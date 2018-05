Gaumenfreuden von Holger Stromberg

Im Hotel Kitzhof bittet der Starkoch zur Auftaktveranstaltung des 16. Golffestivals in Kitzbühel Gäste vom Green zum Gourmet-Erlebnis

Golfen und Genießen lautet das Motto des Hotel Kitzhof Mountain Design Resorts während des 16. Golf Festivals in Kitzbühel. Vom 17. bis 24. Juni 2018 begeistern 54 Tees, zwölf Turniere und sechs kulinarische Abendveranstaltungen Golfspieler und Feinschmecker gleichermaßen. Den Auftakt der Festivalwoche bildet das „Hotel Kitzhof-Turnier“ am 18. Juni und die feierliche Eröffnungsveranstaltung im Hotel Kitzhof. Gekrönt wird diese mit einem außergewöhnlichen Menü, das Starkoch Holger Stromberg speziell für diesen Anlass zusammenstellt. Der „Nutritionist“ erkochte sich bereits mit 23 Jahren einen Michelin-Stern und fungierte bis 2017 als Koch der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Die ideale Ergänzung zu seinen gesundheitsbewussten Speisenkreationen bilden die charaktervollen Tropfen aus dem naturnahem Weinbau der Familie Gustav Krug.

Zum alljährlichen Golf Festival geben sich im Kitzhof namhafte Köche die Klinke in die Hand. In den Vorjahren gestaltete unter anderem Andreas Döllerer das Dinner-Menü für den Turnierauftakt. Er wurde vom Gault Millau mit drei Hauben bedacht und bereits zweimal als „Koch des Jahres“ ausgezeichnet. Vor ihm verwöhnte Martin Klein, Executive Chef des Zwei-Sterne-Restaurants Ikarus im Hangar-7 in Salzburg, Turniergäste mit ausgefallenen Kreationen. Der Golfsport hat eine lange Geschichte in Kitzbühel, denn bereits 1955 wurde im Tiroler Ferienort der erste Golfplatz eröffnet. Im sechzehnten Jahr ist das Golf Festival ein fester Bestandteil der Tradition. Zu diesem Anlass bietet das Hotel Kitzhof Mountain Design Resort seinen Gästen verschiedene Übernachtungs- und Turnierpakete an: Drei beziehungsweise fünf Übernachtungen ab 749 Euro respektive ab 929 Euro pro Person im Doppelzimmer. Das Paket beinhaltet die Turnierpauschale für drei Turniere (Nenngeld, Greenfee, Halfway und Abendveranstaltung), ein reichhaltiges Champagner-Frühstücksbuffet, W-Lan, Minibar, sowie die freie Nutzung des Kitz SPA inklusive Pool und Saunalandschaft.

