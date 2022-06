DIE BESTEN RESTAURANTS 2022 in Thüringen: Der Gault Millau hat die besten Restaurants in Thüringen ausgewählt. Die besten Restaurants stehen am Anfang dieser Liste, absteigend am Ende die Guten. Wir haben die gesamte Liste der besten Restaurants im Thüringen! Genaue Informationen finden Sie im Gault Millau Führer in Buchform. Alles über den Gault Millau 2022

Das Erfurter Restaurant „Clara-Restaurant im Kaisersaal“ hat einen neuen Küchenchef: Markus Prinz

DIE BESTEN RESTAURANTS 2022 Thüringen

Thüringen

CLARA RESTAURANT IM KAISERSAAL Futterstraße 15/16, 99084 Erfurt

BJOERNSOX Bahnhofstraße 2, 36466 Dermbach

NEU ESTIMA BY CATALANA Allerheiligenstraße 3, 99084 Erfurt

MASTERS Weimarer Straße 60, 99444 Blankenhain

SCALA Leutragraben 1/JenTower, 07743 Jena

WEINBAR WEIMAR Humboldtstraße 2, 99423 Weimar

WEINRESTAURANT TURMSCHÄNKE Wartburgallee 2, 99817 Eisenach

36 PHÔ CÔ Marktstraße 1, 99423 Weimar

ANNA Markt 19, 99423 Weimar

BACHSTELZE Hamburger Berg 5, 99094 Erfurt

DAS BALLENBERGER Gotthardtstraße 25/26, 99084 Erfurt

FEINE SPEISESCHENKE Winkelberg 13–15, 99734 Nordhausen

IL CORTILE Johannesstraße 150, Erfurt

POSTHALTEREI Georgstraße 1, 98617 Meiningen

RESTAURANT ANDREAS SCHOLZ Prellerstraße 2, 99423 Weimar

ST. GEORGES Dorfstraße 16a, 37318 Dieterode

Gault Millau 2022

