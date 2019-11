Guide Michelin 2020 Washington D.C.

Vier neue Ein-Sterne-Restaurants in der amerikanischen Hauptstadt. Insgesamt wurden in der vierten Ausgabe 18 Restaurants mit einem oder mehreren Sternen ausgezeichnet.

The Inn at Little Washington- Drei Michelinsterne

„Unsere Inspektoren sind von der Vielfalt der Küchen in der Hauptstadt, die Washingtons Kultur als globale Schnittstelle für Politik und Tourismus widerspiegelt, besonders beeindruckt“, bestätigt Gwendal Poullennec, CEO der MICHELIN Guides dem Gourmet-Report „Unter den vier neuen Ein-Sterne-Restaurants, die im Michelin Guide 2020 integriert wurden, bieten zwei zeitgenössische und eines orientalischen Geschmacksrichtungen, während die Gerichte des vierten Lokals japanisch inspiriert sind. Alle bieten interessante gastronomische Erlebnisse und hochwertige Küche“, ergänzt Gwendal Poullennec.

Gravitas, das im Guide 2020 einen Stern erhält, präsentiert kreative Gerichte, die vom Küchenchef Matt Baker kreiert wurden. Gravitas ist in der Ivy City gelegen und bietet den idealen Rahmen für ein Mittagessen mit Freunden oder ein romantisches Abendessen.

Patron und Küchenchef Aaron Silverman, der bereits vom Michelin Guide in den Etablissements Rose’s Luxury (ein Stern) und Pineapple and Pearls (zwei Sterne) ausgezeichnet wurde, erweitert seine Ehrenliste um einen weiteren Stern mit Little Pearl, einem Café, das ein sieben- oder achtgängiges Verkostungsmenü für weniger als 50 $ zum Abendessen anbietet.

Die Inspektoren des MICHELIN Guide verfolgen die Entwicklung von Maydân seit seiner Eröffnung im Herbst 2017 aufmerksam. Maydân, das zuvor mit einem Bib Gourmand ausgezeichnet wurde, erhält in der Ausgabe 2020 einen Stern.

Sushi Nakazawa, ein Sushi-Restaurant das bereits in New York einen Stern hält, erhält die gleiche Auszeichnung für seine Niederlassung in Washington. Dieses intime und elegante Restaurant achtet besonders auf Qualität, saisonale Produkte und Technik, dank dem Küchenchef Daisuke Nakazawa.

Das Inn in Little Washington, geführt von Chef Patrick O’Connell, behält seine drei Sterne, die höchste Auszeichnung, die vom Guide vergeben wird.

Im Buch befinden sich ausserdem 44 Bib Gourmand Restaurants, von denen 10 neu sind. Der Bib Gourmand Award wird an Restaurants vergeben, die aufgrund ihres günstigen Preis-Leistungs-Verhältnisses die Aufmerksamkeit der Inspektoren auf sich ziehen.