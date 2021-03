AMANJENA, Marrakesch

Eine blühende Oase in der marokkanischen Wüste. Jetzt auch im Paket mit Aman Private Jet Transfer buchbar

Etwas außerhalb der sagenumwobenen roten Stadt Marrakech liegt Amanjena, eine grüne Oase mit Palmen und Olivenbäumen. Wie alle Orte des Friedens von Aman schafft Amanjena eine tiefe Verbindung zur lokalen Kultur und den Traditionen seiner Umgebung, in die es sich harmonisch einfügt. Die Architektur des Resorts ist von den traditionell maurischen Rottönen inspiriert und erinnert mit ihren dekorativen Bögen an den Palast eines Sultans. Mit nur 40 freistehenden Gästepavillons und Maisons bietet das Resort den Raum, die Ruhe und die Diskretion eines privaten Rückzugsortes, fernab vom energiegeladenen Treiben der nahe gelegenen Stadt. Für ein rundum perfektes Aman-Erlebnis mit höchstem Komfort und Privatsphäre steht Gästen nun auch der Aman Private Jet für die Reise ins Amanjena zur Verfügung.

Die Pavillons und Maisons liegen im Schatten hoch aufragender Bäume in den wunderschön angelegten Gärten des Resorts. Viele haben einen eigenen Swimmingpool, und alle bieten Wohnbereiche im Freien und im Inneren sowie Badezimmer mit tiefen, in den Boden eingelassenen Badewannen aus grünem Marmor aus der südmarokkanischen Provinz Ouarzazate.

Das Al-Hamra Maison ist ein Favorit für Familien und bietet mit seinem eigenen 36 Quadratmeter großen, beheizten Außenpool, einem weitläufigen Garten, zwei Schlafzimmern im Erdgeschoss sowie einem Essbereich im Freien den perfekten Rahmen für eine gemeinsame Zeit mit den Liebsten. Ein privater Butler-Service ermöglicht zudem sorglosen Aufenthalt von Anfang bis Ende.

Die Gastronomie des Amanjena verwendet Zutaten aus der Region und erkundet Kulinarik aus der ganzen Welt, einschließlich traditioneller marokkanischer Gerichte, sowie italienischer, mediterraner und japanischer Küche. Speisen können auf Wunsch in den Pavillons und Maisons serviert werden.

Das Aman Spa bietet außerdem eine Oase der Ruhe mit zwei marmorverkleideten Hammams und vier privaten Behandlungsräumen. Neu ist eine täglich angebotene Meditationssitzung mit Räucherritual, die darauf abzielt, Stress abzubauen und sowohl Körper als auch Geist Achtsamkeit zu schenken und dadurch zu beruhigen. Die Sitzung wird von beruhigenden Düften begleitet. Darüber hinaus vermittelt die neue Calming and Balancing Massage inspiriert von lokalen Heiltraditionenein ein Gefühl der Stabilität und Entspannung. Für diejenigen, die ihr Wohlbefinden weiter steigern möchten, bietet Amanjenas ansässiger Fitnessspezialist private Glücks-Workout-Sessions im lichtdurchfluteten und geräumigen Fitnessstudio oder an einem der vielen Außenplätze des Resorts an. Das Workout ist so konzipiert, dass es Energie spendet und die Ausschüttung von Endorphinen anregt.

Das Atlasgebirge erleben

Ebenfalls neu bei Amanjena ist eine geführte Wanderung im Atlasgebirge. Die Wanderung beginnt mit einer einstündigen Fahrt und führt durch eine malerische Schlucht, bevor es einen Berg hinauf zum winzigen Dorf L’Arbaa Tighdouine geht, das einen unvergesslichen Panoramablick auf die umliegende Landschaft bietet. Bei Ankunft können Gäste die alten Wege außerhalb der Lehmhäuser erkunden und das ländliche Leben beobachten.

Zudem präsentiert Amanjena das neue „Into the Wilderness“-Erlebnis, bei dem Gäste, die drei oder mehr Nächte bleiben, einen Abend inmitten der mondbeschienenen magischen Steinwüste von Agafay erleben können. Nachdem man bei einem Kamelritt den Sonnenuntergang über den majestätischen Atlasgipfeln erlebt hat, wird ein exklusives Aman Berber-Dinner in der Wüstenkulisse unter den Sternen serviert.

