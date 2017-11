Neueröffnung auf der schwäbischen Ostalb

Gasthaus Löwen bleibt bodenständig schwäbisch.

„ursprung – das Restaurant“ wertet Widmann’s Alb.leben auf.

Nach einer kompakten Umbauzeit von gerade mal zwei Monaten, lässt die engagierte Gastronomenfamilie Widmann ihren Löwen im baden-württembergischen Zang authentisch aufgefrischt erstrahlen: Ein neuer ansprechender Hoteleingang begrüßt die Gäste, die sich zudem auf noch geräumigere Wohnerlebnisse mit zwei weiteren komfortablen Alb.style-Zimmer freuen können. Bodenständig schwäbisch genießt man weiterhin in Widmann’s Gasthaus Löwen. Eine echte Neuerung stellt ergänzend das Restaurant „ursprung“ dar, in dem man künftig eine, für die Ostalb eher unterrepräsentierte, Gourmet-Küche mit authentisch-schwäbischen Wurzeln findet.

Wo ursprünglich die Dorfmetzgerei und die erste Gaststube des Löwen in Zang waren, eröffnen Andreas und Anna Widmann das Restaurant „ursprung“ als neue Adresse für verwöhnte Gaumen und hohe Ansprüche. Mitten auf der Schwäbischen Alb lassen beide ihrer gastronomischen Kreativität und ihrem Können freien Lauf. Gemeinsam stehen sie für ihren ganz eigenen Stil, die perfekte Symbiose aus schwäbischem Kochhandwerk und österreichischer Gastlichkeit. Ihr Motto „Natürlich schwäbisch“ wird geprägt von fundiertem Kochhandwerk, Können und Einfallsreichtum.

Sowohl bei der Auswahl der Zutaten, Weine und Getränke als auch bei der Gestaltung des Restaurants spielen Herkunft und Ursprünglichkeit eine entscheidende Rolle. Genussmenschen haben im „ursprung“ viele Möglichkeiten, vom großen Menü „ursprung“ mit acht Gängen bis hin zum „wünsch dir was“, bei dem man einfach drei aus den acht Gängen auswählt. Ganz bewusst kann man sich auch für ein 4-Gang-Menü mit Schwerpunkt „gemüse“ oder „tier“ entscheiden. Anna Widmann hält eine kreative, glasweise Weinbegleitung und einen ausgefallenen Brotservice bereit. Wer die natürlich- schwäbische „ursprung“-Küche im größeren Kreis genießen will, findet an Widmann’s Küchentisch Platz. An der großen Tafel kommen bis zu 16 Personen in den Genuss der Gourmet-Küche. Geöffnet ist „ursprung – das restaurant“ von Mittwoch bis Samstag jeweils am Abend.

Zusätzlich zu dieser Neueröffnung hat sich die Familie Widmann mit weiteren Annehmlichkeiten für die Zukunft gerüstet. Dahinter verbirgt sich mehr als ein rein physischer Umbau. Aufbauend auf die gesunde und wertbeständige Basis, welche die Eltern Regina und Frank Widmann mit Widmann’s Löwen geschaffen haben, entsteht durch die Inspiration der nächsten Generation ein zukunftsweisendes Unternehmen, das Landbewusstsein zum Höhepunkt macht.

Andreas Widmann

Schwäbischer Unternehmergeist & die Leidenschaft für Kochen

Seine Ausbildung zum Koch absolvierte Andreas Widmann bei Michael Oettinger in Oettinger ́s Restaurant in Fellbach–Schmiden und früh zeigte sich sein Engagement als junger ambitionierter Koch. 2010 wurde er Deutschlands bester Jungkoch. 2011 begleitete er die World Chefs Tour Against Hunger. Eine prägende Station absolvierte Andreas bei Steffen Mezger im Restaurant Atelier im Bayerischen Hof in München, wo er mehr als zwei Jahre wichtige Posten kochte. Danach ging es noch zu Tohru Nakamura in den Werneckhof. Nach dem Auslandsaufenthalt in Neuseeland kam er zurück auf die Ostalb, wo ihm seine Eltern 2016 den Gesamtbetrieb übergaben. 2017 absolvierte Andreas Widmann dann noch seine Küchenmeisterprüfung. Andreas Widmann ist leidenschaftlicher Koch und glücklich darüber, dass er immer wieder Menschen begegnet ist, von denen er echtes Handwerk lernen konnte. Aber er ist vor allem auch Unternehmer. In seiner Freizeit engagiert er sich zudem für den Erhalt der Zanger Dorfschule. Neben Produkten aus der Region setzt sich Andreas mit seinem Projekt „Genussbewusst“ für das Thema gesunde Ernährung und Nachhaltigkeit ein, das er gemeinsam mit einem befreundeten Ernährungs- und Physiotherapeuten entwickelt hat.

Widmann‘s Alb.leben Struthstraße 17 · 89551 Königsbronn—Zang Telefon 07328 96270 · http://www.loewen-zang.de