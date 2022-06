DIE BESTEN RESTAURANTS 2022 in Schleswig-Holstein: Der Gault Millau hat die besten Restaurants in Schleswig-Holstein ausgewählt. Die besten Restaurants stehen am Anfang dieser Liste, absteigend am Ende die Guten. Wir haben die gesamte Liste der besten Restaurants im Schleswig-Holstein! Genaue Informationen finden Sie im Gault Millau Führer in Buchform. Alles über den Gault Millau 2022

DIE BESTEN RESTAURANTS 2022 Schleswig-Holstein

MEIEREI DIRK LUTHER Uferstraße 1, 24960 Glücksburg

SÖL’RING HOF Am Sandwall 1, 25980 Sylt

KAI3 Am Kai 3, 25997 Hörnum

ORANGERIE Strandallee 73, 23669 Timmendorfer Strand

1797 Panker 4, 24321 Panker

DAS GRACE Fördepromenade 30, 24944 Flensburg

NEU DER STEINORT Wasserleben 4, 24955 Harrislee

DIVA Strandallee 146, 23683 Scharbeutz

JM Süderstraße 8, 25980 Sylt

ROBERT STOLZ Markt 24, 24306 Plön

WULLENWEVER Beckergrube 71, 23552 Lübeck

AHLMANNS Niemannsweg 102, 24105 Kiel

ALT WYK Große Straße 4, 25938 Wyk auf Föhr

NEU FLYGGE Düsternbrooker Weg 46, 24105 Kiel

HARDY’S RESTAURANT Strandstraße 2, 25980 Sylt

RESTAURANT BALTHAZAR Strandstraße 94, 23669 Timmendorfer Strand

NEU RESTAURANT SCHNÜSCH Am Museumshafen 11, 25761 Büsum

ROLIN Fahltskamp 48, 25421 Pinneberg

DIE GUTSKÜCHE Wulksfelder Damm 15–17, 22889 Tangstedt

GOLDGELB Wilhelmstraße 5, 25980 Sylt

ZUR FISCHERKLAUSE Am See 1, 22952 Lütjensee

BÄRENKRUG Hamburger Chaussee 10, 24113 Kiel

BISTRO STADT HAMBURG Strandstraße 2, 25980 Sylt

BROT & BIER Gurtstig 1, 25980 Sylt

CLAUDIO’S RISTORANTE ALLA SCALA Königsweg 47, 24114 Kiel

EUCKEN Süderstraße 2–10, 25813 Husum

FELIX Kirstenstraße 6, 24960 Glücksburg

HORIZONT Strandallee 47, 23669 Timmendorfer Strand

JAGDHAUS WALDFRIEDEN Kieler Straße 1, 25485 Bilsen

NEU MARINARA BEACHCLUB Norderstraße 6, 25980 Sylt

NORDITERAN Dorfstraße 12, 25852 Bordelum

RESTAURANT VAI Hüxstraße 42, 23552 Lübeck

SAN LORENZO Kupfermühlenweg 2, 21509 Glinde

SANSIBAR Hörnumer Straße 80, 25980 Sylt

SCHABBELHAUS ZU LÜBECK Mengstraße 48, 23552 Lübeck

NEU SIEBZEHN84 Boy-Nielsen-Straße 10, 25980 Sylt

STRANDHÜTTE Zum Südstrand, 25826 Sankt Peter-Ording

ZUM DÜCKERSTIEG Dückerstieg 7, 25554 Neuendorf-Sachsenbande

