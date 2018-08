Weserbootstour mit Sterneköchen im WDR Fernsehen: Lecker an Bord

Die Köche Björn Freitag und Frank Buchholz sind in diesem Jahr im Sommer wieder mit ihrem Hausboot auf einer kulinarische Flusstour unterwegs durch den Westen. Diese einzigartige Verbindung von Genießen, Reisen und persönlichen Begegnungen macht die Kochsendung „Lecker an Bord“ zu einem sommerlichen Höhepunkt im WDR-Programm.

Bjoern Freitag

Diesmal schippern Freitag und Buchholz über die Weser von Beverungen, Höxter, Hameln, Vlotho bis nach Petershagen und setzen bei Minden auf den Mittellandkanal um nach Lübbecke. Wie im letzten Jahr sind sie zu Gast bei Skipper Heinz-Dieter Fröse auf dem Hausboot „Una One“.

Die drei Reisenden folgen dem Flussverlauf und können dabei auf drei Bundesländer blicken: Hessen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Zu den touristischen Highlights im Weserbergland gehören Hameln, als eine der schönsten Städte der Deutschen Märchenstrasse, das im Weserbogen gelegene Kaiser- Wilhelm-Denkmal von Porta Westfalica und das Kloster Corvey als Weltkulturerbe in Höxter.

Als Sterneköche sind Björn Freitag und Frank Buchholz gespannt auf die regionale Küche und kulinarische Spezialitäten entlang der Weser. Das Lecker-an-Bord-Teamlegt immer wieder an, um an Land alles zu finden, was selbst angebaut, selbst gezüchtet oder selbst gemacht. Aus diesen lokalen Köstlichkeiten bereiten Björn Freitag und Frank Buchholz in der Bordküche ein leckeres Essen zu.

Auf der Suche nach passenden Kochzutaten treffen die Köche ganz besondere Menschen in der Region, die sich dem Leben mit der Natur verschrieben haben. Das können Landwirte, Gärtner, Viehzüchter sein, aber auch Privatleute. Als Ziele rund um die Bootsstationen besuchen sie z.B. Biohöfe, Käsereien, Milchhöfe und private Nutzgärten.

Die geplanten sechs neuen Folgen von „Lecker an Bord“ sind ab Ende August wöchentlich im WDR Fernsehen zu sehen.

