Andersen Lee, ein 20-jähriger Koch aus Montreal, Kanada, wurde als zweiter Empfänger mit dem „50. Best BBVA-Stipendium“ ausgezeichnet. Das Stipendium, das in Zusammenarbeit mit der spanischen Bank BBVA entwickelt wurde, wurde ins Leben gerufen, um das Erbe der kulinarischen Exzellenz zu pflegen, das mit den jährlichen Auszeichnungen gefördert wird, und steht angehenden Köchen aus aller Welt offen. 1.200 ambitionierte Köche aus 74 verschiedenen Ländern bewarben sich um das Einzelstipendium.

Andersen Lee

Im Rahmen des Stipendienpreises erhält Lee die Möglichkeit, sechs Wochen bei Odette in Singapur zu arbeiten, gefolgt von sechs Wochen bei Core von Clare Smyth in London und sechs Wochen bei Quintonil in Mexiko City. Das Stipendium wird ihm auf der Bühne bei der Preisverleihung der 50 besten Restaurants der Welt am 25. Juni in Singapur überreicht, bevor er sein fünfmonatiges Stipendienprogramm startet.

William Drew, Group Editor der 50 besten Restaurants der Welt, sagt: „Das 50 beste BBVA-Stipendium wird Andersen die Möglichkeit bieten, von einigen der besten und berühmtesten Köche der Welt zu lernen. Wir waren begeistert von der Stärke aller Einsendungen, was ein Zeichen für das unglaubliche Talent, die Leidenschaft und den Antrieb so vieler angehender Köche auf der ganzen Welt ist. Andersens Ernährungsphilosophie, sein frisches Denken und sein tiefer Wunsch zu lernen, zeichneten sich aus. Wir freuen uns sehr darauf, zu sehen, wohin ihn die Zukunft führt.“

Lee wurde in Montreal, Kanada, geboren und aufgewachsen, mit taiwanesischem und Hong Kong Erbe. Er hat seine Fähigkeiten in den Bereichen Effizienz, Lebensmittelforschung und Führung verfeinert und insgesamt zweieinhalb Jahre Berufserfahrung in seiner Heimatstadt gesammelt, zuletzt im französisch-kanadischen Restaurant Bouillon Bilk. Auf seinen bevorstehenden Stationen in Singapur, Großbritannien und Mexiko wird er zum ersten Mal außerhalb Kanadas arbeiten.



„Das „50. Best BBVA-Stipendium 2019“ gewonnen zu haben, hat mich wirklich sprachlos gemacht“, sagt Lee. „Als Koch geht es nicht nur um das Essen, sondern auch um den Respekt vor der Umwelt, das Entdecken und Arbeiten mit ehrgeizigen Menschen. Ich bin so begeistert von dieser einmaligen Gelegenheit.“

Das Stipendium wurde auf der Grundlage einer Reihe von Bewertungsphasen unter der Leitung von 50 Best und BBVA Vertretern vergeben, darunter schriftliche Beiträge, unterstützende Zeugnisse, selbst produzierte Videos und Live-Interviews. Voraussetzung für das Stipendium ist weniger als drei Jahre in einer Großküche gearbeitet zu haben. Das erste Gastgeberrestaurant, Odette in Singapur, wurde kürzlich in der Ausgabe 2019 der 50 Best Restaurants Awards Asiens als The Best Restaurant in Asia ausgezeichnet.

Die von S.Pellegrino & Acqua Panna gesponserte Liste der 50 besten Restaurants der Welt 2019 wird in Singapur bei einem glamourösen Empfang mit rotem Teppich und einer Feier nach der Preisverleihung am 25. Juni im Marina Bay Sands Resort in Singapur bekannt gegeben. Dem mit Stars besetzten Abend gehen #50BestTalks voraus, eine kulinarische Vordenker-Konferenz, die sich mit Lebensmittelentwicklungen, Restaurant-Trends und Geschichten von Köchen beschäftigt.