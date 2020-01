Die besten Mahlzeiten in 2019

Andy Hayler, der berühmte englische Restaurantkritiker, der alle drei Sterne Restaurants der Welt besuchte, schreibt über seine besten Mahlzeiten in 2019.

Die Woche zwischen Weihnachten und Neujahr ist keine gute Woche für Restaurantbesprechungen, da viele Locations eine Pause einlegen und neue Restaurants nur in dieser Woche eröffnen, wenn die Bauleute wirklich Mist gebaut haben.

Im Laufe des Jahres bin ich recht weit gereist und einige Leser haben nach meinen besten Mahlzeiten des Jahres 2019 gefragt.

Das Beste dieses Jahres waren für mich bemerkenswerte Mahlzeiten im kürzlich umgesiedelten Troisgros, zusammen mit einem unglaublichen Abendessen in Christian Bau’s Restaurant Schloss Berg in Deutschland, das sicher gerade eines der besten Essen der Welt produziert.

Ich hatte auch eine tolle Zeit im Les Pres Eugenie, wo Michel Guerard im zarten Alter von 86 Jahren noch immer jeden Tag in der Küche steht.

Dicht hinter diesem Trio standen tolle Mahlzeiten im Waldhotel Sonnora in Deutschland und l’Osier in Tokio, sowie das beeindruckende Le Clarence in Paris. Lobende Erwähnungen gehen an Sushi Sugita in Tokio, Takao Takano in Lyon, Single Thread in Kalifornien, Luca Fantin in Tokio und Steirereck in Wien, sowie an mehrere feine Mahlzeiten im The Ritz in London.

Andy Hayler möchte die Gelegenheit nutzen, um Ihnen allen ein gutes neues Jahr zu wünschen – viel Spaß beim Essen!

Der gesamte Bericht mit Verlinkungen auf Andy Haylers Webseite