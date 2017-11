Das Food-Magazin BEEF! startet mit „Best Cuts in Town“ besondere Restaurantführer für alle Gourmets und Fleischliebhaber für die Städte Hamburg und Berlin. Die Bücher bieten eine kulinarische Rundreise durch die Städte und präsentieren die besten Restaurants, Grills und Bars vor Ort. Die BEEF!-Redaktion hat für die Restaurantführer ihre persönlichen Favoriten und Geheimtipps zusammengestellt.

Unter dem Motto „Zweimal bestellen, einmal zahlen“ gibt es für 15 Locations pro Stadt exklusive Kennenlern-Angebote. Bei Vorlage des Buches erhalten Gäste in Restaurants ein Hauptgericht, in einer Bar einen Cocktail oder in einem der Grills einen Burger kostenfrei dazu. Dazu kommt in jeder Stadt ein exklusiver Fleischwissenskurs. Alle Angebote sind je einmal im Zeitraum vom 1. Januar 2018 bis 31. März 2019 einlösbar.

Zu den Partnern in Hamburg gehören: Die Bank, (M)eatery, Billy the Butcher, Nikkei Nine, Clockers Bar und die Gutsküche Gut Wulksfelde. In Berlin sind es: Fleischerei, Duke, Herz & Niere, Tucholsky’s, Burgermeister, Filetstück und Skybar.

Die BEEF!-Restaurantführer „Best Cuts in Town“ für Berlin und Hamburg erscheinen in limitierter Auflage und können ab sofort für je 40 Euro versandkostenfrei vorbestellt werden unter www.beef.de/best. Der Versand erfolgt ab dem 6. Dezember 2017.