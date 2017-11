Guide Michelin 2018 – Spanien und Portugal

Für den 2018er Guide Michelin haben die Tester 177 Restaurants mit einem oder mehreren Sternen ausgezeichnet.

Wie in Deutschland erhielten auch in Spanien elf Restaurants jeweils drei Sterne. Neben den „alten“ Sternen Akelare, Arzak, Azurmendi, Diverxo, El Celler de Can Roca, Lasarte, Martín Berasategui, Quique Dacosta und Sant Pau wurden das ABaC in Barcelona, wo der Küchenchef Jordi Cruz seine Gäste mit Technik und Geschmack begeistert und das Aponiente in El Puerto de Santa María mit den visionären Angel Leon. Portugal hat noch kein Drei Sterne Restaurant.

2018 fand der Michelin fünf neue Zwei-Sternerestaurants, so dass jetzt 30 Zweisterner auf der iberischen Halbinsel sind. Die neuen sind das Maralba in Almansa (Albacete), Dos Cielos und Disfrutar in Barcelona, das Coque in Madrid und das Restaurante Cabaña Buenavista de El Palmar (Murcia). Portugal bekam keine neuen Zwei-Sternerestaurants.

Spanien hat 159 Einsterner, darunter 17 (!!) Neue! Portugal hat 18 Ein-Sternerestaurants, darunter zwei neue.

Viele Westeuropäer sind oft verwundert, wieso Restaurants in Spanien mit einem oder gar mehreren Sternen ausgezeichnet werden. Speziell so genannte Avantgarde-Küchen werden von Deutschen oft wenig gemocht. Man meint auch, in seinem Heimatland handwerklich bessere Restaurants zu kennen, die schlechter bewertet werden. Dieses Gefühl hat der Gourmet Report in Spanien auch öfter. Das soll nicht heissen, dass es in Spanien nicht auch hervorragende Restaurants gibt!

Hier eine interessante Diskussion über das Zweisterne-Restaurant Mugaritz.

Sämtliche Sterne- und Bib Gourmand Restaurants 2018 Spanien und Portugal finden Sie in dieser Liste :

www.gourmet-report.de Michelin2018 Spanien und Portugal