegebank (Zweite Bürgermeisterin und Senatorin für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke der Stadt Hamburg)

Renate Künast (Die Grünen)

Ralf Dümmel (DS Group – A company of The Social Chain AG)

Jochen Vogel (Geschäftsführung REWE-Nord)

Matthias Rilling (CHEFS CULINAR)

Jesko Thron (Katjes Greenefood)

Christina Block (Block Gruppe)

Sebastian Rakers (Bluu)

Christian Hamerle (Dussmann)

Fabio Ziemssen (Balpro e.V.)

Mathias Kollmann (Bohlsener Mühle)

Pascal Bieri (Planted)

Raphael Reifelsthammer (ElephantSkin)

Michael Fritz (Viva con Auqa)

Adis Pezerovic (Adhouse)

TV Star und Autor Christian Rach

die Spitzenköch:innen Zora Klipp, Jens Rittmeyer, Estella Schweizer und Anna Gliemer

Highlights:

– FIC Show-Kitchen in Kooperation mit CHEFS CULINAR auf der Handelskammer-Dachterrasse mit Spitzenköchin Zora Klipp

– Presserunde über die Expo zu spannenden Startups wie den veganen Vorreitern Mushlabs (Nahrungsmittel aus Pilz-Myzelien) und zum Talk mit BLUU(zellbasierter Fisch)

– Konferenz: mit Themen wie zirkuläre Wirtschaft, Massentauglichkeit von Planetary Health Diet, Regulatorik in der Food Branche, Learn from the Best im Gastgewerbe und einem Talk mit Renate Künast

– Pitchbühne: auf der sich über 40 Food-Startups vor interessierten Entscheidern aus Handel, Gastronomie und Investment präsentieren. Eine Experten-Jury gibt direktes Feedback und den Gewinnern winkt ein attraktives Preispaket.

– Award: Verleihung des „Dein Newcomer 2023“ Publikumspreises

– Matchmaking: Speed Datings und Einzel-Matchmakings für die Startups des FIC mit Investoren, Entscheidern aus Handel und Gastronomie sowie möglichen Kooperationspartnern

– After Show Party: ab 19:30 Uhr findet der Tag bei Musik und guten Drinks auf der Dachterrasse der Handelskammer Hamburg einen entspannten Ausklang

am Montag, den 22. Mai 2023

von 9-22 Uhr

in der Handelskammer Hamburg: Adolphsplatz 1 – 20457 Hamburg

Sende Benutzer-Bewertung 1 ( 1 Stimme)