Für aktive Familien

Ideal für Familien, bietet Amanjena eine Vielzahl von Aktivitäten für alle Altersgruppen. In der Nähe der Ausläufer des Atlasgebirges und etwas außerhalb von Marrakesch gelegen, dient das Resort als idealer Ausgangspunkt für die Erkundung der Gegend. Mit uneingeschränktem Zugang zu einer spektakulären Landschaft können zahlreiche Outdoor-Aktivitäten den Aufenthalt bereichern, darunter Quadtouren in der Agafay-Wüste, Heißluftballonfahrten, Bergwanderungen, E-Biking und Golfunterricht auf einem der beiden Plätze, die sich nur wenige Minuten vom Resort entfernt befinden. Innerhalb des Resorts warten außerdem ein 33 Meter langer, beheizter Außenpool mit separatem Kinderbecken sowie zwei Tennisplätze auf die Gäste.

Amanjena Private Jet aus Düsseldorf, Zürich und Genf

Für diejenigen, die in Ruhe und Privatsphäre gemeinsam nach Marrakesch reisen möchten, bietet Amanjena mit dem Aman Private Jet jetzt ein neues Vier-Nächte-Paket für Gruppenbuchungen von sechs, acht oder zehn Passagieren mit Hin- und Rückflug ab London, Düsseldorf, Paris sowie Zürich und Genf an. Das Flugzeug bietet Platz für maximal zwölf Gäste und garantiert eine entspannte Reise ins Amanjena mit höchstem Komfort. Mit flexiblen Abflugzeiten, nahtlosem Check-in und Zollabfertigung, die von einem Team von Aman-Experten übernommen wird, gewährleistet ein Flug an Bord des Aman Private Jet, einem Bombadier Global 5000, eine sorgenfreue Reise von Anfang bis Ende.

+++ Jedes Vier-Nächte-Paket beinhaltet Unterkunft, private Flughafentransfers, einen Fast Track Service durch den Flughafen von Marrakesch und tägliches Frühstück. +++

Aman wurde 1988 mit der Vision gegründet, eine Sammlung intimer Rückzugsorte mit der bescheidenen, warmen Gastfreundschaft eines liebenswürdigen Privathauses zu errichten. Mit Amanpuri („Ort des Friedens“), dem ersten Hotel in Phuket, Thailand, wurde diese Vision Wirklichkeit. Seitdem ist Aman auf 33 exquisite, ruhige Hotels und Resorts in 20 Destinationen auf der ganzen Welt angewachsen, weitere sieben sind im Bau. Das nächste Aman, das eröffnet werden soll, wird Aman New York sein. Mit der Lancierung von Aman Skincare im Jahr 2018 und SVA im Jahr 2020 wurde die ganzheitliche Reise über die Aman-Resorts hinaus fortgesetzt. Aman Skincare bietet eine wohltuende Reise zu einem Ort der herrlich duftenden Ruhe und Erholung. Das SVA-Sortiment an natürlichen Nahrungsergänzungsmitteln ermöglicht es den Gästen von Aman, ihre Gesundheit optimal zu erhalten, und unterstützt sie auf ihrer Wellnessreise von zu Hause aus. Im Jahr 2020 begrüßte Aman nicht nur Aman Fine Fragrance, eine hochwertige Duftkollektion, die an die Reiseziele von Aman erinnert, sondern auch eine neue Hotelmarke, Janu – was auf Sanskrit „Seele“ bedeutet. Janu bietet eine einzigartige Auffassung von Gastfreundschaft, bei der echte Mensch-zu-Mensch-Interaktion, spielerischer Ausdruck und soziales Wohlbefinden im Mittelpunkt des Erlebnisses stehen. Janu zielt darauf ab, Kopf und Herz ins Gleichgewicht zu bringen und die Seele wiederzubeleben. Janu startet mit drei neuen Hotels, die sich bereits im Bau befinden: Montenegro (2022), Al Ula in Saudi-Arabien (2022) und Tokio (2022).

