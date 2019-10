Diese Sieger bewegen die Neue Deutsche Küche

Thomas Imbusch, Lars Odefey, Bärbel Ring und Patrick Wodni mit dem Food Mover Award ausgezeichnet

Auszeichnung für Köche, Gastgeber und Produzenten, die die New German Cuisine prägen und gestalten

Verleihung im Rahmen der Berlin Food Night im Von Greifswald

Gestern Abend wurde erstmals der Food Mover Award verliehen. Mit dem Award zeichnen B-EAT und die Berlin Food Week Persönlichkeiten aus der Food-Branche aus, die die Neue Deutsche Küche maßgeblich beeinflussen.

Dies sind die Gewinner:

Kategorie Best Chef:

Thomas Imbusch (© Bernhard Steinmann)

Thomas Imbusch, Restaurant 100.200, Hamburg

Kategorie Best Sommelière:

Bärbel Ring (© Bernhard Steinmann)

Bärbel Ring, Söl’ring Hof, Rantum auf Sylt

Kategorie Best Producer:

Lars Odefey (© Bernhard Steinmann)

Lars Odefey, Odefey & Töchter, Uelzen

Kategorie Game Changer:

Patrick Wodni

Die Moderatoren des Awards – Nadine Uhe, Redaktionsleiterin der B-EAT und Jan Spielhagen, Editorial Director Food bei Gruner + Jahr – über die Ausgezeichneten: “Thomas Imbusch steht mit seinem mutigen und zukunftsträchtigen Konzept für eine neue Art von Fine Dining in Deutschland. Als Sommelière, die eine außergewöhnliche Weinkarte über einen so langen Zeitraum prägt und auf konstant hohem Niveau hält, ist Bärbel Ring eine Ausnahmeerscheinung in der Branche. Lars Odefey geht es um Produktqualität, wie man sie sonst nur in Frankreich findet. Und um Lebensqualität für seine Tiere, die 120 bis 180 Tage in kleinen Gruppen auf ökologisch bewirtschafteten Streuobstwiesen leben, viermal so lange wie ein konventionell gehaltenes Huhn. Mit seinem neuen Projekt „Kantine Zukunft Berlin“ hat Patrick Wodni den offiziellen Auftrag, innerhalb von drei Jahren die Berliner Gemeinschaftsverpflegung nach Kopenhagener Vorbild zu verändern: Ein Bio-Anteil von 60 Prozent ist das Ziel, aufgewärmte Tütenkost soll frisch Gekochtem aus der Region weichen. Eine Aufgabe, mit der er zwangsläufig auch die Landwirtschaft in Berlin und Brandenburg verändern wird. Alle vier sind absolut würdige Preisträger des Food Mover Awards!”.

Ausgewählt wurden die Gewinner von einer Jury aus hochkarätige Persönlichkeiten der Gastronomie-Branche: Marie-Anne Raue, Billy Wagner, Hendrik Haase, Sven Elverfeld und Franz Keller. Komplettiert wird die 9-köpfige Jury durch die Food-Journalisten Lorraine Haist und Per Meurling sowie Alexandra Laubrinus und Jan Spielhagen als Vertreter der Initiatoren.

Unter den geladenen Gästen war auch der Gastautor des Gourmet-Reports und Foodblogger Bernhard Steinmann (© Gourmet unterwegs)

Die Verleihung fand vor 300 geladenen Gästen im Rahmen der Berlin Food Night statt, dem Opening Event der diesjährigen Berlin Food Week. Der Award ist ein Kooperationsprojekt des B-EAT-Magazins von Gruner + Jahr und der Berlin Food Week. Die beiden Partner wollen eine Plattform für die junge Bewegung der “New German Cuisine” schaffen und deren Akteure fördern. Dazu zeichnen sie herausragende Player aus und schaffen mit der Preisverleihung einen Anlass zum Netzwerken. Die Ziele des Awards sind es, Wahrnehmung für Genuss und Ernährung als Kulturgut zu schaffen, Begeisterung für die kulinarischen Wurzeln zu wecken und eine Diskussionen über Esskultur in Deutschland anzustossen.

Alexandra Laubrinus, Geschäftsführerin der Berlin Food Week, über den Hintergrund des Awards: “Multikulti in Deutschlands Töpfen hat eine lange Tradition. Diese Kombination aus Regionalität und Internationalität bekommt mehr und mehr Aufmerksamkeit. Und die Bewegung hat einen Namen: New German Cuisine.”. Die Berlin Food Week präsentiert noch bis einschließlich Sonntag die ganze Vielfalt der Food- und Gastro-Szene der Hauptstadt bei zahlreichen Veranstaltungen im ganzen Stadtgebiet. Das diesjährige Motto des Food-Festivals lautet “Regional trifft International”.

Pro Kategorie gab es jeweils drei Nominierte. Zusätzlich wurde der Sonderpreis Game Changer verliehen.

Kategorie Best Chef:

Thomas Imbusch, Restaurant 100.200, Hamburg

Wenzel Pankratz, Forsthaus Strelitz, Neustrelitz

Tobias Wussler, Restaurant Waldgaststätte Ponyhof, Gengenbach

Kategorie Best Host/Sommelier:

Samina Raza, Mrs Robinson’s, Berlin

Bärbel Ring, Söl’ring Hof, Rantum auf Sylt

Ilona Scholl, Tulus Lotrek, Berlin

Kategorie Best Producer:

Florian Domberger, Domberger Brotwerk, Berlin

Ulrike Genz, Brauerei Schneeeule, Berlin

Lars Odefey, Odefey & Töchter, Uelzen

Die Berlin Food Week ist das facettenreichste Food-Festival Deutschlands: Seit 2014 präsentieren sich hier in ganz Berlin Köche, Gastronomen, Food-Entrepreneure, Manufakturen und Marken. Aus Berlin, Deutschland und der Welt. Sie alle vereint die Berlin-typische Leidenschaft dafür, Neues auszuprobieren, Stile zu mixen und mutige Experimente zu machen. Und der Spaß daran, die Food-Metropole mit all ihren kulinarischen Facetten zu feiern, zu schmecken und zu erleben.