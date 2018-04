Die besten Fluggesellschaften 2018: TripAdvisor präsentiert die Travellers‘ Choice Awards für Airlines 2018.

Welche Carrier sind die aktuellen Favoriten der Reisenden? Das zeigt TripAdvisor®, die Webseite zur Reiseplanung und -buchung, mit den Travellers’ Choice Awards für Airlines®°. Die Auszeichnung basiert auf der Quantität und Qualität von Airline-Bewertungen und -Ratings von Reisenden weltweit. Der Titel „Beste Airline Weltweit“ geht in diesem Jahr an Singapore Airlines. Lufthansa, Germania Airlines und Edelweiss Air haben in gleich mehreren Kategorien einen Award erhalten und auch Austrian und Swiss wurden ausgezeichnet.

Nach der Einführung der Travellers‘ Choice Awards für Airlines im letzten Jahr, wurden für 2018 die Award-Kategorien erweitert und insgesamt 69 Airlines für herausragenden Service, Qualität und Wertigkeit ausgezeichnet. Neben dem weltweiten Ranking wird der Award zudem an die besten Airlines in sieben Regionen darunter Asien, Europa, Nordamerika, Lateinamerika, Südpazifik & Ozeanien, Afrika und Indischer Ozean sowie dem Mittleren Osten vergeben. Zudem gibt es Gewinner in vier verschiedenen Service-Klassen: International First Class, Business Class, Premium Economy und Economy.

© Singapore Airlines

„Die Einführung neuer Tarifprodukte und die Erweiterung der Palette an Bordangeboten, lässt Reisende weiterhin verstärkt nach Airlines suchen, die Mehrwert und Qualität bieten. Die Travellers‘ Choice Awards für Airlines zeichnen die Carrier aus, die die Erwartungen der Passagiere übertreffen und Top-Wertungen von Reisenden erhalten“, so Bryan Saltzburg, Senior Vice President und General Manager von TripAdvisor Flüge.

„Die Auszeichnung als ‚beste Airline in der Welt‘ mit dem prestigeträchtigen TripAdvisor Travellers‘ Choice Award erfüllt uns mit Stolz und reflektiert das große Engagement von tausenden Mitarbeitern rund um den Globus“, sagt Goh Choon Phong, CEO von Singapore Airlines. „Unser Geschäftsmodell basiert auf drei Säulen: Produktführerschaft, Service-Exzellenz und Netzwerk-Konnektivität. Wir investieren weiterhin stark in alle drei Bereiche, um sicherzustellen, dass wir branchenführende Angebote haben, die die Erwartungen unserer Kunden sowohl am Boden als auch in der Luft erfüllen und übertreffen.“

© Singapore Airlines

Die Top 10 Airlines

1. Singapore Airlines, Singapur

TripAdvisor-Bewertung: „Ich bin in der Business Class von Sydney nach Singapur geflogen. So gut habe ich in den letzten 10 Jahren nicht gegessen. Der Service war toll und die Mitarbeiter hatten Freude an ihrer Arbeit. Eine der besten, wenn nicht die beste Airline.“

2. Air New Zealand, Neuseeland

TripAdvisor-Bewertung: „Die Flugbegleiter sind sehr engagiert. Das Abendessen in der Economy Class war ausgezeichnet, begleitet von neuseeländischen Weinen. Sogar die Sicherheitsvideos sind unterhaltsam.“

3. Emirates, Vereinigte Arabische Emirate

TripAdvisor-Bewertung: „Diese Airline ist der Inbegriff von Stil, Klasse und Komfort. Das Flugzeug ist groß, die Atmosphäre trotzdem sehr gemütlich. Die Sitze sind breiter und die Fenster sind größer.“

4. Japan Airlines, Japan

TripAdvisor-Bewertung: „Diese Fluggesellschaft bietet guten Essen- und Getränkeservice an Bord. Das Unterhaltungsprogramm ist super und man hat ungewöhnlich viel Beinfreiheit. Diese Airline ist wirklich um einiges besser als viele andere.“

5. EVA Air, Taiwan

TripAdvisor-Bewertung: „Was EVA besser als andere macht, ist die Liebe zum Detail: Beim „Charakterflug“ war alles, von den Kissen, bis hin zum Essen im Hello Kitty-Stil. Die Kindermenüs waren ausgezeichnet.“

6. Southwest Airlines, USA

TripAdvisor-Bewertung: „Wir versuchen so oft es geht Southwest zu buchen. Die Flüge sind pünktlich und der Service ist effizient. Vielfliegern wird das Meilensammeln leichtgemacht.“

7. Jet2.com, UK

TripAdvisor-Bewertung: „Wir sind gerade erst aus Portugal zurückgekehrt und der Service von Jet2 war fantastisch. Von Anfang bis Ende konnte ich meinen Urlaub ohne Stress genießen. Ich kann mit Sicherheit sagen, dass die Airline besser ist als viele andere.“

8. Qatar Airways, Katar

TripAdvisor-Bewertung: „Ich bin in meinem Leben schon viel gereist und Qatar fliege ich mit am liebsten. Die Bar im A380 (Business Class) ist das Beste. Der Service, egal in welcher Klasse, ist fantastisch. Das Essen ist für Economy sehr lecker, das Entertainment ist klasse.“

9. Azul, Brasilien

TripAdvisor-Bewertung: „Azul ist eine tolle Fluggesellschaft mit Jets, die 2 + 2 Sitze anbieten. Der Service ist effizient und man bekommt jedes Mal ein Päckchen „aviõezinhos“ (Gummibärchen in Flugzeugform), die man bei den kurzen Inlandsstopps naschen kann.“

10. Korean Air, Südkorea

TripAdvisor-Bewertung „Wir sind mit unserem Kleinkind von Chicago nach Hong Kong geflogen und waren sehr zufrieden. Normale Economy ist bei Korean Air im Vergleich zu anderen Fluggesellschaften (vor allem amerikanischen) eher Economy Plus. Die Flugbegleiter waren großartig.“