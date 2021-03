Sven Elverfeld kocht bei Kitchen Impossible auf VOX

Sven Elverfeld, Küchenchef des unter anderem mit drei Sternen im Guide Michelin ausgezeichneten Restaurant „aqua“ im The Ritz-Carlton, Wolfsburg, stellt sich bei Kitchen Impossible erstmals im Fernsehen den Aufgaben von Tim Mälzer.

Tim Mälzer (l.) und Sven Elverfeld. TVNOW

Ausgestrahlt wird die Folge am 14. März um 20.15 Uhr auf VOX. Dafür musste der gebürtige Hanauer an zwei Orten die Spezialität eines ansässigen Kochs nachkochen – eine Zutatenliste oder das Rezept gibt es nicht; lediglich durch Schmecken und Riechen kommt man dem Geheimnis der Gerichte auf die Spur. „Meine Präsenz bei TV-Auftritten, geschweige denn Koch-Shows, war in der Vergangenheit eher selten. Nun hatte ich unfreiwilligerweise aufgrund der Schließung meines Restaurants aqua Zeit, um mich einer neuen Herausforderung zu stellen und am sehr erfolgreichen TV-Format Kitchen Impossible teilzunehmen“, erklärt der DreiSternekoch Sven Elverfeld gegenüber Gourmet Report. „Gerichte nach Zutaten analysieren, die Zubereitungsart entschlüsseln, einkaufen, und danach in einem vorgegebenen Zeitrahmen dies möglichst originalgetreu „nachkochen“ war etwas Neues für mich und eine außergewöhnliche Herausforderung. Ich darf den Zuschauern verraten: Es bleibt spannend bis zur letzten Bewertung durch die Jury.“

https://www.ritzcarlton.com/de/hotels/germany/wolfsburg

