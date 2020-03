Julia Komp startet bei Lindgens Lokschuppen, Köln

Über ein Jahr ist Julia Komp rund um die Welt gereist und hat kulinarische Eindrücke in Indien, China, Marokko, Oman, Brasilien und vielen anderen Orten gesammelt. Nun kommt sie endgültig zurück nach Köln und findet ihr neues gastronomisches Zuhause bei Lindgens Gastronomie direkt am Rhein.

Julia Komp jetzt im Lindgens Lokschuppen, Köln

Hier hatte sie bereits in der Adventszeit mit einem Pop-up-Restaurant die Gäste begeistert, aber die Frage nach der Zukunft noch mit einem charmanten Lächeln beantwortet. Nun kann die 30-Jährige es kaum erwarten, ihre Pläne mit dem Lindgens-Team vorzustellen.

Julia Komp startet am 20. März mit legerer Bistroküche, aber auch Pop-up-Gourmetevents in Lindgens Lokschuppen und bei schönem Wetter auf der Terrasse von Lindgens Hafengarten. Den Auftakt macht am Eröffnungswochenende ein Gourmetdinner am Freitag, am Samstag sind Familien und Gernesser den ganzen Tag bei kleiner Bistrokarte und Programm willkommen und zum Abschluss gibt es am Sonntag eine Küchenparty mit befreundeten Spitzenköchen und Produzenten. Ab dem 27. März ist Lindgens Lokschuppen dann an sechs Tagen von mittags bis abends geöffnet. Den Ausbau des Gourmetrestaurants „Sahila“ unter dem Dach von Lindgens Gastronomie hat sie dabei fest im Blick.