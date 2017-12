Pop-Up Chalet im Mandarin Oriental, München

Gemütliches Chalet-Feeling mitten in Münchent: Bis 15. Januar 2018 ist aus Bar31 in ein winterliches Pop-Up Chalet geworden. Die Hotspot-Bar ist nicht wiederzuerkennen mit weißen Holzwänden, braunen Holztischen, von der Decke hängenden Eiszapfen und vereisten Fenstern ̶̶ ein wahres Winterwonderland im Herzen Münchens. Bei Kerzenschein und Kaminfeuer werden feine, winterliche Klassiker, wie Tartar vom Weiderind mit Spiegelei und geröstetem Holzofenbrot, Rinderkraftbrühe mit Griesnocken, Backhendl mit Petersilienkartoffeln oder Wallerfilet mit Senfsauce, Wurzelgemüse und sautierten Kartoffeln serviert. Zum Dessert locken Apfelstrudel mit Vanillesauce und Kaiserschmarrn mit Zwetschgenröster und Apfelmus.

Vom 15. November 2017 bis 15. Januar 2018 verwandelt sich die Bar31 in ein gemütlich-elegantes Chalet-Restaurant

Das Winter Pop-Up in der Bar31 ist auch als idealer Veranstaltungsort für Familien- und Weihnachtsfeiern exklusiv buchbar. Ein großer Holztisch für bis zu 20 Personen bietet Platz für ein gemütliches Zusammenkommen. Für Gruppen ab vier Personen werden sowohl ein Drei- als auch ein Vier-Gang-Degustationsmenü sowie ein Menü im Family Style offeriert.

Das Winter Pop-Up at Bar31 hat von dienstags bis samstags von 17 Uhr bis 1 Uhr (Wochenende bis 2 Uhr) geöffnet. Es bietet insgesamt ca. 50 Sitzplätze (20 Tische und 10 Plätze an der Bar).

Weitere Informationen und Reservierungen unter Tel: 089/ 29098 1875 oder per E-Mail an: momuc-matsuhisa@mohg.com .

