Reiseverhalten der Deutschen über die Weihnachtszeit

Die Weihnachtszeit ist für viele Deutsche auch Reisezeit: Über die Festtage reisen die Bundesbürger über elf Milliarden Kilometer, um über 261 Millionen Freunde und Verwandte zu besuchen. Dabei reist fast jeder Fünfte in ein anderes Land, um seine Lieben zu sehen. Zu diesem Ergebnis kam eine Umfrage von OnePoll.com, an der 1.000 Personen teilgenommen haben und die von der britischen Premium-Airline British Airways in Auftrag gegeben worden ist.

Insgesamt wird die ganze Bundesrepublik mehr als 16 Milliarden Euro für den Kauf von über 689 Millionen Geschenken ausgeben, wobei die Menschen in Deutschland im Durchschnitt elf Präsente für sechs Personen kaufen und dafür rund 295 Euro ausgeben. Um diese Geschenke zu überreichen, reisen die Deutschen über 161 Kilometer. Somit legt die gesamte Republik statistisch gesehen stolze 9,9 Milliarden Kilometer zurück.

Die von OnePoll.com durchgeführte Umfrage zeigt außerdem, dass 57 Prozent der Befragten Weihnachten lieber in einer winterlichen Gegend verbringen wollen und nur 24 Prozent in Richtung Sonne streben. Unter den Top drei Zielen der Deutschen befinden sich die USA, Österreich und die Karibik. Für viele haben sich diese Urlaubsträume bereits erfüllt.

Weihnachtszeit heißt in Deutschland übrigens auch Schokoladenzeit: Fast 40 Prozent der Deutschen essen mindestens ein Stück der süßen Köstlichkeit pro Tag in dieser Zeit.

“Weihnachten ist eine wundervolle Zeit für uns bei British Airways, weil wir Menschen durch unsere Flüge mit ihren Freunden und Verwandten vereinen. Unsere Kunden freuen sich auf das Zusammentreffen mit ihren Lieben und wir sind gerne ein Teil dieser Reisen“, erklärt Abigail Comber, Head of Brand and Customer Experience, British Airways. „Um daraus etwas Besonderes zu machen, wollen wir dem ganzen Erlebnis eine festliche Note verleihen. Daher verschenken wir in diesem Jahr Flüge, Ferien, Avios und Gold Executive-Mitgliedskarten. Außerdem werden wir auf unseren Flügen am 25. Dezember einige unserer Passagiere mit Lounge-Zugang und Champagner überraschen. Wir können es kaum erwarten, alle unsere Fluggäste auf ihrer festlichen Reise zu begleiten“, so Comber.

