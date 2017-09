Nachwuchs-Köche – Weltmeisterschaft in der Schulungsküche

21 internationale Nachwuchs-Köche kochten um die Weltmeisterschaft in der Schulungsküche.

Junge Top-Köche aus 21 Nationen nahmen am Wettbewerb International Jeunes Chefs Rôtisseurs Competition am Main teil. In der Schulungsküche des Best Western Premier IB Hotels Friedberger Warte ließen sie sich mit der Zubereitung eines Drei-Gänge-Menüs messen. Veranstalter ist die Chaîne des Rôtisseurs, eine Vereinigung von Köchen, Sommeliers und Feinschmeckern. „Als Partner der Chaîne des Rôtisseurs freuen wir uns, dass diese Weltmeisterschaft in unserer Schulungsküche stattfindet. Wir sind sehr stolz darauf, 21 Nationen in unserem Hotel begrüßen zu können – denn dieser Wettbewerb trägt auch zu einem Dialog der Kulturen im Sinne einer friedlichen Welt bei“, so Hoteldirektor Michael Mauersberger.

Zuvor mussten sich die jungen Top-Köche auf regionaler und nationaler Ebene innerhalb der Chaîne des Rôtisseurs-Wettbewerbe an die Spitze kochen, um sich als internationaler Teilnehmer qualifizieren zu können. Die kulinarischen Disziplinen und Regularien sind dabei streng geregelt. „In den letzten 55 Jahren der Austragung, kamen 16 Weltmeister aus Deutschland“, verrät Heiko Leuchtmann und freut sich auf den bevorstehenden Koch-Wettkampf. Dem internationalen Sieger winken neben Ruhm und Ehre, auch ein begehrter Platz in der traditionellen und weltweit erfolgreichen Koch-Eliteschule „Cordon Bleu“ in Paris. Die Siegerehrung wurde im Rahmen eines Galadiners im Grandhotel Hessischer Hof gefeiert. Begleitet von LIZ, dem Mineralwasser für Feinschmecker.

Weltmeisterin des Kochwettkampfes International Jeunes Chefs Rôtisseurs Competition 2017 wurde Amelia Mei Vern Ng, Malaysia, Hotel Istana Kuala Lumpur City Centre Kuala Lumpur, Malaysia. Den zweiten Platz holte sich Michel Oude Booijink, Netherlands Landhuishotel & Restaurant De Bloemenbeek De Lutte, Netherlands und den dritten Platz erreichte Christopher Allan Malone, Australia, Clarke’s Of North Beach North Beach, Australia.

Das Best Western IB Premier Hotel Friedberger Warte ist mit seiner Schulungsküche Partner der Chaîne des Rôtisseurs in Deutschland. Ebenso ist Hassia Mineralquellen seit zwei Jahren Partner der Chaîne des Rôtisseurs in Deutschland. Auf den hochwertigen Veranstaltungen der Chaîne präsentiert sich Hassia Mineralquellen mit seiner Premium-Mineralwassermarke LIZ. Accessoires wie der silberfarbene Ausgießer für die Flaschen im schlicht-eleganten Karaffendesign, der stilvolle Aktiv-Kühler oder das LIZ-Trinkglas mit seiner klaren Linienführung machen den kleinen aber feinen Unterschied dieser Premium-Marke im Vergleich zum Wettbewerb aus.

Die Geschichte der Chaîne des Rôtisseurs reicht zurück bis in das Jahr 1248, zur Gilde der Gänsebrater. Daraus entwickelte sich eine internationale Gesellschaft für exquisite Kochkunst, feine Weine und Tischkultur, die heute weltweit etwa 25.000 Mitglieder zählt. Aus den Events wie Diners und Degustationen ragen die jährlichen Wettbewerbe zur Förderung junger Köche und Sommeliers heraus. Die deutsche Chaîne oder Kette wurde 1958 als Bailliage National d’Allemagne in Bad Soden am Taunus geschmiedet.

