Phukets malerische Altstadt

Geschmacksexplosion für Gourmets und Kulturliebhaberl

Phuket gilt als die Perle der Andamanensee im Indischen Ozean. Die Insel besticht durch die Vielfalt an Buchten, Klippen und Stränden und ist außerordentlich facettenreich. Es gibt unzählige Möglichkeiten, seine Zeit in Phuket zu verbringen, da die Schönheiten nicht nur auf Meer, Sand, Himmel, Strände, Wälder und weltbekannte Tauchplätze beschränkt sind. Zu den vielen weiteren Attraktionen zählt unter anderem Phuket Town, die geprägt vom multikulturellen Handel und zudem eine der ältesten und an kulturellen Einflüssen reichsten Städte Thailands ist. Nirgendwo sonst lässt sich in Thailand so wunderbarer Sino-Portugiesischer-Kolonialstil bestaunen. In der Altstadt ist der Old Town Weekend Market eine feste Institution und bei Einheimischen wie Urlaubern sehr beliebt. Jedes Wochenende gegen Abend wird die Thalang Road für den Verkehr gesperrt und etliche Händler bauen ihre Stände auf. Die kleinen Restaurants und Bars in den Gebäuden stellen Tische und Sitzgelegenheiten auf die Straße und das bunte Treiben mit Musik, Food und Souvenirs kann beginnen. Vor allem die stimmungsvolle Beleuchtung der alten Häuser verwandelt die Gegend in einen Platz voller Charme.

Verbinden lässt sich die Erlebnisreise nach Phuket mit einer authentischen und spirituellen Thai-Erfahrung im ersten und einzigen Luxus-Destination Spa auf Phuket, dem luxuriösen Amatara Wellness Resort. Mit seinen integrativen Gesundheitsprogrammen, luxuriöser Thai-Gastfreundschaft, wunderschönen Pool Villen und Suiten mit Blick auf das Meer, die mit ihrer atemberaubenden Umgebung harmonisieren und dem intuitiven Service bietet das Amatara Wellness Resort den perfekten Erholungsort.

Preise für eine Übernachtung für 2 Personen im Doppelzimmer mit Frühstück beginnen im Amatara Wellness Resort ab € 200. Zudem bietet das Amatara Wellness Resort attraktive Paketpreise an. 3 Nächte mit Wellness Retreat Programm (inkludiert Vollpension, Check Up, Wellness-Beratung, Zugang zum Spa, tägliche Anwendungen/Massagen je nach gewähltem Paket, sowie ggf. Yoga und Meditation) sind pro Person im Doppelzimmer bereits ab 1.195 € buchbar. Wellnessgäste, die sich spontan noch in 2018 für eine Reise ins Amatara Wellness Resort entscheiden, profitieren von einer besonderen Promotion: Das Wellness Fly Free Angebot ist anwendbar bei Buchung eines mindestens fünftägigen Wellness Programms in der Zimmerkategorie „Pool Pavilion“ (oder höher) ab 84.200 THB (ca. 2.148 €) pro Person im Doppelzimmer. Die Gäste bekommen ihren Flugpreis bis zu einem Maximalwert von 20.000 Thailändischen Bath (entspricht ca. 510 €) rückerstattet. Die Rückerstattung ist pro Aufenthalt mit Wellness Package für ein beliebiges Hin- und Rückflugticket zum/vom Phuket International Airport einlösbar. Der Promotion Code ‘Wellness Fly Free’ muss bei Direktbuchung oder Buchung über ein Reisebüro angegeben werden. Das Wellness Fly Free-Angebot ist buchbar für Aufenthalte im Amatara Wellness Resort bis zum 25. Dezember 2018 (letzter Anreisetag).

