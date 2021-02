MICHELIN HONG KONG MACAU GUIDE 2021

Michelin präsentiert den MICHELIN Guide Hong Kong Macau 2021, der 10 neue Lokale mit einem oder mehreren Sternen auszeichnet. In seiner dreizehnten Ausgabe verweist der Guide auf insgesamt 277 Restaurants und 54 Unterkünfte in den beiden Territorien.

Hongkongs Sterneküche

Unter den 10 neuen Restaurants, die einen oder mehrere MICHELIN-Sterne erhalten haben, wurden 2 mit zwei Sternen ausgezeichnet und weitere 8 erhielten ihren ersten Stern. Insgesamt umfasst die Auswahl 69 Sterne-Restaurants in Hongkong und 18 in Macau.

„Die in diesem Jahr verliehenen Sterne spiegeln vor dem Hintergrund der weltweiten Krise durch die Pandemie COVID 19, mit der die Branche konfrontiert ist, die Widerstandsfähigkeit, den Mut und das hohe Niveau des Talents der Köche in Hongkong und Macau wider“, so Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor der MICHELIN Guides. „Die Entscheidung, unsere jährliche Ausgabe zu veröffentlichen, zeigt auch unseren Wunsch, die lokalen Köche und ihre Teams zu unterstützen und die Leser des Guides sowie alle Feinschmecker zu ermutigen, neue Adressen zu entdecken oder wiederzuentdecken“, fügt Gwendal Poullennec hinzu.

Zwei Hongkonger Restaurants erhielten jetzt je zwei MICHELIN-Sternen

Im Tate, einem Restaurant unter der Leitung von Chefköchin Vicky Lau, werden die Gäste mit einer Küche verwöhnt, die die Grenze zwischen französischer und chinesischer Tradition überschreitet, gekrönt von einem kompetenten Service.

Im L’Envol at The St. Regis Hong Kong fangen die vom französischen Chefkoch Olivier Elzer gekonnt zubereiteten Gerichte zusammen mit dem professionellen und zuvorkommenden Service die Wesentlichkeit der französischen Haute Cuisine ein.

Mit diesen Neuzugängen gibt es in Hongkong nun 12 Restaurants mit zwei MICHELIN-Sternen, in Macau sind es 6. Die 7 Restaurants in Hongkong und 3 in Macau, die letztes Jahr drei Sterne hatten, behalten die höchste Auszeichnung.