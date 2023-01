Mit der Tizian Lounge durch den Tag:

Die internationale Genussadresse öffnet wieder, mit Businesslunch von Montag bis Freitag

Es gibt wohl kaum eine andere Location, die so viel Gemütlichkeit ausstrahlt und doch mitten drin ist im Leben eines Fünf-Sterne-Hotels: die Tizian Lounge in der Lobby des Grand Hyatt am Potsdamer Platz. Nach pandemiebedingter Pause feiert die Frühstücks- und Lunch-Location ab sofort ihre Wiedereröffnung.

Tizian Lounge – Breakfast (© Grand Hyatt Berlin)

Der vom U.S. amerikanischen Designer Tony Chi entworfene Raum spricht internationale Gäste, einheimische Flaneure und hier ansässige Geschäftsleute gleichermaßen an. Der Style lädt zum Verweilen ein, während die Küche vom veganen ‚Healthy Salat‘ über die Berliner Currywurst bis zum Rinderfilet bekannte Spezialitäten bereithält.

In der Tizian Lounge geht es darum, ganz im Sinne eines Luxushotels, dass sich hier Menschen aus aller Welt zu Hause fühlen. Das gelingt mit einer Wohlfühlatmosphäre und einer weltoffenen Küche. Hier treffen internationale Klassiker auf heimische Spezialitäten. Die kulinarische Bandbreite, die auch beliebte Pasta-Gerichte und nachmittäglichen Kuchen umfasst, spiegelt das bunt gemischte Publikum wider, das sich in der Tizian Lounge einfindet. Vis-à-vis der Rezeption ist die Location auch für kurze Auszeiten ideal und ein zentral gelegener Spot, um in der After Hour mit Drinks den Feierabend einzuläuten. Im Sommer wird das zeitgemäße Konzept der stilsicheren Lounge durch eine großzügige Terrasse ergänzt, die derzeit ausgebaut wird.

Tizian – Fireplace (© Grand Hyatt Berlin)

Täglich von morgens um 8:00 Uhr bis abends um 21:00 Uhr ist die Tizian Lounge eine zuverlässige Anlaufstelle für feine Kulinarik. Vor allen Dingen der Kamin und die gepolsterten Ledersessel sorgen selbst bei Geschäftsterminen für eine entspannte Atmosphäre. Verstärkt wird das durch den Service, der nicht nur den Erwartungen entspricht, die Gäste an ein Luxushotel haben, hier arbeiten auch heute wieder Menschen, die Gästen das Gefühl geben, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein.

Die Tizian Lounge ist täglich von 8.00 bis 21.00 geöffnet. Von 8.00 bis 11.00 Uhr gibt es à la carte Frühstück und von 15.00 bis 17.00 Uhr hausgemachtes Kuchenangebot. Montag bis Freitag von 12.00 – 15.00 Uhr wird ein Business Lunch serviert.

Reservierungen telefonisch unter +49 30 2553 1527 oder per E-Mail unter tizian.berlin@hyatt.com. Weitere Informationen unter https://hyattrestaurants.com/en/dining/germany/berlin/italian-restaurant-in-potsdamer-platz-tizian-restaurant-lounge