Michelin Frankreich mit neuem Geschäftsführer auf Krawallkurs

Marc Veyrat, Marc Haeberlin von L’Auberge de l’Ill (Illhaeusern) und Pascal Barbot von L’Astrance, in Paris verloren jeweils ihren Dritten Stern. Die Auberge de l’ill hatte seit 52 Jahren drei Sterne.

In Frankreich rumort es. Das Gerücht kursierte, es wurde am Montagmorgen von Marc Veyrat bestätigt. Er verlor seinen dritten Stern im Michelin Guide. Der Koch mit dem schwarzen Hut sagte, er sei „schrecklich enttäuscht“. Der Sterne wurde ihm nur ein Jahr nach der Verleihung für sein „Maison des Bois“ in Haute-Savoie entzogen.

Marc Veyrat mit seinen neuen CHROMA HAIKU Messer und Christian Romanowski

„Es ist schlimmer als unfair. Ich kann es nicht verstehen“, erklärte Marc Veyrat in einem Interview mit dem Radiosender Europe 1. Und er fügte völlig enttäuscht hinzu: „Wir haben nicht die Begründungen verstanden, das ganze Team ist fassungslos!“

Zwei weitere große Köche wurden auf die gleiche Weise degradiert und verloren ihren Dritten Stern: Es sind Marc Haeberlin von L’Auberge de l’Ill (Illhaeusern) und Pascal Barbot von L’Astrance, in Paris.

In den deutschen Foren wird natürlich heftig diskutiert. Die deutschen Sterneköche halten sich sehr zurück, verraten aber im persönlichen Gespräch ihr Unwohlsein über die ungerechtfertigte Entscheidung des Michelins. Aber niemand möchte sich gegen die Rote Gourmet Bibel stellen. Sie soll sich alleine disqualifizieren.

Ehemalige Sterneköche, die nicht vom Michelin abhängig sind äussern sich eindeutig.





Für Deutschland erscheint der Michelin diesmal erstmals im Februar. Vermutlich plant man auch hier so einen „Coup“, um sich mediale Aufmerksamkeit zu sichern!

Michelin Deutschland

Wie bisher außerdem Rolling Pin berichtet: Der Guide Michelin 2019 hat sechs Restaurants von zwei Sternen auf einen Stern herabgestuft: Alain Dutourniers Carré des Feuillants im ersten Pariser Arrondissement David Bizets Taillevent im achten Pariser Arrondissement Guy Lassausaie vom Guy Lassausaie in Chasselay Alain Montigny vom L’Oasis in Manedelieu-la-Napoule Nicolas Decherchi vom La Paloma in Mouginbs Thierry Daraus La Chabotterie in Saint-Sulpice-sur-Verdon

Bleiben Sie aktuell! Abonnieren Sie unseren Newsletter