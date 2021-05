Glückwunsch: Tim Raue erhält Samsung Werbevertrag

„Sternekoch Tim Raue wird neuer Markenbotschafter des Samsung Hausgeräte-Portfolios. Das Unternehmen setzt damit langfristig auf einen charismatischen Partner, der auch international für kulinarische Finesse, Kreativität und Qualität steht. Neben der umfangreichen Produktpallette der Samsung Infinite Line wird Raue auch die neue Bespoke-Serie und weitere Highlights wie den beliebten Dual Cook Flex öffentlichkeitswirksam vertreten,“ so die Ankündigung von Samsung.

Der neue Markenbotschafter von Samsung: Tim Raue

Tim Raue gilt als einer der besten Köche Deutschlands. Davon zeugen nicht zuletzt seine beiden Michelin-Sterne und die Höchstpunktzahl von 19,5 im anerkannten Restaurantführer Gault&Millau. Mehr noch: Laut „The World’s 50 Best Restaurants“ zählt sein Lokal in Berlin sogar zu den 50 besten kulinarischen Anlaufstellen der Welt.1 Tim Raue weiß, worauf es bei einer guten Küche ankommt, weshalb er sich ganz bewusst für seine neue Rolle als Markenbotschafter des Samsung Hausgeräte-Portfolios entschieden hat.

Der beliebte Sternekoch fungierte im vergangenen Jahr als Coach des Sat.1-Erfolgsformats „The Taste“, wo er die zum Einsatz kommenden Hausgeräte von Samsung erstmals aus nächster Nähe erleben konnte. Die Kombination aus überzeugender Profi-Expertise, die Tim Raue immer wieder eindrucksvoll untermauert, und internationaler Bekanntheit macht den Starkoch als Markenbotschafter für Samsung besonders wertvoll und zu einem glaubwürdigen Partner. „Wir freuen uns sehr, mit Tim Raue einen Botschafter an unserer Seite zu haben, der großartig mit unserer Marke harmoniert“, erklärt Mike Henkelmann, Director Marketing Consumer Electronics bei Samsung gegenüber Gourmet Report. „Mit seinem Auge für Präzision und Qualität, seiner Bodenständigkeit und dem handwerklichen Können verkörpert er genau jene Werte, die wir mit unserem Portfolio verfolgen.“

Tim Raue ist auch privat Fan des Samsung Hausgeräte-Portfolios. Nicht zuletzt deshalb wird sein Zuhause zusätzlich mit einem Samsung Kühlschrank, einem Dual Cook Flex Einbaubackofen und dem Induktionskochfeld mit Virtual Flame ausgestattet.

In seiner Rolle als Markenbotschafter wird Tim Raue insbesondere die Produktpallette der Infinite Line bewerben, die sich durch ein gelungenes Zusammenspiel aus minimalistischem Design und hoher Flexibilität auszeichnet. Bereits im Februar wurde der Koch in ein Shooting mit der Produktlinie bei Samsung Partner nobilia in Verl eingebunden. Betreut wird die gesamte Kampagne von Leo Burnett als übergreifende Lead Agentur. „Die Infinite Line und Tim Raue bieten Premium-Qualität auf hohem Niveau und sind somit ein hervorragender Fit“, findet auch Benjamin Merkel, Executive Creative Director bei Leo Burnett Frankfurt. „Mit unserer Kampagne, die von Broschüren bis zu vertikalen Social-Media-Bewegtbild-Formaten reicht, durften wir genau das zeigen und uns erneut als flexibler Partner für Samsung auszeichnen.“

Daran anknüpfend präsentiert Tim Raue auch den neuen Dual Cook Steam Einbaubackofen, der neben der vitaminschonenden Dampfgarfunktion über die bewährten Funktionen verfügt – unter anderem zwei separate Garräume, die unabhängig voneinander oder zusammen verwendet werden können. Der Sternekoch ist von den Qualitäten des Einbaubackofens überzeugt: „Multitasking at its best: oben backen, unten hundertprozentiges Dampfgaren.“

Weil Samsung umfängliche Aktivierungsrechte für die verschiedensten Kanäle hat, kann die Kooperation mit Tim Raue besonders öffentlichkeitswirksam ausgespielt werden. Der Sternekoch wird somit sowohl am Point of Sale als auch digital, auf Social Media, in Print-Veröffentlichungen und bei den Handelspartnern von Samsung als Markenbotschafter des Hausgeräte-Portfolios in Erscheinung treten. Um den Fachhandel beim Abverkauf der Infinite Line Serie über die Kooperation mit Tim Raue hinaus zu unterstützen, stellt Samsung seinen Partnern zudem zusätzliche Werbemittel zur Verfügung. Sofern es die Pandemie-Lage wieder zulässt, wird Raue zudem auch bei Events als Testimonial für Samsung Hausgeräte auftreten.

