Bauhaus 100 in Berlin

Die Kulinarik kommt auch im Bauhaus-Jubiläumsjahr in Berlin nicht zu kurz: Hier sind unsere besonderen Tipps für Sie, um das Bauhaus mit allen Sinnen zu erfahren:



Im Rahmen der bauhauswoche berlin vom 31. August bis zum 14. September 2019 werden entlang der Kantstraße und der Potsdamer Straße viele Restaurants und Imbisse spezielle Bauhaus-Menüs anbieten. Dies kann sich sowohl im Stil des Anrichtens als auch in neu gedachten Geschmackskombinationen widerspiegeln.

Ein besonderes Sechs-Gänge-Menü mit Weinbegleitung bietet das DUKE im Ellington Hotel an. Dieses wird von Sterne-Koch Christian Bau zubereitet, der seinen klaren Kochstil selbst als „Baustil“ beschreibt.