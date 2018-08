Innovationen testen, unter die Lupe nehmen und nach Schwachstellen überprüfen, ist die Aufgabe des 40-köpfigen Expertenteams, das dieses Jahr unter 6.300 Produkten die besten Einsendungen in den jeweiligen 48 Produktkategorien auszeichnete. Dazu gehört der Iconic Fridge von KitchenAid, der in der Kategorie Product Design mit dem Red Dot Award prämiert wurde. Neben vielen innovativen Funktionen und Technologien wie zum Beispiel einer energiesparenden LED-Beleuchtung oder einem antibakteriellen Filter, der Lebensmittel vor Bakterienwachstum und Geruchsbildung schützt, besticht der Iconic Fridge besonders mit seinem modernen und zeitlosen Design. „Er ist in jeder Küche ein Hingucker und wirkt durch die Oberfläche, die aus Metall gefertigt und mit verchromten Details komplettiert wurde, besonders stylish und elegant“, sagt Carsten Struwe, Manager für den Bereich KitchenAid Großgeräte. „Es ist eine unglaubliche Ehre, dass unser Kühlschrank einen der wichtigsten Design-Awards gewonnen hat. Wir freuen uns sehr.“

Anfang des Jahres konnte das Retro-Design des Kühlschranks auch schon eine andere Jury begeistern. Bei der exklusiven Preisverleihung in der BMW-Welt in München wurde der Iconic Fridge mit dem namhaften iF Design Award der internationalen Designszene ausgezeichnet. Geprüft wurden hier die Kriterien Innovation und Ausarbeitung, Funktionalität, Ästhetik, Verantwortung und Positionierung auf dem Markt. „Mit dem Iconic Fridge schaffen wir durch die abgerundeten Formen und die ausdrucksstarken Farben erstmals die optische Verbindung zu unseren Kleingeräten. Das kommt so gut an, dass wir Anfang 2019 das Farbportfolio erweitern werden“, erklärt Struwe.

Der Iconic Fridge ist für 1.499 Euro erhältlich. Weitere Informationen finden Sie unter www.kitchenaid.de