Holger Bodendorf startet Food Festival auf Sylt

Sternekoch Holger Bodendorf holt Kollegen aus der Schweiz und von der Algarve nach Sylt. Beim Streetfood-Abend stehen Sylter Köche am Herd

Holger Bodendorf / Landhaus Stricker

Holger Bodendorf veranstaltet kulinarisches Gipfeltreffen im Landhaus Stricker in Tinnum auf Sylt. Dort plant der Toques d’Or Maître und Sternekoch Holger Bodendorf vom 7. bis 9. November die Premiere seines „Island Food Festival„. Mit dabei: 2-Sterne-Koch Dieter Koschina von der Vila Joya (Algarve), 2-Sterne-Koch Marcus G. Lindner vom Hotel Le Grand Bellevue in Gstaad, Fleischspezialist Wolfgang Otto von Otto Gourmet und verschiedene hochkarätige Winzer.

„Ich habe im Laufe der Jahre schon an so vielen Festivals teilgenommen, jetzt ist es an der Zeit, etwas Eigenes auf die Beine stellen“, so Holger Bodendorf. Mit diesem Event will er nicht nur klassische „Sylt-Themen“ bedienen und hochkarätige Kulinarik anbieten, sondern auch unterhaltsame Momente schaffen – etwa beim entspannten Streetfood-Abend mit Bier & DJ oder mit der Perfect Meat Academy.

Das Programm

Der Auftakt am Donnerstag, dem 7. November, um 19 Uhr: Gemeinsam mit Zwei-Sterne-Koch Dieter Koschina aus der Vila Joya an der portugiesischen Algarve kocht Bodendorf ein Sechs-Gänge-Menü, die Weinbegleitung kommt von Dirk van der Niepoort. Niepoort, der 2018 vom Feinschmecker als Winzer des Jahres ausgezeichnet wurde, steht nicht nur für hochgelobte Portweine, sondern hat auch ausgezeichnete Weiß-, Rosé- und Rotweine im Gepäck. Als langjähriger Partner des Landhaus Stricker präsentiert Wolfgang Theis von Blancpain in diesem Rahmen wertvolle Unikate der Schweizer Luxusuhrenmarke.

Am Freitag, dem 8. November, startet das Festival um 13 Uhr mit der Otto Gourmet Perfect Meat Academy auf der wetterfesten Terrasse des Landhaus Stricker. Nach einer Einführung in die Philosophie und Qualitätskriterien guten Fleisches durch Geschäftsführer Wolfgang Otto heißt es ran an den Grill. Gemeinsam mit Gastgeber Holger Bodendorf erklärt Otto, worauf es bei der perfekten Zubereitung ankommt, auch BBQ-Profis erfahren spannende Tricks und Kniffe. Den Abschluss bildet eine Querverkostung von Dry Aged Beef in verschiedenen Reifegraden über diverse US-Angus-Cuts bis zum edlen japanischen Kobe-Beef.

Um 19 Uhr geht es in die historische Tenne des Landhaus Stricker, wo Holger Bodendorf und der Schweizer Zwei-Sterne-Koch Marcus G. Lindner aus dem Restaurant Chesery im Hotel Le Grand Bellevue Gstaad gemeinsam am Herd stehen. Die maximal 60 Gäste erwarten nicht nur je drei Spitzengänge der beiden Köche, sondern auch korrespondierende Grau-, Weiß- und Spätburgunder des renommierten Kaiserstühler VDP-Weinguts Salwey.

Das große Finale des Island Food Festivals findet am Samstag, dem 9. November, ab 20 Uhr statt. Unter dem Motto „So schmeckt die Welt“ holen Holger Bodendorf und Philip Rümmele die fünf Sylter Kollegen Alexandro Pape vom Sylter Meersalz, Sepp Reisenberger vom S-Point Sylt, Jan Nisse-Hünding vom Samoa Seepferdchen, Sven Pietschmann vom Brot & Bier und Dieter Jensen vom Alten Gasthof ins Landhaus Stricker. Zu internationalen Streetfood-Spezialitäten serviert das Pfälzer Spitzenweingut Emil Bauer & Söhne feinen Riesling, Sauvignon Blanc, Auxerrois und Viognier. Wer nach zweieinhalb Tagen Island Food Festival genug vom Wein hat, hält sich an Ayinger Bier. Musikalisch begleitet wird der Abend mit entspannten Klängen von DJ Peter Kliem aus dem Club Rotes Kliff.

Tickets, Zeiten und Preise

7. November, 19 Uhr, Ort TBD: Beauty is Timeless // Holger Bodendorf* und Dieter Koschina**: 175 Euro pro Person inklusive Getränke

8. November, 13 bis 16 Uhr, Terrasse des Landhaus Stricker: Simply the Best Perfect Meat Academy // Holger Bodendorf* und Wolfgang Otto: 125 Euro pro Person inklusive Getränke

8. November, 19 Uhr, Landhaus Stricker: Relax and Enjoy // Holger Bodendorf* und Marcus G. Lindner**: 165 Euro pro Person inklusive Getränke

9. November, 20 Uhr, Landhaus Stricker: Street Food Kitchen // Holger Bodendorf* and Friends: 98 Euro pro Person inklusive Getränke

Weitere Informationen finden Sie auf www.landhaus-stricker.de

„Unsere Lobby ist die sichere Produktqualität. Lebensmittelsicherheit und Respekt gegenüber dem Qualitätsprodukt setzt absolute Fachkenntnisse voraus. Denn hier kocht ein berufener Toques d’Or Chefkoch mit einem Qualitäts-Produkt nach Jahreszeit. Gleich richtig basisgekocht, um unserem Koch-Berufsstand nicht zu schaden –klassisch oder modern – Es gibt nur eine Küche, die Gute. Toques d’Or, die Köche-Gilde mit den goldenen Toques auf blauem Kragen, im Dienste einer gesunden Ernährung“, so Ernst-Ulrich Schassberger, President Toques d’Or International.

Alle Toques d’Or zertifizierten Restaurants, berufene Chefs / Maîtres und private fine dining Chefs, Caterer, Kochschulen und Fachgeschäfte findet man unter www.toquesdor-guide.de – Der kostenlose Toques d’Or Smartphone Guide in allen Sprachen mit QR-Code und Navigation. Der ständige digitale Begleiter für alle Smartphone- und Tablet-Inhaber inkl. ortsbezogener Toques d’Or- Suche – weltweit.

https://www.landhaus-stricker.com/restaurants.html