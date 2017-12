Mecklenburg – Vorpommern im neuen Gault&Millau 2018

Auf 1 5 Punkte steigert sich Axel Diembeck vom „ Gutshaus Kubbelkow “ in Sehlen /Rügen , dessen „ Highlight das zarte Karree vom Spanferkel mit knackiger Kruste auf Gemüse-Süßkartoffel-Eintopf und dezentem Rauch – Jus war “. Die gleiche Note erkochten sich auf Anhieb in ihren neuen Küchenchefstellen Björn Kapelke vom „Gutshaus Stolpe“ in Stolpe an der Peene und Georg Walther im „Blüchers by Johann Lafer“ in Göhren – Lebbin . Der vom ZDF – Kochstar beratene Walther bot „südamerikanisches Araucana-Huhn , das Eier mit leicht grünlicher Färbung legt, gebraten, geräuchert und gegrillt auf sanft geschärfter Ananas-Mangocreme und dezenter Lakritzsauce“ . Kapelke „kombinierte Schweinebauch delikat mit dezent sauer und kohlig schmeckender Gelber Bete, eingelegten Kirschen und subtil dosiertem Knoblauch “.