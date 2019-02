Opinionated About Dining’s 2019 Top 100+ North American Restaurants List

Die internationale Restaurant-Auszeichnungsplattform Opinionated About Dining (OAD) hat heute das Willows Inn auf Lummi Island, Washington, als das beste Restaurant auf der OAD Top 100+ North American Restaurants List bekannt gegeben.

Im dritten Jahr in Folge führt das moderne Restaurant von Blaine Wetzel die Rangliste an. Es ist bekannt für die Präsentation lokaler und saisonaler Zutaten wie „täglich gefischt, gemäht und gezüchtet“.

OAD Nordamerika 2019 -Blaine Wetzel und Aitor Zabala (links)

Japanisch geprägte Restaurants haben sich die Plätze zwei und drei gesichert, wobei die kalifornische Single Thread Farm zum zweiten Mal in Folge ihre Platzierung behauptet. Chef’s Table bei Brooklyn Fare stieg um fünf Plätze auf den dritten Platz.

Zwei wichtige Ergänzungen zu den diesjährigen Top 10 sind das Smyth, das Alineas mehr als zehnjährigen Führungsrolle als das Spitzenrestaurant in Chicago beendet hat, und José Andrés und Aitor Zabalas West Hollywood Restaurant Somni, das mit der Platzierung auf dem sechsten Platz für 2019 zum Best New Restaurant in Nordamerika ernannt wurde. Andrés‘ Minibar eroberte den achten Platz und gab dem philanthropischen Koch zwei Plätze in den Top 10.

Auf der diesjährigen Liste verweist OAD-Gründer Steve Plotnicki auf die acht neuen Restaurants, die in den Top 50 debütieren: „Fine Dining in den USA scheint lebendig zu sein“. Plotnicki hebt auch die starke Leistung der Restaurants im Raum Los Angeles hervor: „Ich hoffe, dass entkräftet die Vorstellung, dass Fine Dining in LA nicht gelingen kann.“

Top Ten Restaurants in der OAD Top 100+ North American Restaurants List

1. The Willows Inn, Washington 2. Single Thread Farm, Healdsburg Kalifornien 3. Cheftisch am Brooklyn Fare, Manhattan New York 4. Saison, San Francisco 5. Somni, West Hollywood 6. Smyth, Chicago 7. Minibar von Jose Andres, Washington DC 8. Raymond's Restaurant, St. John, Neufundland 9. Blue Hill at Stone Barns, Pocantico Hills New York 10. Alinea, Chicago

Die vollständige Liste der Top 100 der OAD kann online abgerufen werden unter: www.opinionatedaboutdining.com/2019/na.html

Jedes Jahr werden von der OAD Listen der besten Restaurants in verschiedenen Regionen der Welt veröffentlicht, die von den Restaurantexperten der Website gewählt wurden. Basierend auf Bewertungen von über 6.000 Experten ist die Liste der einzige globale Restaurantführer, der bei der Auswertung der Ergebnisse den gastronomischen Hintergrund und die Bewertungserfahrung eines Restaurants sowie die Qualität der von ihnen besuchten Restaurants berücksichtigt.

Steve Plotnicki, eine der wichtigsten Stimmen in der weltweiten Restaurantgemeinschaft, gründete 2003 seinen Restaurant-Blog als Plattform für den Austausch seiner globalen Esserfahrungen. Daraus entwickelte sich schnell eine Gemeinschaft von gleichgesinnten Foodies. Die Leser werden eingeladen, Restaurants zu empfehlen, die sowohl handwerklich gut als auch unentdeckt sind. Die veröffentlichten Ergebnisse wurden bewertet und Plotnicki hat seitdem jährlich die Empfehlungen seiner Gemeinde mitgeteilt.

www.opinionatedaboutdining.com