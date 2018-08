Gourmetfestival von Relais & Châteaux

Auf Geschmackreise dem Herbst entgegen. Kulinarisch lockt der September: Relais & Châteaux veranstaltet bereits zum vierten Mal in Reihe das Gourmetfestival in Deutschland. Die Festivals sind eine Hommage an die Kunst des Kochens, eine kulinarische Reise, mit dem Ziel authentische deutsche und österreichische Küche zu entdecken. Spitzenköche von Relais & Châteaux verwöhnen Gäste bis einschließlich September mit sensorischen Erlebnissen, traditionellen Aromen und einzigartigen, kreativen Gerichten.

Relais & Châteaux bietet Gästen in diesem Jahr zwischen April und September die Möglichkeit, acht außergewöhnliche Abende mit verschiedenen kulinarischen Highlights zu erleben. Die Idee dahinter ist es, dass Küchenchefs unterschiedlicher Mitgliedhäuser gleichsam renommierte Chefköche aus der ganzen Welt einladen, um gemeinsam ein besonderes Menü zu kreieren, das den Gaumen der Gäste auf eine Reise durch die Welt kreativer Geschmäcker entführen soll.

1. September 2018: Die Sonne Frankenberg

Der Auftakt des kulinarischen Herbsts findet in der Sonne Frankenberg in Hessen statt. Im Gourmetrestaurant Philipp Soldan wird Erik Arnecke, Sonne Frankenberg, an der Seite von Nils Henkel, Burg Schwarzenstein, kochen. Küchenchef Erik Anke, ausgezeichnet mit einem Stern und 16 Gault&Millau Punkten, steht maßgeblich für eine naturverbundene Gourmetküche, in der hochwertige und ursprüngliche Produkte mit klarem Bezug zur Region allgegenwärtig sind. Passend dazu steht der Gastkoch Nils Henkel, Zwei-Sterne-Chefkoch des Restaurants Schwarzenstein, für eine Pure Nature Küche, die auf alten Gemüsesorten und wilden Kräutern aus der Region basiert. Der Abend beinhaltet ein Sechs-Gang-Menü, welches sich Dank der Naturverbundenheit der beiden an frischen Zutaten aus dem Garten wie beispielsweise Kräutern orientieren wird. Die Kosten für den Abend betragen 199 Euro pro Person.

9. September 2018: Hardenberg Burghotel

Am 9. September 2018 findet das Genussfestival im Gormetrestaurant Novalis des Hardenberg Burghotels in Nörten-Hardenberg statt. Chefkoch Bastian-Alexander Rau, der nach der Philosophie kocht Altes wiederzubeleben, ohne auf Kreativität zu verzichten und den Schwerpunkt auf hochwertige Produkte, frische Kräuter und exzellentes Kochhandwerk setzt, wird ein Sechs-Gang-Menü gemeinsam mit Andreas Krolik, Restaurant Lafleur, zubereiten. Andreas Krolik, Zwei-Sterne-Chefkoch des Restaurant Lafleur in Frankfurt und Gault&Millau Koch des Jahres 2017, begeistert mit seiner modern-klassischen „Küche der Aromen“, geprägt von mediterranen Einflüssen, regionalen Produkten und der besonderen Liebe zu Meeresfrüchten und Fisch. Das Menü orientiert sich unter anderem an der Verwendung regionaler bzw. eigener Grundprodukte in Kombination mit Produkten aus Frankreich. Ceviche Tuna „Bloody Mary“ mit Avocado oder Pilzravioli in eigener Bouillon, Spitzkohlröllchen, Sellerie, Pfifferlinge, Quinoa-Haselnußcrunch sind nur zwei der köstlichen Gerichte, die die Gäste verzaubern werden. Kostenpunkt inklusive Weinbegleitung liegt bei 160 Euro pro Person.

Simon Taxacher (© Relais & Châteaux)

23. September 2018: Burg Schwarzenstein

Die nächste Etappe findet in der Burg Schwarzenstein in Geisenheim am 23. September 2018 statt. Nils Henkel, der Zwei-Sterne-Chefkoch des Restaurants Schwarzensteins und Verfechter der Pure Nature Küche bietet gemeinsam mit dem mit vier Hauben ausgezeichneten Chefkoch Simon Taxacher des gleichnamigen Restaurants im Hotel Restaurant Spa Rosengarten, ein Sechs-Gang-Menü an. Simon Taxachers Küche ist von französisch-mediterranen Einflüssen geprägt und steht unter anderem für sein akkurates Handwerk, filigrane Geradlinigkeit, detail-fanatische Präzision und sensorische Aufmerksamkeit. Die sechs außergewöhnlichen Gänge werden sich maßgeblich um das Thema Naturverbundenheit drehen außerdem werden alpine Elemente und Aromen der Welt ebenfalls eine wichtige Rolle spielen. Die Kosten für das Menü betragen pro Person inklusive Weinbegleitung 295 Euro.

30. September 2018: Restaurant Lafleur

Den Abschluss des Gormetfestivals bildet am 30. September 2018 das Restaurant Lafleur in Frankfurt. An der Seite des Zwei-Sterne-Chefkoch des Lafleurs, Andreas Krolik, werden zum einen der Zwei-Sterne-Chefkoch Jean-Georges Klein und zum anderen der Zwei-Sterne-Chefkoch Paul Stradner von der Villa René Lalique aus Frankreich ein unvergessliches Menü zubereiten. Jean-Georges Klein steht für eine farbenfrohe und kontrastreiche Küche, die sowohl die Augen als auch den Gaumen verzaubert. Paul Stradner hat bereits mehre Jahre in den Gourmetküchen des Brenners Park-Hotel & Spa in Baden-Baden und des Hotels Traube Tonbach in Baiersbronn gekocht. Die Gäste des Abends erwartet ein spätsommerliches Menü, welches sich durch exzellente Speisenkreationen beider Sternehäuser auszeichnet: Chartreuse von der blauen Hummer-Emulsion von Kokos und Curry und Zweierlei vom Vogelsberger Wagyu mit Rotweinbutter und Steinpilzraviolo, Bohnenkraut-Schalottensauce, Bohnen-Auberginenröllchen und Kürbis sind Beispiele für die herausragenden Gerichte, auf die sich die Gäste freuen dürfen. Kosten pro Person inklusive Weinbegleitung: 250 Euro.

Der Startschuss für das Gourmetfestivals fand bereits im April diesen Jahres statt, Hotel Schloss Dürnstein machte mit Hans Zusser und Enrico Cerea den Anfang, danach folgten das Hotel Dollenberg mit Martin Herrmann und Jean-Georges Klein, das Bülow Palais mit Benjamin Biedlingmaier und Andreas Krolik und das Park-Hotel Egerner Höfe mit Thomas Kellermann uns Nils Henkel.

Weitere Informationen und Hotelarrangements rund um das Gourmetfestival finden Sie auf: http://events.relaischateaux.com/de/termine/die-events-der-kuchenchefs/