Christian Jürgens wieder Drei-Sterne im Guide Michelin für das Restaurant Überfahrt

Höchstwertung am Tegernsee

Das Restaurant Überfahrt und Christian Jürgens – Drei-Sterne-Küche

Beste Bewertung für Christian Jürgens und seine Überfahrer: Der Guide Michelin 2021 verleiht dem Restaurant Überfahrt im Althoff Seehotel Überfahrt erneut drei Sterne. Bereits seit 2013 ist das Gourmet-Restaurant am Tegernsee mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnet und gehört damit unangefochten zur kulinarischen Spitzenklasse.

„Christian Jürgens gehört zweifelsohne zu den besten Köchen der Welt – gemeinsam mit seinem Team schafft er unvergleichliche Kreationen auf höchstem Niveau und überrascht seine Gäste immer wieder aufs Neue. Deshalb gratuliere ich dem Team um Christian Jürgens herzlich, dass seine herausragende Leistung erneut mit drei Sternen im Guide Michelin geehrt wurde“, kommentiert Frank Marrenbach, CEO der Althoff Hotels den Erfolg. „Top-Gastronomie ist ein elementarer Bestandteil der Althoff-DNA und wir sind stolz, unseren Gästen mit dem Restaurant Überfahrt einzigarte Kulinarik-Erlebnisse voller Leidenschaft und Perfektion bieten zu können.“

Christian Jürgens

Aufgewachsen ist der 1968 in Unna geborene Christian Jürgens in Westfalen. Doch der Freistaat Bayern ist schon lange seine Wahlheimat und so machte er Station bei einigen der besten Köche der Republik – darunter Heinz Winkler und Eckart Witzigmann. Im Jahr 1998 erhielt er als Küchenchef und Geschäftsführer des Restaurants Am Marstall in München den ersten Michelin-Stern. Der zweite Stern folgte 2001 während seiner Zeit im Restaurant Kastell auf Burg Wernberg in der Oberpfalz. 2008 wechselte Christian Jürgens in das Althoff Seehotel Überfahrt und wurde im Restaurant Überfahrt unter anderem mehrfach zum „Koch des Jahres“ gekürt: 2008 vom Magazin Der Feinschmecker, 2012 vom Diners Club Magazine und 2013 vom Gault&Millau. Christian Jürgens gehört mit seinen Auszeichnungen (drei Michelin Sterne, 19 Punkte Gault&Millau und weitere) zur nationalen und internationalen Kochelite. Seit 2013 gehört Christian Jürgens zu den zehn besten Köchen der Bundesrepublik Deutschland.

www.seehotel-ueberfahrt.com

