Hyatt sucht den besten Juniorkoch:

The Good Taste Series 2018

2014 rief Hyatt in den USA den Wettbewerb „Good Taste Series“ ins Leben, um junge Kochtalente zu entdecken und zu fördern. 2017 fand dieser zum ersten Mal auf globaler Ebene statt; nun ging es in die zweite Runde: Vom 7.-10. Oktober 2018 traten 16 der besten Hyatt-Juniorköche Europa im Park Hyatt Mallorca gegeneinander an.

Der Gewinner Thomas Progeas aus dem Park Hyatt Paris Vendôme sicherte sich ein Ticket für das regionale Finale im Grand Hyatt Abu Dhabi im November 2018 und damit zugleich eine Chance auf das große Finale in Hong Kong Anfang 2019.