Sven Elverfeld, Christian Bau und Torsten Michel sind die besten Köche Deutschlands

Erstmals „Nacht der Sterne Awards“ vergeben – Premiere auch für „Nacht der Sterne S.Pellegrino Awards“ für die jüngsten Sterneköche Deutschlands

Sven Elverfeld – Drei Sternekoch und Küchenchef im Restaurant Aqua im Ritz Carlton Hotel

Bei der „Nacht der Sterne“ in Stuttgart wurden erstmals die „Nacht der Sterne Awards“ an 150 Sterneköche aus Deutschland, 50 aus der Schweiz, 20 aus Südtirol sowie an 50 Haubenköche aus Österreich vergeben. Basis für die Auszeichnung ist ein Ranking, das die wichtigsten Gourmetführer auswertet – darunter Guide Michelin, Gusto und Gault & Millau. Erstellt hat das Ranking der Statistik-Experte Thomas Halamuda, Abteilungsleiter Forschung der Zeitungsmarktforschung Gesellschaft ZMG, im Auftrag der ahgz – Allgemeine Hotel- und Gastronomie-Zeitung (dfv Mediengruppe).

Die besten Restaurants Deutschlands und ihre Küchenchefs sind (Plätze 1 bis 5 aus dem Ranking):

Gleichauf auf Platz 1 liegen

Platz 4: Atelier – Hotel Bayerischer Hof (Jan Hartwig)



Gleichauf auf Platz 5 liegen

Waldhotel Sonnora (Clemens Rambichler)

GästeHaus Klaus Erfort (Klaus Erfort)

Restaurant Überfahrt Christian Jürgens – Althoff Seehotel Überfahrt (Christian Jürgens)

Vendôme – Hotel Schloss Bensberg (Joachim Wissler)

Methodik der Auswertung

Für jedes Restaurant wurde die Platzierung in den wichtigsten Gourmetführern ermittelt. Aus den Platzierungen aller Restaurantführer wurde der Mittelwert gebildet und in ein Ranking überführt.

Nacht der Sterne S.Pellegrino Awards 2020

Darüber hinaus wurden die „Nacht der Sterne S.Pellegrino Awards 2020“ an die jüngste Sterneköchin und den jüngsten Sternekoch Deutschlands verliehen – ebenfalls eine Premiere. Die Preise gingen an:



Christian Bau mit Lieblingsmessern CHROMA Haiku Kuroushi

Maike Menzel (geb. 1989). Seit 2016 ist Maike Menzel im Restaurant Schwarzreiter im Hotel Vier Jahreszeiten Kempinski in München tätig. Seit 2017 Souschefin, übernahm sie im August 2018 die Position der Küchenchefin. Das Restaurant Schwarzreiter ist vom Guide Michelin mit einem Stern ausgezeichnet.

Dylan Watson-Brawn (geb. 1993). 2017 eröffnete er, zusammen mit seinem Partner Spencer Christenson und dem Sommelier Christoph Geyler, das 12-Sitz-Tresenrestaurant Ernst im Berliner Stadtteil Wedding. 2019 wurde es vom Guide Michelin mit einem Stern ausgezeichnet.

Details zum Ranking und zu den S.Pellegrino Awards finden sich in der Ausgabe Nr. 8 der ahgz (erscheint am 22. Februar) sowie auf www.ahgz.de/thema/nacht-der-sterne.

Die „Nacht der Sterne“ bildete den feierlichen Rahmen für die Übergabe der Auszeichnungen. Das Gastro-Event der Spitzenklasse wird organisiert von der ahgz – Allgemeine Hotel- und Gastronomie-Zeitung (dfv Mediengruppe) und Burg Staufeneck. Es findet alle zwei Jahre am Montag der Fachmesse Intergastra im Mercedes-Benz-Museum in Stuttgart statt. Rund 200 Spitzenköche aus dem gesamten deutschsprachigen Raum waren vor Ort, insgesamt waren 900 Gäste geladen. Premium-Partner ist „Chefs Culinar – Ihr 5-Sterne-Partner für höchsten Genuss“.

2012 schaffte es die Gala wegen ihrer hohen Sterne- und Haubendichte sogar ins Guinness Buch der Rekorde. Diesjährige Moderatorin war die Journalistin und Fernsehköchin Felicitas Then, die auch erste Gewinnerin der Koch-Casting-Show „The Taste“ ist. Für das kulinarische Wohl sorgte das Team Burg Staufeneck unter der Leitung von Sternekoch Rolf Straubinger.



