Thomas Ruhl gewinnt GOOD DESIGN Award 2020

Das Chicago Athenaeum Museum für Architektur und Design und das Europäische Zentrum für Architektur Art Design und Urban Studies freuen sich, Ihnen mitteilen zu können, dass mit dem GOOD DESIGN® Award 2020 ausgezeichnet wurde:

• DAS MEER (The Sea)

GOOD DESIGN wurde 1950 von Eero Saarinen und Charles und Ray Eames in Chicago gegründet und ist bis heute das älteste und weltweitanerkannteste Programm für Design-Exzellenz weltweit.

In diesem Jahr erhielt das Museum eine Rekordzahl von Einreichungen der weltweit führenden Hersteller, Industrie- und Grafikdesignfirmen, die die wichtigste und kritischste Anzahl einflussreicher Unternehmen der Designindustrie aus über 48 Ländern repräsentieren. Im November fand die 70. GOOD DESIGN-Jury in COVID-19 Zeiten natürlich in einem Online-Meeting statt und die Jury wählte über 900 Produktdesigns und Grafiken aus über 48 Nationen aus, die den GOOD DESIGN Award für ihre Design Spitzenleistung verdienen.

GOOD DESIGN repräsentiert die weltweit größte Menge aus der Design- und Fertigungsindustrie und das beste Consumer Design vom «spoon tot he city» für Nachhaltigkeit, über außergewöhnliches Design bis hin zu unvergleichlicher Funktionalität.

Alle Preise werden in Kürze auf der Website des Museums unter gooddesign.org veröffentlicht. Alle preisgekrönten Produkte und Grafiken sind im GOOD DESIGN Yearbook 2020–2021 veröffentlicht.



Das Meer – Seen, Teiche und Flüsse

Das Culinarium der Fische, Lexikon, Küchenpraxis, Rezepte, Fischerei und Fischzucht

Alles über Speisefisch

Im Jahre 2006 erschien das Buch “Die See“. Ein Werk, das begeisterte und mehrfach international ausgezeichnet wurde, unter anderem als das beste Fischbuch aller Zeiten.

Dieses nun vorliegende Werk tritt die Nachfolge dieser Fischbibel an. Mit noch mehr Inhalt, erweitertem Lexikonteil und zeitgemäßen Rezepten vom einfachen Grundrezept bis zu Gerichten von Starköchen. Ein Buch, in dem man die frische Brise des Meeres beim Blättern zu spüren glaubt. Faszinierend, bildgewaltig, appetitanregend und voller Wissen.

Aus dem Inhalt

• Lexikon der Speisefische – es werden

128 Spezies beschrieben

• Fischereimethoden, Marikulturen und

Teichwirtschaft

• spannende Stories über die Fischerei

• vom Boot zum Teller – der Fischhandel

• Biologie der Fische, Frische erkennen

• Fische vorbereiten und richtig filetieren

• Rezepte von den Starköchen:

Sebastian Bruns • Quique Dacosta • Thomas Dorfer • Richard Ekkebus • Andreu Genestra • Serkan Güzelcoban • Sarah Henke • Ángel León • Frédéric Morel • Heinz Reitbauer • Jörg Sackmann

Autor / Fotografie: Thomas Ruhl

336 Seiten • 24 x 28 cm

ISBN: 978-3-9473-1098-2

EUR 59,90 (D) zzgl. Versand

Thomas Ruhl – Das Meer