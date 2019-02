Die besten Hotels – TripAdvisor 2019

TripAdvisor stellt die Travellers’ Choice Award Gewinner für Hotels 2019 vor. Die Auszeichnung gründet auf Millionen von Bewertungen und Meinungen der TripAdvisor-Reisenden weltweit innerhalb eines Jahres. Zum 17. Mal wird der Award in diesem Jahr vergeben und würdigt 7.812 Unterkünfte in 94 Ländern weltweit in neun Kategorien. In Deutschland stehen Wellnesshotels in der Natur bei Reisenden hoch im Kurs, aber auch Hotelikonen in Berlin, Düsseldorf oder Trier gehören zu den Gewinnern der Kategorie „Top Hotels“. Das weltweite Ranking wird angeführt von den Tulemar Bungalows & Villas, die in einem Nationalpark in Costa Rica liegen und mit reichlich exotischer Flora und Fauna locken. Außerdem haben es einige Hotels aus Asien, Italien und eines aus Österreich in die Top Ten weltweit geschafft

„Wir gratulieren den Travellers’ Choice Gewinnern für Hotels – unsere Hotel-Oscars sind die höchste Auszeichnung und Ausgangspunkt für Reisende, ihr ideales Hotel für jeden Geldbeutel und Reisetyp zu finden, wenn sie in diesem Jahr verreisen“, sagt Susanne Nguyen, Pressesprecherin bei TripAdvisor.

Sven Elverfeld verwöhnt im sechsbesten Hotel

Die Nummer eins in Deutschland bei Top Hotels ist das Wellnesshotel Jagdhof aus Bayern: „Als Wellnesshotel möchten wir unsere Gäste mit Charme und Großzügigkeit auf allen Ebenen verwöhnen – das gelingt uns, wie die positiven Bewertungen auf TripAdvisor zeigen. Daher möchten wir uns herzlich bei unseren Gästen für ihr tolles Feedback bedanken, ebenso gilt unser Dank dem ganzen Jagdhof-Team, das mit so viel Herzblut dabei ist!“, sagt Familie Ritzinger.

Top 10 Travellers’ Choice Award Gewinner, Kategorie „Top Hotels“, Deutschland

Wellnesshotel Jagdhof, Röhrnbach – Mittlerer Hotelpreis/Nacht: Auf TripAdvisor nicht verfügbar. Das Wohlbefinden der Gäste steht ganz im Mittelpunkt dieses 5-Sterne-Hotels. Das stilvolle Ambiente des Hauses sowie die Wander- und Ausflugsmöglichkeiten im umliegenden Naherholungsgebiet Bayerischer Wald lassen den Besucher schnell den Alltagsstress vergessen. Das gelingt natürlich auch mit den vielen Angeboten in der mit 6.500 qm größten Hotel-Wellness-Landschaft in Bayern. Fazit eines Besuchers: „Wir reisen viel in der Welt umher, aber dieses Hotel übertrifft fast alle Hotels in allen Belangen. Service top, Wellnessbereich super, Zimmer modern und gemütlich, Essen, vom Frühstück über Nachmittagsbüfett bis auf Nacht mit 6-7-Gang-Menüs super!“



Berlin Gorki Apartments, Berlin – Mittlerer Hotelpreis/Nacht: 290 €. Ein wahres Schmuckstück im Herzen der Hauptstadt sind die Berlin Gorki Apartments: Die luxuriöse Einrichtung erinnert stilsicher an vergangene Epochen und der zuvorkommende und freundliche Service lässt keine Wünsche offen. Ein Gast berichtet: „Man fühlt sich nicht wie in einem Hotel, sondern als wäre man zuhause.



Alpenhotel Zechmeisterlehen, Schönau am Königssee – Mittlerer Hotelpreis/Nacht: 245 €. Erholungsurlaub vor atemberaubender Alpenkulisse bietet das 4-Sterne-Alpenhotel Zechmeisterlehen im Berchtesgadener Land. Im Sommer lockt der hoteleigene Naturbadesee mit Liegebereich an die frische Luft, für die kalte Monate bietet sich der gut ausgestattete Wellnessbereich an. Auch kulinarisch hat das Hotel einiges zu bieten, wie dieser TripAdvisor-User weiß: „Das Essen war einfach himmlisch. Das kann man gar nicht beschreiben, das muss man erlebt haben.“



Forsthaus Auerhahn, Baiersbronn – Mittlerer Hotelpreis/Nacht: Auf TripAdvisor nicht verfügbar. Wo früher Fuhrleute und Holzhauer einkehrten, ist inzwischen ein 4-Sterne-Hotel im Naturpark Schwarzwald entstanden. Landschaftlich toll gelegen, mit tadellosem Service und Verköstigung ist das Forsthaus auch für Familien geeignet. Besonders zu empfehlen sind die getrennten und kürzlich neu renovierten Pool-Landschaften, damit im Urlaub auch die nötige Ruhe gewährleistet ist. „Wir werden auf jeden Fall wiederkommen, auch aufgrund der durchweg angenehmen Mitarbeiter“, verspricht ein Gast.



