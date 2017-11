Brandenburg im Gault&Millau 2018 – Rene Klages ist Bester

Auf 15 Punkte steigert sich Carsten Rettschlag vom „ Juliette “ in Potsdam , weil er dem „ Steinbeißer auf einem gut gemachten Stockfischpüree durch eine Vinaigrette mit Zitrusaromen und saftige Blattsalatstücke eine schöne Frische und per Rauchöl noch ein bisschen Tiefe gab“. Die gleiche Note erreicht wie im Vorjahr Marco Giedow von der „Speisekammer“ in Burg , der „ zum gegrillten Perlhuhn mit Auberginenstrudel in knusprigen Kataifi-Fäden, Pilzen und Brokkoli beeindruckt “ .