Arne Linke heißt der neue Küchenchef des Restaurants Clara in Erfurt, ist 33 Jahre alt und kommt gebürtig aus Hamburg. Mit ihm kommt gleich zu Anfang jede Menge Erfahrung im Sterne-Segment ins Haus: Er kochte unter anderem mit Sternekoch Christian Rach, Sternekoch Robert Stolz, Sternekoch Jens Rittmeyer und Sternekoch Matthias Diether. In seiner Position als Küchenchef in der„Forellenstube“ im 5-Sterne-Landhotel „Zu den Rothen Forellen“ in Ilsenburg erkochte sich dergebürtige Hamburger unter anderem bereits 7 Pfannen im Gusto. Das Fine-Dining-Konzept bleibt im Restaurant Clara damit definitiv erhalten.

Ab 5. Oktober erwartet die Gäste in Erfurt eine moderne Produktküche, die sich aufs Wesentliche konzentriert – weltoffen, saisonal und kreativ. Der junge Spitzenkoch wird zudem ab 2019 auch die Kochkurse in der hauseigenen Kochschule durchführen.