Hotel am Steinplatz, Autograph Collection, Berlin – Mittlerer Hotelpreis/Nacht: 219 €. Bereits 1913 wurde das heutige glamouröse Hotel am Steinplatz in Berlin eröffnet. Hier residierten bereits Stars wie Romy Schneider und Brigitte Bardot. Heute erstrahlt das Etablissement in renovierter Form und schafft den Spagat zwischen klassischem Stil und moderner Architektur. „Vom ersten Kontakt beim Check-In einfach nur perfekt. So soll Service sein, nett, nie übertrieben, aber immer hilfsbereit.“, schwärmt ein Nutzer auf TripAdvisor.



The Ritz-Carlton, Wolfsburg – Mittlerer Hotelpreis/Nacht: 324 €. Dieses Hotel eignet sich für VW-Autoabholer und reguläre Gäste gleichermaßen. Die exklusive und geschmackvolle Einrichtung überzeugt ebenso wie das erstklassige Frühstücksangebot. In den Abendstunden öffnet der Ritz-Club seine Pforten zum gepflegten Dinner. Ein wahrer Blickfänger ist der Ausblick auf das bei Nacht illuminierte, denkmalgeschützte VW-Kraftwerk. Die Gäste wissen auch den Service sehr zu schätzen: „Das Personal war äußerst zuvorkommend und hat beinahe alle Wünsche von den Augen abgelesen.“



Breidenbacher Hof, a Capella Hotel, Düsseldorf – Mittlerer Hotelpreis/Nacht:413 €. Direkt an der Luxusmeile “Kö” liegt der Breidenbacher Hof. Von Literaten wie Karl May und Thomas Mann bis zu Musikern wie den Rolling Stones und Paul McCartney haben schon viele Prominente im Breidenbacher Hof genächtigt. Mit Udo Lindenberg hatte das Hotel sogar einen berühmten Pagen. Die perfekte Lage ermöglicht Spaziergänge zu den wichtigsten Hotspots der Stadt. Der hauseigene Pool, die Suiten und die internationale Bar lassen keine Wünsche offen. TripAdvisor-Nutzer loben den Breidenbacher Hof als „Ausnahmeerscheinung in der deutschen Hotellerie.“



Alm- & Wellnesshotel Alpenhof, Berchtesgaden – Mittlerer Hotelpreis/Nacht:213 €. Der Alpenhof begeistert seine Gäste mit seinem stilsicheren Ambiente und einem perfekten Verhältnis von Romantik und Pragmatik. Die ruhige Lage und Atmosphäre sorgen direkt für Wohlgefühl und Entspannung. Der Wellnessbereich des familiengeführten Hotels wurde kürzlich umfassend renoviert und erstrahlt im neuen Glanz. Ein Nutzer auf TripAdvisor schreibt: „Die Mitarbeiter sind mit sehr viel Herz und Freunde bei der Arbeit dabei und man fühlt sich im Alpenhof einfach gut aufgehoben.“



Wellnesshotel Reischlhof, Wegscheid – Mittlerer Hotelpreis/Nacht: Auf TripAdvisor nicht verfügbar. Exzellente Küche, großer Spa-Bereich und liebevoll eingerichtete Räumlichkeiten – mit diesen drei Zutaten weiß das von der Familie Reischl geführte 4-Sterne-Wellnesshotel in Niederbayern zu überzeugen. Insbesondere von den variantenreichen Aufgüssen in der Sauna sind die Gäste begeistert. „Dieses Hotel hat es geschafft die klassischen Kleinigkeiten, die auch im Urlaub zu Stress führen können, zu eliminieren.“, weiß ein Gast zu berichten.



Hotel Villa Hügel, Trier – Mittlerer Hotelpreis/Nacht: 176 €. Wer schon immer einmal in einem Skypool eines Luxushotels baden wollte, sollte sich das Hotel Villa Hügel genauer anschauen. Vom Pool aus lässt sich ein grandioses Panorama mit der Stadt Trier und dem Moseltal bestaunen. Neben dem Wellnessbereich überzeugt auch das schöne Ambiente der kürzlich umgebauten alten Villa. Ein Reisender ist restlos begeistert: „Selten so ein gutes Hotel erlebt. Vom Skypool kann man beim Schwimmen über die Stadt blicken. Das Frühstück ist nach unserer Meinung nicht mehr zu übertreffen, hier ist jeder zufrieden, einfach toll.“

Top 10 Travellers’ Choice Award Gewinner, Kategorie „Top Hotels“, weltweit

Das weltweit beste Hotel dürfte sowohl Erholungssuchende als auch Naturliebhaber ansprechen: Die Tulemar Bungalows & Villas bieten nicht nur luxuriöse Unterkünfte und einen traumhaft schönen Strand, sondern liegen inmitten des Manuel Antonio National Parks, wo Faultiere, Affen und Kolibris mit etwas Glück von der eigenen Terrasse aus bestaunt werden können.

