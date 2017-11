Neue Menüs im „Schlossrestaurant 1745“

Kulinarische Winter-Highlights im schlossgut gross schwansee. Traditionsgerichte zum Start der festlichen Jahreszeit!

Inspirierende Wintermenüs, neue Karten und traditionelle Festessen läuten im schlossgut gross schwansee den Winter idyllisch-lifestylig ein.

Auch in den Wintermonaten bietet das schlossgut gross schwansee Gästen und Besuchern direkt an der Ostsee kulinarische Highlights in malerischer, idyllischer Lage – so lässt es sich entspannt und genussvoll in die kalte Jahreszeit starten! Vom traditionellen Martinsgans-Genuss über die neue, inspirierende Karte der hauseigenen Brasserie bis hin zu komplett neu kreierten, edlen Menüs im „Schlossrestaurant 1745“ ist das schlossgut gross schwansee auch im Winter eine exzellente Destination für ruhesuchende Genießer.

Startschuss der neuen kulinarischen Saison im schlossgut gross schwansee ist die traditionelle Martinsgans – am 11.11.2017 wird mit einem hochwertigen, reichhaltigen Buffet die festliche Jahreszeit gebührend eingeläutet. Gänse- und Entenbraten werden von den Köchen des schlossgut gross schwansee vor den Gästen direkt am Buffet live tranchiert und verfeinert, dazu gibt es eine reichhaltige Auswahl an selbstgemachten Saucen und traditionellen Beilagen – festlicher Genuss inmitten norddeutscher Idylle! Das Martinsgans Buffet ist zum Preis von 25 € inkl. Aperitif buchbar.

Im „Schlossrestaurant 1745“ erwarten ab sofort Donnerstags bis Sonntags von 17:00 bis 22:00 Uhr völlig neu kreierte Menüs alle Gäste und Genießer. Küchenchef Alexander Prüß und sein Team nehmen alle Interessierten jeden Tag aufs Neue mit auf eine kulinarische Reise, die aus 3 oder 4 Gängen besteht und frische, regionale Küche mit mediterranen Inspirationen kombiniert. Selbstverständlich wird auch ein edles vegetarisches Menü für alle fleisch- und fischfreien Genießer angeboten.

Auch die hauseigene Brasserie des schlossgut gross schwansee präsentiert ab sofort täglich von 12:00 bis 21:00 Uhr eine neue, regional inspirierte Karte. Von saisonal und traditionell inspirierten Gerichten bis hin zu vegetarischen Genüssen kann in der Brasserieganztägig auf hohem Niveau mit regionalen Zutaten und neu interpretierten norddeutschen „Klassikern“ inspirierend genossen werden.

Sowohl das „Schlossrestaurant 1745“ als auch die Brasserie im schlossgut gross schwansee bieten zudem einen Barbetrieb mit einer exklusiven Auswahl an hochwertigen Drinks – vor, während und nach dem Essen.

Weitere Informationen, Preise und Termine gibt es unter www.schwansee.de.

Das schlossgut gross schwansee liegt vor den Toren Lübecks und bietet seinen Gästen einen exklusiven Lifestyle direkt an der Ostsee. Das Herzstück des Schlossguts bildet das klassizistische Gutsgebäude aus dem Jahr 1745. Ergänzt wird dieses durch das lichtdurchflutete Parkgebäude des Hotels und den zu einer modernen Brasserie und einer Wellnessoase umgebauten ehemaligen Pferdestall des Gutshofes. Insgesamt verfügt das Hotel schlossgut gross schwansee über 63 Hotelzimmer und Suiten. 10 luxuriös und individuell eingerichtete Zimmer befinden sich im Schloss und 53 lifestylige Zimmer und Suiten im neu errichteten Parkgebäude. Das hoteleigene „Schlossrestaurant 1745“ verwöhnt die Gäste mit einer französisch-leidenschaftlichen Fine-Dining-Küche mit regionaler Note. Am Abend steht den Gästen die hoteleigene Dornier Bar mit über 100 verschiedenen Drinks, Cocktails, ausgewählten Weinen und Champagner zur Verfügung.

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.schwansee.de