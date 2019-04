Patrick Kittler wird neuer Head of Advertising & Sales für Gault&Millau Deutschland – Was plant der Gault Millau?

Patrick Kittler (59) ist seit dem 15. Februar 2019 neuer Head of Advertising & Sales für Gault&Millau Deutschland. Die renommierten Gault&Millau Restaurant- & Weinguides Deutschland erscheinen seit ihrer Ausgabe 2018 als Lizenz beim ZS Verlag in München. Mit Patrick Kittler gewinnt Gault&Millau einen erfahrenen Verkaufsstrategen, der neue Kundenpotenziale erschließen, vorhandene ausbauen und die Vermarktung der Guides insgesamt vorantreiben will.

Nach fünf Jahren im Anzeigenmarketing bei der IDG Communications AG stieg Dipl.- Kommunikationswirt Patrick Kittler 1991 bei der Decker Mediaservice GmbH als Verkaufsleiter ein, wurde 1996 Geschäftsführer und ist seit 2008 Geschäftsführender Gesellschafter. Für Gault&Millau sieht er noch viel Potenzial in Bezug auf die Vermarktungsmöglichkeiten. So sagt er: „In Zeiten des großen Online-Hypes ist es eine reizvolle Aufgabe, die Gault&Millau Guides als kompetente und unabhängige Ratgeber mit hoher Haltbarkeit zu vermarkten.

Der ZS Verlag mit Sitz in München bündelt mit seinen Büchern und digitalen Angeboten über 30 Jahre Ratgeberkompetenz in den Bereichen Kulinarik, Gesundheit und Lebenshilfe. DasVerlagsmotto „jetzt leben!“ steht für Genuss, Inspiration, Unterstützung und Motivation. Mitgroßer Empathie für seine Zielgruppen greift ZS hochaktuelle Themen auf und publiziert mit seinen renommierten Autoren Bücher und E-Books, die sich durch hochwertigste Fotografie, Grafik und Haptik auszeichnen. Im November 2015 erweiterte ZS sein Geschäftsfeld um den PREGO cookbookstore im neueröffneten Eataly-Markt in der Münchner Schrannenhalle. Seit Januar 2016 verantwortet ZS das Buchgeschäft des Dr. Oetker Verlages in Bielefeld im Rahmen einer langfristig ausgerichteten Lizenz. Mit der im Juni 2017 übernommenen Lizenz für Gault&Millau Deutschland ist ZS der deutsche Partner der weltweit renommierten Koch- und Genuss-Community. Darüber hinaus erscheinen seit Herbst 2017 die Bücher der Marke Moewigmit den Erfolgsreihen „Kochen & Genießen“ sowie „Round Books“ in der Regie des ZS Verlags.Der ZS Verlag gehört zur Unternehmensgruppe der Edel SE & Co. KGaA in Hamburg.

