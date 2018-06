Wenn Marcel Woest über seine Gerichte spricht, dann tut er vor allem eines: untertreiben. Denn was der Küchenchef des „Schmidt Z & KO.“ in der Friedenauer Rheinstraße seinen Gästen beim Morgenpost-Menü im Juli serviert, aber nur knapp umreißt, das ist ausgefeilte Kulinarik. Für den heißen Monat Juli hat er sich wunderbare, größtenteils kühle und leichte Sommergerichte ausgedacht, die es in dem modern-eleganten Weinladen von Anja und Carsten Schmidt gibt. Sie sind ein Teil der Namensgeber, hinter dem Z verbirgt sich Ralf Zacherl, das Ko. steht für Mario Kotaska, beide bekannt aus dem TV.

Morgenpost Menü mit Zacherl & Ko im Juli