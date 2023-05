Autoreise Parma und Cinque Terre

Kultur und Kulinarik – DERTOUR bietet neue genussreiche Autotour durch Italien

Wunderschöne Landschaften, einzigartige Baudenkmäler und kulinarische Leckerbissen – Foodies und Kulturinteressierte werden die neue Reise „Autotour Parma und Cinque Terre“ von DERTOUR lieben. Der Reiseveranstalter bietet in Italien eine sechstägige Individualtour an, auf der die Gäste gleich drei Regionen des Landes kennenlernen. Gestartet wird in der Lombardei in Mantua, das 2016 zur Kulturhauptstadt gekürt worden ist. Bei einem Bummel durch die Gassen der Altstadt entdecken die Besucher zahlreiche schöne Plätze, Paläste und historische Gebäude. Unbedingt probiert werden sollte der keksartige Mürbekuchen Sbrisolona, eine italienische Spezialität, die aus Mantua stammt.

Nächste Station der neuen Autoreise ist Parma, die Heimat des gleichnamigen Schinkens und des Parmesankäses. Die Gäste besuchen eine Produktionsstätte des Parmigiano Reggiano und des Prosciutto di Parma und können sich bei einer Verkostung von der Qualität der Delikatessen überzeugen. In der Emilia Romagna lohnt sich der Besuch der Höhenburg Castello di Torrechiara aus dem 15. Jahrhundert. Die Verteidigungsanlage, die spektakulär auf einem Felsen am Eingang des Parmatals liegt, gilt als eine der besterhaltenen Burgen Italiens.

In dem mittelalterlichen Städtchen Ameglia in Ligurien verbringen die Teilnehmer die letzten drei Nächte der Tour. Von hier aus erkunden sie den Nationalpark Cinque Terre. Die fünf Dörfer an der schroffen, italienischen Riviera lassen sich am besten mit dem Zug erkunden. Die eindrucksvolle Strecke am Meer bietet spektakuläre Ausblicke aufs Wasser und die Cinque Terre, die zum UNESCO Weltkulturerbe zählen. Je nach persönlichen Vorlieben verbringen die DERTOUR Gäste zum Abschluss einen Tag in der kleinen Stadt Lerici, die in einer der schönsten Buchten der ligurischen Riviera liegt. Der lange Sandstrand des Vorortes San Terenzo lädt zu einer Badepause ein. Alternativ oder zusätzlich können sie das vier Kilometer entfernte Fischerdorf Tellaro besuchen.

Die sechstägige Autotour, bei der neben den Hotels und den Verkostungen auch die Tageskarte Cinque Terre und das Zugticket inklusive sind, kann mit dem eigenen Wagen oder einem Mietwagen, der dazu gebucht werden kann, bereist werden.

Preisbeispiel:

Italien, Autoreise „Parma und Cinque Terre“ ab Mantua/bis Ameglia, 5 Nächte im Doppelzimmer, Frühstück, inkl. Schinken- und Käseverkostung, zwei Weinverkostungen und der Cinque-Terre-Tageskarte, pro Person ab 399 EUR, (Flüge und Mietwagen können dazu gebucht werden).

https://rundreisen.dertour.de/rundreise/Autotour+Parma+und+Cinque+Terre-GOA50099N.html