Tulemar Bungalows & Villas, Costa Rica – Mittlerer Hotelpreis/ Nacht: 212 € – „Wie beschreiben Sie Perfektion? Das schönste Zimmer, die beste Aussicht, ein herrlicher Strand, eine reichhaltige Tierwelt, mit Affen, die einen jeden Morgen besuchen, und ein persönlicher Concierge.“



Hotel Belvedere, Italien – Nicht auf TripAdvisor verfügbar – „Der gepflegte, nahe gelegene Stand, die neu renovierten Zimmer, das ausgezeichnete Essen und die herzliche Gastfreundschaft Marinas mit ihrem Team sind längst nicht alles, was uns an diesem Hotel fasziniert.“



Viroth’s Hotel, Kambodscha – Mittlerer Hotelpreis/ Nacht: 133 € – „Dieses Hotel ist außergewöhnlich! Es verbindet Stil mit Klasse und exzellentem Service und es ist sicherlich eines der besten Hotels in Kambodscha = absolut empfehlenswert!“



Kenting Amanda Hotel, Taiwan – Mittlerer Hotelpreis/ Nacht: 184 € – „Es ist von innen wie ein marokkanischer Palast und man fühlt sich wie eine Prinzessin oder Prinz (wer weiß das heute noch so genau ;-)) aus Tausend und eine Nacht.“



Hotel Alpin Spa Tuxerhof, Österreich – Mittlerer Hotelpreis/ Nacht: 344 € – „Das Juwel im Zillertal: Das Engagement der Familie Schneeberger und des ganzen Personals ist sehr bemerkenswert…durch den Umbau des Hotels ist zum Hallenbad nun auch ein Sunset-Pool auf dem Dach entstanden.“



French Quarter Inn, USA – Mittlerer Hotelpreis/ Nacht: 404 € – „Wenn man auf der Suche nach Südstaatencharme, Gastfreundlichkeit und zentraler Lage ist, liegt man hier goldrichtig. Das Hotel ist nahezu perfekt. Tolle Zimmer, hilfsbereites Personal und viel Flair haben uns begeistert. Es gibt sogar frisch gebackene Kekse und Milch, bevor man ins Bett geht ;-).“



The Resort at Pedregal, Mexiko – Mittlerer Hotelpreis/ Nacht: 972 € – „Sobald man sich dem Hotel nähert, wird man begrüßt mit beeindruckender Aussicht, köstlichen Drinks und freundlichen Gastgebern. Der Service ist erstklassig.“



Belmond Palacio Nazarenas, Peru – Mittlerer Hotelpreis/ Nacht: 560 € – Die Einrichtungen sind wunderschön und spiegeln die Geschichte und Tradition von Cusco wider. Pool, Frühstück und Abendessen, alles fantastisch. Das Zimmer war traumhaft, mit Blick auf die Berge.“



Kayakapi Premium Caves, Türkei – Mittlerer Hotelpreis/ Nacht: 249 € – „Die Lage des Hotels war fantastisch, die Anlage mit Restaurant und Pool einfach toll, die Zimmer in alten – sehr schön restaurierten – Höhlenwohnungen waren sehr geschmackvoll eingerichtet und ließen keine Wünsche offen. Das Frühstück war ausgezeichnet. Wir haben uns sehr wohlgefühlt.“



Hanoi La Siesta Hotel & Spa, Vietnam – Mittlerer Hotelpreis/ Nacht: 136 € – „Das Hotel liegt perfekt inmitten der Altstadt, das Zimmer bietet jeden Komfort und das Frühstück ist sehr umfangreich, mit vielen lokalen Spezialitäten. Das absolute Highlight aber sind die Mitarbeiter.“

Sämtliche Gewinner der Travellers’ Choice Awards für Hotels, in allen Ländern und Kategorien (Top Hotels, Luxushotels, Schnäppchen-Hotels, Kleine Hotels, Hotels mit dem besten Service, Frühstückspensionen, Romantikhotels, Familienhotels und All-Inclusive-Hotels): www.tripadvisor.de/TravelersChoice-Hotels

TripAdvisor ist die weltweit größte Reise-Website*. Reisende können Millionen von Bewertungen und Meinungen lesen, Preise vergleichen und ihre nächste Reise buchen auf: www.tripadvisor.de