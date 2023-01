Deutsche sparen bei Lebensmitteln

Die Inflation macht sich zunehmend stärker in den Portemonnaies

bemerkbar: Die Menschen in Deutschland konsumieren immer

preisbewusster. Günstige Preise sind für 54 Prozent der Verbraucher beim Einkauf deutlich wichtiger geworden,

wie die aktuelle repräsentative Befragung „TK-Trendbarometer“ des

Marktforschungsinstituts Innofact im Auftrag des Deutschen

Tiefkühlinstituts ( dti ) zeigt*. „Das ist noch einmal eine deutliche

Zunahme im Vergleich zu unserer Befragung im April

2022, in der bereits 40 Prozent der Befragten einen günstigen Preis

als wichtiger gewordenes Entscheidungskriterium nannten“, sagte dti

-Geschäftsführerin Sabine Eichner. „Bio“ hat dagegen an Wichtigkeit

bei Einkaufsentscheidungen verloren. Kriterien wie „vegetarisch“ und

„vegan“ blieben auf niedrigem Niveau stabil.

Verändertes Einkaufsverhalten

Die gestiegene Preissensibilität zeigt sich auch in einem geänderten

Einkaufsverhalten: 57 Prozent an, häufiger als zuvor Sonderangebote

zu kaufen, 30 Prozent besuchen öfter den Discounter, 27 Prozent

greifen verstärkt zu Lebensmitteln mit ablaufendem Haltbarkeitsdatum

und knapp jeder Fünfte (24 Prozent) wählt häufiger Handelsmarken.

Zwölf Prozent entscheiden sich öfter für Tiefkühlprodukte.

Konsumausgaben werden eingeschränkt

30 Prozent der Befragten, darunter vor allem Jüngere zwischen 18 und

39 Jahren, planen, sich beim Lebensmitteleinkauf einzuschränken.

Jeder Dritte (35 Prozent) möchte dies sogar (sehr) stark tun.

Auch bei anderen Konsumausgaben wollen die Menschen in Deutschland

sparen: 58 Prozent planen weniger Besuche in der Gastronomie, 53

Prozent wollen weniger Kleidung kaufen, 47 Prozent weniger für Urlaub

ausgeben. 44 Prozent der Befragten gaben an, bei Freizeit und Hobby

sparen zu wollen. Nur rund jeder Fünfte (21 Prozent) plant überhaupt

keine Einschränkungen.

Verwendung von Tiefkühlkost bleibt hoch

Auch in Krisenzeiten spielen Tiefkühlprodukte in Deutschland

weiterhin eine wichtige Rolle bei der Ernährung: Vor allem die

Vielverwender greifen öfter in der Tiefkühlabteilung zu (15 Prozent).

Bei den Jüngeren zwischen 18 und 39 Jahren geben sogar 17 Prozent an,

dass sie mehr Tiefkühlkost kaufen. Besonders beliebt bei den jüngeren

Befragten sind aktuell die Warengruppen Pizza und Pommes, bei den ab

40-Jährigen ist es tiefgekühlter Fisch. „Gerade in unsicheren Zeiten

bieten Tiefkühlprodukte

Versorgungssicherheit und viele Vorteile“, sagt dti

-Geschäftsführerin Sabine Eichner. „Sie sind nicht nur natürlich

frisch und voller Vitamine und Nährstoffe – tiefgekühlte Produkte

lassen sich auch gut bevorraten und bieten so saisonunabhängige

Verlässlichkeit. Da sie gut portionierbar sind, entstehen weniger

Lebensmittelabfälle im Haushalt. Das ist nicht nur gut für die

Umwelt, sondern schont auch den strapazierten Geldbeutel.“

* Information zum Studiendesign: Ende Oktober 2022 wurden 1.027

onlinebasierte Interviews geführt im Rahmen der Onlinebefragung aus

dem Innofact Consumer Panel

