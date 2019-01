Robert Rübsam ist neuer Küchenchef im Schwarzacher

„Sharing Table“-Konzept kommt nach Saalbach Hinterglemm.

Der 28-jährige Robert Rübsam ist neuer Küchenchef des Schwarzachers und etabliert zum Jahresbeginn das „Sharing Table“- Konzept, bei dem Gäste gemeinsam Kulinarik zu unterschiedlichen Themen wie „Wilde Zeiten“ oder „Alpine Tradition“ erleben können.

Robert Rübsam (© unterschwarzach.at)

Der im modern alpinen Holzstil erbaute „Der Schwarzacher“ liegt neben dem Vier-Sterne- Superior-Hotel „Der Unterschwarzachhof“ in erster Lage in Saalbach Hinterglemm direkt an der Piste. Die privilegierte Lage mit Ski-in-Ski-out-Möglichkeit und das besondere Ambiente der mit viel Holz und alpinen Designdetails außergewöhnlich gestalteten Location, machen den Schwarzacher mit neuem Chefkoch zum Gourmet-Hotspot direkt am Berg. Robert Rübsam kommt vom Rheintal in die Berge: Zuvor hat er gemeinsam mit seinem damaligen Küchenchef auf der Relais & Châteaux zugehörigen Burg Schwarzenstein drei Hauben erkocht, nachdem er im bekannten Restaurant der Vila Joya in Portugal tätig war. Begonnen hat Rübsam seine Karriere bereits im Schloss Elmau am Fuß des Wettersteingebirges.

„Alpine Traditionen“ lässt Rübsam auch in seinem neuen Konzept des „Sharing Table“ aufleben. Gäste können gemeinsam kulinarische Kreationen in verschiedensten Varianten genießen, teilen und testen – in der Mitte des Tisches findet jeder seinen Favoriten. Von der „Mittelmeerrunde“ über „Wilde Zeiten“, „Gutes vom Bauernhof“, „Fondue Chinoise“ oder „Gemüse & Meer“ können Gourmets unterschiedliche

Themenwelten wählen und die von Robert Rübsam erschaffene neue kulinarische Welt des Schwarzachers entdecken.

Schwarzacher sharing-table (© unterschwarzach.at)

„Mit dem Sharing Table-Konzept möchten mein Küchenteam und ich den Gästen einzigartige und abwechslungsreiche kulinarische Höhenflüge auf höchstem Level bescheren. Wir setzen dabei auf Bodenständigkeit und verwenden größtenteils Produkte aus unserer hauseigenen Käserei und dem Bio-Bauernhof. Essen ist ein Bedürfnis, Genießen eine Kunst“, so Rübsam.

