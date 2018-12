Ashley Palmer-Watts wieder ab 4.12. im Einsatz für den Gast in London

Im Frühjahr 2019 wird das Hotel mit seinen insgesamt 181 Zimmer und Suiten – alle individuell von Joyce Wang in Anlehnung an den Stil der 20er Jahre mit viel Liebe zum Detail, hochwertigen Materialien sowie extra angefertigten Möbeln und Kunstwerken ausgestattet – zur Verfügung stehen. Zwei Penthouse-Suiten mit eigenen Terrassen und umwerfendem Blick auf Park und City vervollständigen das Angebot Ende Juli und machen das Mandarin Oriental Hyde Park dann erneut zum Juwel in Londons Innenstadt.

Wissenswertes über Mandarin Oriental Hyde Park, London

Mitten auf der exklusiven Einkaufsmeile Knightsbridge, schräg gegenüber des berühmten Luxus- Kaufhauses Harrods und direkt am Hyde Park gelegen, zählt das Mandarin Oriental Hyde Park, London zu den begehrtesten Adressen der britischen Hauptstadt. Mit seinen opulenten Zimmern und Suiten, seinem herausragenden Spa sowie seiner In-Bar bietet das Haus den perfekten Rahmen für einen extravaganten Städtebesuch. Zwei mehrfach ausgezeichnete Restaurants – Bar Bouloud und Dinner by Heston Blumenthal – runden das Angebot perfekt ab und machen das Mandarin Oriental Hyde Park zum kulinarischen Angelpunkt in der Metropole.

Die mehrfach ausgezeichnete Mandarin Oriental Hotel Group ist Eigentümer und Betreiber von einigen der weltweit prestigeträchtigsten Hotels, Luxusresorts und Residenzen. Mandarin Oriental wuchs von einer hoch angesehenen asiatischen Hotelgruppe zu einer globalen Marke und betreibt derzeit 31 Hotels und acht Residences at Mandarin Oriental in 21 Ländern. Alle Häuser reflektieren neben dem asiatischen Erbe der Hotelgruppe auch einen einzigartigen Sense of Place. Eine Vielzahl an neuen Projekten befindet sich in der Entwicklungsphase. Mandarin Oriental ist Teil der Jardine Matheson Group.